KAN AVGJØRE: Tirsdag møttes Boris Johnson og Jeremy Hunt til debatten som kan avgjøre hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Foto: Matt Frost / ITV / HANDOUT / ITV

Kranglet om brexit-dato i statsministerdebatt

Boris Johnson nektet å gi et løfte om å gå av dersom han ikke leverer brexit innen fristen 31. oktober. – Ingen burde gi et løfte dersom de ikke kan holde det, svarte motkandidat Jeremy Hunt.

– Å levere brexit innen 31. oktober er den eneste måten å komme seg ut av dommedags hamsterhjul, sa Boris Johnson under tirsdagens debatt med motkandidat Jeremy Hunt.

Den direktesendte TV-debatten er den første mellom de to britiske statsministerkandidatene i det konservative partiet.

Sentralt i debatten stod spørsmålet om den endelige datoen for brexit, altså datoen Storbritannia offisielt går ut av EU.

Vil ikke avvike fra fristen

Johnson kritiserte partikollegaen for ikke å være fullt ut dedikert til utmeldingsdatoen som er satt til 31. oktober.

– Hvis vi skal ha en frist 31. oktober, er vi nødt til å holde oss til den. EU vil forstå at vi er klare og gi oss avtalen vi trenger, sa han under tirsdagens debatt.

Hunt kritiserte på sin side motkandidaten for å nekte å avgi et løfte om å gå av, dersom han ikke klarer å levere brexit i tide.

– Ingen burde gi et løfte dersom de ikke kan holde det, understreket han.

STORFAVORITT: Boris Johnson er storfavoritt til å bli Storbritannias nye statsminister. Foto: Matt Frost/ITV/Handout

Nektet å kritisere Trump

Under debatten nektet Johnson også å kritisere USAs president Donald Trump for de siste dagenes Twitter-meldinger.

Trump har blant annet har kalt Storbritannias ambassadør til USA, Kim Darroch, for «veldig dum» og «en pompøs tosk».

Trump har også kalt statsminister Theresa Mays håndtering av brexit dum.

Hunt, som tirsdag kritiserte Trump for kommentarene, sier han vil beholde Kim Darroch som ambassadør dersom han blir statsminister.

«UNDERDOG»: Jeremy Hunt har siden 2018 vært utenriksminister i avtroppende statsminister Theresa Mays regjering. Han omtales som «underdogen» i statsministerkampen. Foto: Matt Frost / ITV / HANDOUT / ITV

Johnson storfavoritt

Det endelige valget mellom Hunt og Johnson ligger i hendene på de 160.000 partimedlemmene i Tory-partiet.

Kveldens debatt ansees som kandidatenes siste store sjanse til å overbevise partimedlemmene som foreløpig ikke har bestemt seg. Resultatet vil være klart 23. juli.

Hunt har tidligere kritisert Johnson for å unngå TV-debatter inntil flesteparten av det konservative partiets 160.000 medlemmer har avgitt sin stemme.

Johnson har så langt vunnet samtlige voteringer i partiet, og er dermed storfavoritt til å bli Storbritannias neste statsminister.

Irland avholder krisemøter

Den av de to som blir Storbritannias neste statsminister, vil ha en ledende rolle i brexit-forhandlingene med EU som fortsetter til høsten.

Til tross for at storfavoritten Boris Johnson har sagt at han ikke sikter mot en «no deal», er det fortsatt stor sannsynlighet for at partene ikke kommer til enighet.

Spørsmålet om hva som vil skje med grensen mellom Nord-Irland og Irland, også kalt irsk «backstop», er fremdeles et av de største stridsspørsmålene i forhandlingene.

Express skriver at den irske regjeringen nå har begynt å avholde krisemøter for å forberede seg på et «no deal»-scenario.

I et slikt utfall vil Nord-Irland rase ut av EU sammen med resten av Storbritannia, mens Irland fortsatt vil være en del av EU og unionens indre marked.

For første gang har den irske regjeringen uttalt offentlig at det vil bli nødvendig å få på plass grensekontroller dersom en avtale uteblir, ifølge Express.

Usikkerheten knyttet til utfallet av brexit-forhandlingene preger også det britiske næringslivet. Flere aktører har allerede begynt å forberede seg på et utfall der Storbritannia går ut av unionen uten en avtale.

Publisert: 09.07.19 kl. 23:06