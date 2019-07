ENDRET KURS: Air Canada-flyet hadde flydd to timer forbi Hawaii da den kraftige turbulensen begynte. Foto: flightaware.com

35 personer skadd i turbulens

En Air Canada-flyging fra Vancouver til Sydney måtte nødlande i Honolulu etter kraftig turbulens.

Om bord flyet var 269 passasjerer og 15 flymannskap, ifølge CNN. En passasjer den amerikanske kanalen har snakket med forteller at mange passasjerer traff flytaket under turbulensen.

Det kanadiske mediet CBC kan fortelle at det er snakk om mindre alvorlige skader.

En representant for flyselskapet forteller CBC at flyet traff kraftig «Clear Air Turbulence» – et uttrykk brukt for å beskrive turbulens som oppstår plutselig i skyfrie områder.

Flere passasjerer beskriver hendelsen som dramatisk.

– Turbulensen varte i omtrent 10 til 15 sekunder. Litt mild risting, ingenting utover det vanlige. Plutselig var det et dropp som kom fra ingensteds, sier Alex Macdonald til CBC.

Publisert: 11.07.19 kl. 22:44 Oppdatert: 11.07.19 kl. 23:01