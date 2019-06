Kvinne gikk til politiet da svigersønnen ikke utførte leiemord

En spansk kvinne (52) og hennes datter (20) skal ha blitt arrestert etter å ha anmeldt svigersønnen for svindel, da han ikke utførte et planlagt leiemord.

Hendelsen, som fant sted i den spanske hovedstaden Madrid, er blant annet omtalt av The Guardian, El País og The Telegraph.

Den spanske kvinnen og datteren hennes skal ha inngått en avtale med den 29 år gamle svigersønnen i mars, ifølge The Telegraph.

Mannen de ønsket å få drept, var kvinnens egen kjæreste. Bakgrunnen var at han skal ha svindlet familien hennes for 60.000 euro opp gjennom årene, skriver avisen.

Gikk til politiet

Svigersønnen foreslo at de kunne ta livet av mannen, for så å selge organene hans og på den måten tjene inn en like stor pengesum som de hadde blitt svindlet for, ifølge The Guardian.

Svigersønnen hevdet å være hemmelig agent for sikkerhetstjenesten, ifølge kvinnen. Han krevde et depositum på 7000 euro, et beløp han mente han behøvde for å finne leiemordere som kunne utføre drapet, skriver El País.

Men drapet ble aldri utført. Kvinnen og datteren bestemte seg derfor for å gå til politiet og fortelle av de hadde blitt svindlet av svigersønnen, siden de hadde betalt 7000 euro for et oppdrag som aldri ble utført.

Må i retten

De to kvinnene ble imidlertid arrestert da politiet innså at de hadde forsøkt å arrangere et kontraktsdrap. Kort tid etter ble også svigersønnen sporet opp og arrestert, sier politiet i en uttalelse, skriver The Guardian.

Politiet utelukker ikke at svigersønnen også kan ha svindlet andre, og opplyser at de tre må møte i retten.

Mannen de planla å drepe er ifølge avisene, som siterer politiet, uskadet.

Publisert: 30.06.19 kl. 02:45