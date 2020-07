KJENT SYN: Smittevernekspert Anthony Fauci var et fast innslag under corona-pressekonferansene som Det hvite hus tidligere holdt daglig. Foto: Alex Brandon / AP

Amerikanske medier: Det hvite hus med angrep på Fauci

Samtidig som smittetallene skyter i været i USA, har rådgivere ved Det hvite hus sendt en liste til flere amerikanske medier med feil de mener smittevernekspert Anthony Fauci har begått.

For mindre enn 10 minutter siden

Han har blitt kjent som mannen som tør å tale Donald Trump midt imot. Nå tyder mye på at dette kan ha blitt for mye for den amerikanske presidenten.

– Dr. Fauci er en flott mann, men han har gjort mange feil, sa Trump i et intervju med Fox News torsdag i forrige uke.

Ifølge Washington Post har Det hvite hus den siste måneden plassert 79-åringen helt på sidelinjen i landets corona-håndtering – samtidig som smittetallene skyter i været.

Smittevernekspert Fauci, som tidligere var fast innslag på Trumps pressekonferanser om corona-pandemien, er ifølge en ikke-navngitt tjenestemann «aldri i Det hvite hus lenger». Han skal heller ikke ha snakket med Trump siden begynnelsen av juni, skriver avisen.

Dette er Anthony Fauci: Mannen som taler Trump midt imot

Nå har situasjonen eskalert ytterligere: Flere amerikanske medier skriver at de denne helgen har fått en uttalelse fra rådgivere ved Det hvite hus med en liste over det som hevdes å være feil og «tvilsomme» uttalelser fra Fauci.

Ifølge NBC ligner listen de har fått på de som ofte deles ut til mediene om rivaler ved politiske valg.

– Flere tjenestemenn ved Det hvite hus er bekymret over antallet ganger Dr. Fauci har tatt feil om ting, står det blant annet i uttalelsen, skriver kanalen.

Blant eksemplene som nevnes er flere uttalelser Fauci kom med i begynnelsen av pandemien, skriver New York Times, som kaller manøveren fra Trumps rådgivere for «ekstraordinær».

I mars sa smitteverneksperten blant annet et folk ikke bør bruke munnbind, og i februar sa han at det var lite trolig at smittede uten symptomer ville være spesielt smittefarlige. I januar sa han at coronaviruset ikke var «noen stor trussel».

President Donald Trump har flere ganger kommet med lignende uttalelser, skriver NBC.

Trump har tidligere kritisert Fauci for det motsatte – å være for pessimistisk. I mai sa han at Fauci kom med et «ikke akseptabelt svar» da han sa at gjenåpningen av det amerikanske samfunnet kunne føre til nye smitteutbrudd.

I takt med at smitten sprer seg i USA, har Anthony Fauci kommet med flere kritiske uttalelser om situasjonen landet befinner seg i. Under en høring i kongressen tirsdag i forrige uke, advarte han om at landet kan havne i en situasjon med 100.000 nye smittetilfeller daglig, dersom de ikke klarer å snu trenden.

En av hovedbekymringene til de ansatte i Det hvite hus skal ifølge CNN være at de ikke stoler på at Fauci har presidentens beste i tankene. Til New York Times sier en tjenestemann at hensikten med listen ikke er å diskreditere Fauci, men å minne folk om at de bør lytte til flere eksperter.

les også Trump trosser smittevern: Holder massemøte på åstedet for USAs verste lynsjing

Fauci har ifølge en meningsmåling utført av Siena College for New York Times i juni stor tillit i den amerikanske befolkningen. Her svarte 67 prosent at de stoler på hans informasjon om coronaviruset. 26 prosent svarte at de stolte på presidenten.

Knallhard kritikk av Trump under corona-høring: Fauci advarer mot nytt virus-utbrudd

Demokraten Adam Schiff, som er formann i justiskomiteen i Representantenes hus, sier til CNN at behandlingen av Fauci er «fryktelig».

– Dette er karakteristisk Donald Trump. Han takler ikke at amerikanere stoler på Fauci og ikke på Donald Trump, og derfor må han rive ham ned, sier han.

Hverken Fauci eller Trump har foreløpig kommentert saken.

Publisert: 13.07.20 kl. 07:48

Les også

Fra andre aviser