Sanders går av som pressesekretær i Det hvite hus

Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, går av. Det bekrefter president Trump torsdag kveld.

– Hun vil forlate Det hvite hus i slutten av måneden og dra hjem til den store staten Arkansas. Hun er en veldig spesiell person med ekstraordinære talenter, skriver Trump.

Presidenten skriver videre at han håper hun vil stille til valg som guvernør i delstaten.

– Hun ville vært fantastisk! Sarah, takk for en godt utført jobb, legger han til.

Under en pressekonferanse torsdag kveld, norsk tid, ba presidenten Sanders opp på podiet.

– Vi har vært gjennom mye sammen, og hun er sterk, men hun er god, sa Trump.

Sanders selv virket tydelig rørt av øyeblikket.

– Dette har vært mitt livs mulighet. Å få tjenestegjøre for landet vårt, og spesielt for denne presidenten som har oppnådd så mye for dette landet, sa Sanders.

– Det er virkelig den mest spesielle opplevelsen jeg har opplevd. Det eneste som kan toppe den bare litt er at jeg er mamma, og jeg vil tilbringe mer tid med dem, sa Sanders.

Ved Trump side fra starten

Sanders har siden starten av Trumps presidentperiode vært en del av hans kommunikasjonsteam. Hun overtok jobben som pressesekretær etter Sean Spicer i juli 2017.

Sanders har vært en trofast støttespiller for Trump og har blant annet uttalt at «Gud ville at Donald Trump skulle bli president».

– Jeg meldte meg frivillig til Mr. Trumps kampanje fordi han jobber for arbeidende familier, og ikke Washington- og Wall Street-elitene, uttalte hun til Arkansas News i februar 2016.

GIR SEG: Sarah Huckabee Sanders forlater Det hvite hus og flytter hjem til delstaten Arkansas. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Opptatt av politikk fra hun var liten

Sanders er den yngste datteren til den tidligere republikanske presidentkandidaten Mike Huckabee, og har levd og åndet for politikk siden hun var liten.

Sanders ble født 13. august 1982 i Hope, Arkansas, som den yngste av tre søsken. Hun er Mike Huckabee og Janet McCains eneste datter. Førstnevnte er tidligere guvernør i Arkansas. Da han besøkte Oslo i 2017 hadde han dette å si om sin datter:

– Jeg har fortalt min datter at det er to ting du skal gjøre når du jobber tett på toppolitikken: Du gir dem din lojalitet, og deretter full konfidensialitet. Og selv om hun er min datter, så gir hun meg ikke innside-informasjon. Jeg vil heller ikke spørre om det, fordi hun har en fantastisk tid der nå, og en veldig ansvarsfull jobb. Hun jobber to dører ned fra Det ovale kontor, og har sitt livs opplevelse.

I OSLO: Mike Huckabee da han var i Norge for å motta Kåre Kristiansens minnepris og delta på Oslo Symposium 2017. Foto: Eskil Wie Furunes

Interessen hennes for politikk skal ha blitt vekket da faren gjorde sitt første forsøk på å bli guvernør i 1992.

– De fleste 7–8 åringer er ute og hopper tau. Sarah satt ved kjøkkenbordet og hørte på politiske kommentatorer som analyserte meningsmålinger, uttalte Mike til Fox News for et par år siden.

Mike Huckabee ble guvernør i 1996, og da han forsøkte seg på et gjenvalg i 2002 var det 20 år gamle Sarah Sanders som hadde jobben som feltkoordinator for kampanjen.

Sanders er gift med den republikanske strategen Bryan Sanders, og sammen har de tre barn.

