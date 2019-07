SKJEDDE HER: Naboer har lagt ned blomster der en norsk mann og hans sønn mistet livet i en ulykke lørdag mellom en personbil og et letbanetog i Trustrup på Djursland. Foto: Ernst van Norde/ Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Dødsulykken i Danmark: – En familie som blir splittet i to, det er forferdelig

Lørdag omkom en far (34) og hans sønn (7) i en tragisk dødsulykke på en planovergang i Danmark. Mor (32) og datteren (6) kom fra ulykken med lettere skader.

Oppdatert nå nettopp







Familien kom fra Øvre Eiker kommune i Buskerud.

– Dette er voldsomt tragisk. En familie som er på ferie og opplever noe sånt. Jeg føler og tenker på de berørte, sier kommuneoverlege i Øvre Eiker kommune, Einar Braaten til VG.

Det var lørdag formiddag at den norske familien på fire ble truffet av et tog på en planovergang i Trustrup i Danmark.

– Slike ting som dette skjer jo. Og dessverre var det også barn involvert. En familie blir splittet i to, det er forferdelig.

les også Christopher (23) hjalp mor og datter ut av ulykkesbilen i Danmark

Kommunens kriseteam samlet

Når VG snakker med kommuneoverlegen kommer han akkurat fra et møte med det interkommunale kriseteamet i Nedre- og Øvre Eiker kommune.

– Vi har fordelt oppgaver og forsøker å komme i kontakt med alle berørte for å høre hvilken tilstand de er i og hvordan de skal følges opp, forteller han.

– Vi har klare rutiner for slike hendelser og finner ut av hvem som kan trenge og ha behov for kontakt med krisetjenesten. Vi avklarer også med skole, og kirke og fastelegen får alltid beskjed, forteller han.

Også politiet i kommunen fikk beskjed om hendelsen i helgen, forteller kommuneoverlegen.

– TRAGISK: Kommuneoverlege i Øvre Eiker kommune Einar Braaten forteller at kommunens kriseteam har vært samlet til møte om ulykken, som kostet to av innbyggerne livet. Foto: Picasa

Norsk havarikommisjon bistår

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent og er under etterforskning av havarikommisjonen i Danmark. Da de var på ulykkesstedet på lørdag tok de kontakt med Statens havarikommisjon i Norge.

– Vi tilbød bistand dersom det var ønskelig. Vi har fått en del forespørsler fra våre danske kolleger, som vi sitter og kvitterer og sender over til dem, forteller Kurt A. Olsen, avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon, til VG.

Han ønsker ikke å gå inn på hva det er de bistår med.

– Det er jo våre danske kolleger som undersøker saken, men vi har tilbudt assistanse dersom det måtte være behov. Dette gjør vi fra Norge og vi skal også ha en del kontakt underveis, sier Olsen.

ULYKKESSTEDET: Søndag gikk togene som normalt på strekningen forbi ulykkesstedet. Foto: Ernst van Norde/ Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Ulykken er den første dødsulykken på letbanen. I etterkant har naboene ved den aktuelle planovergangen kritisert den manglende sikringen på stedet.

Letbanen begynte å kjøre på den aktuelle strekningen mellom Århus og Grenaa i april. Men bommene som skal sikre planovergangen hvor ulykken skjedde har foreløpig ikke blitt satt opp.

– Rystet og sjokkert

VG har tidligere skrevet om Christoffer Damsgaard Fuglsig (23), som var først på stedet etter ulykken. Han satt om bord i toget familien på fire kolliderte med.

– Jeg hørte plutselig et kraftig smell, og registrerte at vi hadde truffet en bil, men hadde først fokus på togføreren og de andre passasjerene. Da jeg forsto at ingen var skadet om bord, løp jeg ut til bilen. Den lå noen hundre meter unna der jeg var, på siden.

Det var Drammens Tidende som først fortalte Fuglsigs historie.

– Jeg er rystet og sjokkert over det som har skjedd, forteller han til VG.

Søndag var letbanetoget på skinnene igjen, etter avgjørelse fra havarikommisjonen i Danmark.

Publisert: 08.07.19 kl. 10:33 Oppdatert: 08.07.19 kl. 11:03