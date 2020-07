DRIVE-IN: I Oakland i California i USA blir folk testet for corona-viruset. Foto: Thomas Nilsson / VG

WHO-sjefens corona-frykt: – Kommer til å bli verre og verre og verre

Tedros Adhanom Ghebreyesus kaller viruset folkefiende nummer én og advarer ledere mot ikke å å ta krisen på alvor.

– Hvis det grunnleggende ikke følges, er det bare én vei denne pandemien kommer til å gå: Den kommer til å bli verre og verre og verre, sier WHO-sjefen mandag.

Han gikk hardt ut mot politiske ledere som sender uklare og blandede signaler om alvoret i situasjonen, men nevnte ingen ved navn.

– Blandede meldinger fra ledere undergraver den mest kritiske ingrediensen i ethvert svar: Tillit.

Dette kommer dagen etter at WHO registrerte den høyeste økningen i antall smittede på et døgn.

WHO-LEDER: Tedros Adhanom Ghebreyesus i begynnelsen av juli. Foto: Reuters

USA på topp

Selv om Tedros Adhanom Ghebreyesus ikke nevnte spesifikke land med navn, er det flere nasjoner som kan vise til enorme smitte- og dødstall den siste tiden. USA og Brasil topper statistikken over smittede og døde.

I USA er mandag over 3,3 millioner registrert smittet og over 135.000 coronasyke har mistet livet.

Det er situasjonen dagen etter at president Donald Trump for første gang ble sett med munnbind, etter at å ha nektet å bruke dette på tross av rådene fra egne helsemyndigheter.

I USA har en rekke republikanske guvernøren gått inn for å gjenåpne sine delstater, samtidig som det settes rekorder i antall smittede.

– Vi er i en svært vanskelig og utfordrende situasjon nå, sier USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci.

INTENSIVBEHANDLING: Alvorlig syke coronapasienter behandles på intensivavdelingen i et feltsykehus i brasilianske Guarulhos i midten av mai. Foto: Amanda Perobelli / Reuters

Ble selv coronasmittet

I Brasil er 1,8 millioner smittet. 72.000 coronasmittede har dødd i det søramerikanske landet.

Der snudde president Jair Bolsonaro etter å selv ha blitt coronasmittet. Bolsonaro droppet gjerne munnbind og blåste i å holde avstand til folk når han møtte sine tilhengere i møter rundt om i Brasil, men nå bruker han munnbind og slipper ingen inn på seg der han sitter isolert i presidentpalasset i Brasilia.

Han har tidligere kritisert tiltakene som landets guvernører og ordførere har innført for å bremse epidemien, og hevdet at slike tiltak skader Brasil økonomisk mer enn coronaviruset, som han flere ganger har kalt «en liten forkjølelse».

