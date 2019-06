Giftskandale: 400 skoler stengt og skolebarn syke

75 elever hadde problemer med puste og mange kastet opp. Det førte til at over 400 skoler i den malaysiske staten Johor ble stengt. En ny giftskandale er under oppseiling.

TIL SYKEHUS: To alvorlig tilfeller av giftig forurensning i den malaysiske delstaten Johor på kort tid, har skapt frykt hos innbyggerne i industriområdet Pasir Gudang. 400 skoler er stengt. Foto: MUHAMMAD SYUKRI / AFP

Myndighetene har startet en etterforskning for å finne årsaken til at luften i industriområdet i Pasir Gudang, er blitt forurenset. Skolene i området holder stengt fram til torsdag, rapporterer BBC.

I mars ble rundt 4000 mennesker, flesteparten barn, syke etter at tonnevis av kjemisk avfall skal ha blitt ulovlig dumpet i en nærliggende elv. I følge statlige myndigheter skal de det ikke være en forbindelse mellom de to tilfellene av luftforurensning.

Flere enn 100 grunnskoler og 300 private barnehager var de som umiddelbart ble forlangt stengt denne uken. Alle barna ble behandlet på det lokale sykehuset, ifølge nyhetsbyrået Bernama.

40 tonn giftig avfall

OPPRENSKING: Myndighetene hevder at elven Kim Kim skal være være giftfri, men fortsatt blir barn syke og skoler og barnehager holdes stengt. Foto: MUHAMMAD SYUKRI / AFP

Malaysias statsminister Mahathir Mohamad gikk offentlig ut og lovet det ville bli «kraftige reaksjoner» mot de som har forårsaket det giftige utslippet. Han sa at det siste tilfelle burde vært unngått , etter det som skjedde i mars.

Den gang klaget flere tusen mennesker på at hadde problemer med å puste, hadde brystsmerter og mange kastet opp. 40 tonn kjemisk avfall som inkluderte det fargeløse og ekstremt gifte stoffet hydrogen-cyanid, ble da dumpet flere stedet i elven som renner gjennom området.

– Alt avfallet som ble dumpet i Kim Kim elven er fjernet. Årsaken til den siste hendelsen blir nå etterforsket, sier dr. Sahruddin Jamal til avisen The Malay Mail.

