VIRUS: Det nye influensaviruset har fått navnet G4 EA N1N1 og har enkelte likheter med svineinfluensaen fra 2009. Foto: Kristin Svorte

Nytt influensavirus oppdaget i Kina

Ifølge kinesiske forskere har det nye influensaviruset, som ligner på svineinfluensaen, potensial til å bli en pandemi.

Oppdatert nå nettopp

Viruset er funnet hos griser, men kan smitte over på mennesker, ifølge en ny studie publisert av kinesiske forskere i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Det nye influensaviruset har fått navnet G4 EA N1N1 og har enkelte likheter med svineinfluensaen fra 2009, men er likevel annerledes.

Til tross for at det ikke er en stor trussel på nåværende tidspunkt, er de bekymret for en eventuell spredning. Viruset har alle viktige kjennetegn for å kunne mutere videre fra grisene og over på menneskene.

Dersom spredningen starter, kan viruset smitte raskt fra person til person, som vil kunne resultere i enda en global pandemi.

les også I 2009 kjempet Endré for livet mot svineinfluensaen

– Svært smittsomt

Det var i perioden 2011 til 2018 at de kinesiske forskerne testet 30.000 griser ved et veterinærsykehus og en rekke slakterier i Kina i ti ulike provinser.

De fant til sammen 179 svineinfluensavirus, men kun G4 EA N1N1-viruset viste seg å være svært smittsomt, med mulighet til å kunne smitte over på mennesker.

Blodprøvene forskerne har tatt har allerede avslørt at så mange som 10,4 prosent av arbeidere i griseindustrien har vært utsatt for viruset. Testene har også vist at rundt 4,4 prosent av befolkningen har vært utsatt for smitten.

Man vet derfor at viruset kan gå fra dyr til mennesker, men det er ennå ingen bevis for at det kan overføres fra menneske til menneske.

Professor Kin-Chow Chang, som jobber ved Nottingham University i Storbritannia, sier til BBC ar det er viktig å være årvåken nå.

– Akkurat nå er vi distrahert av coronaviruset, og det er naturlig. Men vi må ikke glemme potensielt farlige nye virus.

Forskerne sier det er nødvendig å gjennomføre rask kontroll av viruset hos griser, samt overvåke arbeidere i griseindustrien.

Ekspert: Husdyr farligere enn ville dyr

Det er alltid risiko for virus, sier professor James Wood til BBC. Han leder avdelingen for veterinærmedisin ved University of Cambridge.

Husdyr som er i nær kontakt med mennesker er ifølge Wood en farligere smittekilde for pandemiske virus enn ville dyr.

Immunitet som mennesker har opparbeidet seg etter en vanlig influensa, vil ikke gi beskyttelse mot G4 EA N1N1, ifølge studien.

Publisert: 30.06.20 kl. 19:58 Oppdatert: 30.06.20 kl. 20:09

Mer om Pandemier Virus Svineinfluensa Gris

Fra andre aviser