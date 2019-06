VARME PÅ VEI: Heten fra Afrika kan nå så langt nord som Paris, Belgia og Berlin. Her fra fjorårets hetebølge i august i Paris. Foto: BENOIT TESSIER / X02011

Varsler hetebølge på kontinentet

Skal du sørover i neste uke? Kanskje du skal styre unna sentrale deler av Europa. En uvanlig hissig varmebølge er ventet fra mandag av, og kan vare hele uken ut.

Hvor varmt det kan bli, varierer i prognosene – men flere prognoser varsler 40-tallet i enkelte områder.

– Det ser nå ut til at varmebølgen med stor sannsynlighet kommer, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

Værsystemer

Han la fredag ut en kort animasjon som viser siste prognose for varmebølgen.

En helt spesiell værsituasjon er årsaken til varmebølgen: Et lavtrykk blir liggende i ro i havet vest for Portugal – og styrer dermed store værsystemer slik at det pumpes store mengder sørlig luft inn over Europa. Dette skjer dag etter dag, og temperaturen får tid til å stige til uvanlige juni-nivåer.

Ovhed sier at anslagene for makstemperatur er dempet noe, blant annet for London.

– Heten i London har tidligere blitt anslått til å nå godt over 30 grader, men nå er heten her dempet til 26–27 grader fordi London har havnet i utkanten av det varmeste området.

Madrid når 40 grader

Men fortsatt ser det ut som om Madrid, som ligger høyt i det Spanske innlandet, vil passere 40 hete grader i neste uke.

– Spania, Frankrike og Tyskland vil bli sterkest rammet, men også Tsjekkia og Polen.

Berlin ser ut til å nå 35 varmegrader onsdag, og Praha vil passere 35 og kanskje nærme seg 40-tallet.

Også deler av Nord-Italia blir liggende i varmebølgen i neste uke.

Varer uken ut

StormGeos Frode Håvik Korneliussen sier at det varmeste området ser ut til å utvide seg:

– Dermed ser vi ut til å få mer varme vestover i Europa.

Magnus Ovhed sier at varmen ikke kommer til å nå Skandinavia, men stanser sør for Danmark – hovedsakelig på grunn av en nordlig vind som vil prege mesteparten av Norge neste uke.

– Men hetebølgen vare til lørdag-søndag i neste uke, sier han.

Publisert: 21.06.19 kl. 19:26