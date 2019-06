KRITISK: Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Hun sier barnevernstjenesten som i forrige uke mottok de fem foreldreløse barna fra Syria fikk beskjed i siste liten. Foto: Frode Hansen, VG

Kritiserer beredskap for foreldreløse Syria-barn: – Kaotisk og surrealistisk

Regjeringen forsikret at mottak av de foreldreløse, norske barna var planlagt i god tid. Men barnevernet fikk beskjed i siste liten, kritiserer ansvarlig byråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

pullquote «Hei, jeg antar at du har fått med deg nyhetene. Vi har fått opplyst av UD at barna kommer rundt midnatt»

Slik lyder e-posten fra Fylkesmannen til den aktuelle barnevernstjenesten som skulle ta ansvaret for de fem foreldreløse barna som kom til Norge 3. juni i år.

Beskjeden ble sendt i åttetiden på kvelden. Den samme kvelden, klokken 22.37, landet flyet med de foreldreløse barna på norsk jord.

Ifølge en korrespondanse på e-post som VG har fått tilgang til, ble barnevernet første gang kontaktet én uke før de fem foreldreløse barna skulle komme til Oslo.

Morgenen den 4. juni, altså dagen etter at barna hadde kommet til Norge, får barnevernstjenesten videresendt opplysninger fra Utenriksdepartementet (UD) med kontaktpersoner i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I e-posten står det blant annet at Bufdir har etablert en beredskap for veiledning av berørte barnevernstjenester i saker som gjelder barn av fremmedkrigere.

HENTET BABY: Her er et av de fem norske barna hentet ut fra en leir i Syria der norske IS-medlemmer sitter internert. Bildet er tatt rett for avgang fra byen Erbil i Nord-Irak. Foto: PRIVAT

– Kunne vært en skandale

Norske myndigheter har sagt at de var godt forberedt på barnas ankomst. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har sagt at han «over lengre tid» hadde forberedt et hjelpeapparat for å ta imot barna.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), hevder at realiteten har vært en helt annen. Hun mener at det er et stort sprik mellom det som har kommet frem i mediene og hvordan det har fortont seg for barnevernet.

– Jeg stiller meg uforstående til det regjeringen har sagt om at alt var på stell. Situasjonen har vært stikk motsatt. Hadde det ikke vært for et fantastisk barnevern som kastet seg rundt i siste liten, så kunne dette vært en skandale, sier hun til VG.

– Kaotisk ankomst

Thorkildsen sier hun har vært i kontakt med den aktuelle barnevernstjenesten som har ansvaret for barna.

– Barnevernstjenesten har beskrevet dagen da barna ankom som kaotisk, frustrerende og surrealistisk. Situasjonen var så til de grader annerledes enn det som ble beskrevet av regjeringen, sier Thorkildsen.

– Det jeg ikke kan akseptere er at det fremstilles som at man har forberedt dette over lang tid, men så har ikke barnevernet fått vite noe før like før barna kom. Dette er svært sårbare barn og kaoset kunne ha skadet dem ytterligere.

VG har sjekket byrådens opplysninger med barnevernslederen i den aktuelle bydelen. Vedkommende bekrefter opplysningene Thorkildsen har gitt. Av hensyn til barna har VG anonymisert hvilken bydel det er snakk om.

Frustrasjon i barnevernet

Etter det VG forstår er frustrasjonen i barnevernstjenesten særlig knyttet til følgende:

Barnevernet fikk den endelige bekreftelsen om at barna var på vei mot Norge ved en henvisning til mediene. Tjenesten er vant til akutte saker, men i dette tilfellet kunne man ha planlagt i forkant.

Da barna landet på Gardermoen var ikke representanter fra barnevernet til stede. Heller ikke da barna ble fraktet til Ullevål sykehus i Oslo.

Hentingen var preget av hemmelighold, der barnevernstjenesten fikk beskjed om at «UD har regien». Derfor fikk man ikke nødvendig informasjon før helt på tampen.

Sender klagebrev

– Jeg har nå sendt et brev til departementet og jeg håper at også Stortinget vil gå ordentlig inn i saken. Her trengs en grundig evaluering, slik at noe lignende ikke skjer neste gang, sier byråden.

Thorkildsen forklarer at hun har forstått det slik at barna nå er godt ivaretatt og at de er i beredskapshjem.

– Det er viktig at disse barna ikke flyttes fra hjem til hjem. Hadde vi hatt bedre tid, så hadde det vært lettere å kunne garantere forutsigbarhet og stabilitet, i tråd med barnas beste.

HADDE EN PLAN: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier de hadde en god plan for mottaket av de norske barna, men at han forstår at barnevernet kunne oppleve det kaotisk at de fikk vite om at barna var på vei gjennom mediedekningen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Fylkesmannen: – Godt forberedt

Fylkesmannen i Oslo og Viken bekrefter at de kontaktet barnevernet for første gang den 27. mai, én uke før barnas ankomst til Norge.

Men Fylkesmannen hadde selv fått bekreftelsen den samme dagen, til tross for at de hadde kontaktet UD nesten en måned tidligere, den 30. april, for å be om informasjon.

«Henvendelsen (til UD, journ.anm.) ble sendt av eget tiltak, da vi ut fra mediene mente at det var sannsynlig at eventuelle barn kunne sogne til region Oslo og Viken», skriver Fylkesmannen i en redegjørelse sendt til VG.

Samtidig påpekes det at det vanligvis ikke er Fylkesmannen som varsler barnevernet, men at det ble gjort fordi verge ikke var opprettet ennå på det tidspunktet.

Fylkesmannen vil ikke vurdere om barnevernet fikk god nok tid, men opplyser at deres egen vergemålsavdeling var godt forberedt, og hadde oppnevnt verge fem dager før barna ankom.

Ropstad: – Hadde en plan

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at han har forståelse for at det kunne virke kaotisk på barnevernet at de fikk vite presist tidspunkt for når barna var på vei mot Norge gjennom mediedekningen, men at det var gode grunner til at det ble slik.

– Sikkerhetsvurderingen var at færrest mulig skulle kjenne til tidspunkt og detaljer. Barna kom sent mandag kveld, og dagen etter var det kontakt mellom barnevernet og Bufdir, sier Ropstad.

– Samtidig var det slik at barnevernet en uke i forveien var blitt varslet om at det kunne komme foreldreløse barn til Norge, og at verge var oppnevnt fem dager i forveien, fortsetter han.

Ropstad sier at han mener regjeringen hadde en god plan, men at han samtidig er klar for å lære av den «krevende og ekstraordinære aksjonen», og at det «alltid er potensial for forbedring». Han legger til at barnevernet skal være rustet til å håndtere akutte saker på kort varsel.

SIKKERHET FØRST: Hvis arbeidet med å hente hjem de norske barna ble kjent før barna var hjemme, kunne det vanskeliggjort, og i verste fall umuliggjort, en trygg henting, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Roger Neumann

UD: Hemmelighold var viktig

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har svart på VGs spørsmål skriftlig. Hun viser til at barnas trygghet var det viktigste, og at det var «en balansegang mellom behovet for å forberede mottaket i Norge, og samtidig ivareta sikkerheten og behovet for skjerming underveis».

– Derfor kunne vi ikke dele detaljert informasjon om dette bredt, men vi hadde kontakt med ansvarlige etater i Norge, slik at de kunne gjøre de nødvendige forberedelsene for at barna ville ankomme innen kort tid, skriver utenriksministeren.

– Vi la vekt på at det skulle skapes trygge rammer for barna underveis. Barna ble derfor fulgt av helsepersonell hele veien fra Syria til Norge. I samarbeid med Helsedirektoratet var det planlagt for mottak og umiddelbar oppfølging av barna ved hjemkomst til Norge, fortsetter hun.

VG har forsøkt å komme i kontakt med barnas mormor uten å lykkes.

