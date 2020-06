SVERIGE: Tomme stoler på uteserveringen på stora torget i Visby på Gotland. Regionen har hatt en økning i registrerte smittede de siste par ukene. Foto: Fredrik Sandberg / TT / NTB scanpix

Gotland er ute – her øker smittetallene i Sverige

Gotland var det eneste området i Sverige hvor nordmenn kunne reise til uten å havne i karantene. Det er ikke lenger tilfellet. Hele Sverige er nå en «rød sone».

Den 15. juni åpnet regjeringen for reiser til og fra de nordiske landene, men i Sverige var det kun Gotland som ble regnet som en region med «akseptabelt smittepress».

Slik smittesituasjonen er nå, ryker Gotland ut av reisekartet. Det bekrefter også regjeringen torsdag ettermiddag.

De siste to ukene har regionen hatt 34 smittede per 100.000 innbyggere, viser VGs utregninger basert på smittetall fra svenske Folkhälsomyndigheten.

Det betyr at den svenske øya øst for fastlandet nå ligger over ett av de norske kriteriene for å tillate nordmenn til å reise dit på ferie.

Her kan du se en oversikt over smitte per 100.000 innbyggere i de svenske regionene:

Alle reiser til Sverige medfører karantene

Folkehelseinstituttet (FHI) har satt tre kriterier for vurdering av hvilke områder i Norden som nordmenn kan reise til uten å bli pålagt ti dagers karantene.

Regionen må i snitt ha færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Regionen må i snitt ha færre enn 0,5 nye intensivinnleggelser per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Andelen positive prøver på coronaviruset må være under fem prosent.

I tillegg skal alle med mistenkt smitte oppfordres til å testes, det skal være et system for smittesporing og tilgjengelig informasjon for de reisende.

Statsminister Erna Solberg kunngjorde torsdag ettermiddag at de fra 15. juli tar sikte på å fjerne karantene fra hele Schengen og EØS-området.

– FHI kommer i dag med en oppdatert vurdering som viser at smittesituasjonen på Gotland ikke lenger oppfyller kriteriene, sa Solberg.

Det betyr altså at Gotland ikke lenger er på listen over steder man kan reise til uten å måtte gå i karantene når man kommer hjem. Hele Sverige er altså nå en «rød sone».

Her kan du se en oversikt over smitteutviklingen i Sverige:

Smittevernlege: Økt testing i flere regioner

I åtte av Sveriges 21 regioner ser man nå en økning i registrerte smittetilfeller av coronaviruset de siste to ukene.

Dette gjelder blant annet Stockholm, Jönköping og Gotland.

I fire regioner er smitten omtrent som før, mens smitten er synkende i ni regioner.

Smittevernlege Maria Amér på Gotland er ikke overrasket over smitteøkningen og sier til VG at testkapasiteten både på Gotland og i flere svenske regioner har økt betraktelig etter ønske fra regjeringen.

– 16. juni åpnet vi opp for egen prøvetaking via en app på telefonen der man logger inn med BankID. Samme system er utviklet i flere regioner i Sverige, for å gjøre det lettere å testes, sier Amér.

Appen er foreløpig kun tilgjengelig for ansatte i samfunnskritiske funksjoner. Gjennom appen bestiller man utstyr til egen prøvetaking og får senere resultatene inn på appen. De som testes positivt, blir også ringt opp av lege, forklarer Amér.

– Neste steg blir å inkludere alle innbyggere og besøkende på Gotland. Vi vil at det skal bli mulig å teste seg selv når man er på besøk, sier hun.

Antall personer som testes i Sverige har økt gradvis siden utbruddets begynnelse – i uke 25 ble totalt 61.803 personer testet, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

SMITTEVERNLEGE: – De siste ukene har testkapasiteten økt betraktelig, det er kommet mer testutstyr og man har fått bedre tilgang til testasjoner, sier Maria Amér. Foto: Magne Hovland

Da smittevernlegen fikk høre at nordmenn kunne reise til Gotland, sa hun til VG at det var «vanskelig å skjønne» når eksempelvis Skåne hadde færre smittede i forhold til folketall enn Gotland.

Svensker kan også reise fritt i sitt eget land så lenge de er symptomfrie, og Amér regner dermed med en økende smitte i regionen fremover:

– Det finnes en risiko for at smittespredningen øker med den økende turismen. Det er opp til Norge å gjøre sine vurderinger til Sverige. Det viktige hvis Norge åpner opp for reiser hit, er å lese seg opp på informasjonen fra helsemyndighetene, akkurat som vi hadde gjort hvis vi ville reise til Norge.

LES OGSÅ: Tegnell forsvarer den svenske strategien

