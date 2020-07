ETTERLATT: Earlene Peterson (81) ber om at mannen som drepte hennes datter og barnebarn, får straffen omgjort til livsvarig fengsel. Foto: ANDREA MORALES / NYTNS

Barnebarnet (8) drept: Hun vil spare livet til trippelmorder

Daniel Lewis Lee er dømt for overlagt drap på hennes datter, barnebarn og svigersønn. Earlene Peterson (81) ber likevel om at livet hans blir spart.

Nå nettopp

Henrettelsen ble utsatt i ellevte time mandag. En dommer mener det er svært sannsynlig at injeksjonen påfører dødsdømte ekstrem og unødig smerte.

Det amerikanske justisdepartementet vil anke kjennelsen. Men flere av de etterlatte ønsker ikke at dødsdommen blir fullbyrdet.

– Vær så snill. Ta ikke livet til Daniel Lee, uttalte Earlene Branch Peterson (81) til New York Times i oktober i fjor.

DØDSDØMT: Daniel Lewis Lee under en rettslig høring i 1997. Han har tilbrakt halve livet i dødscellen. Foto: Dan Pierce / The Courier

Trippeldrapet er hennes livs tragedie. Hun fulgte rettssaken mot de to tiltalte i 1999 og sier at hun av hele sitt hjerte ønsket dem døde.

Men et bibelvers knuste hatet: «Min nåde er deg nok». Herrens ord til Paulus ledet til at hun endret syn og føler seg som et helt menneske igjen.

– Henrettelse ikke svaret

– Jeg tror ikke svaret er å henrette Daniel Lee. Det er en enkel utvei. Han bør leve gjennom dette, slik som jeg må gjøre, sa 81-åringen til New York Times.

Hun er trofast Trump-velger og har bedt sin president omgjøre dødsdommen til fengsel på livstid og sier i en videoappell, ifølge deathpenaltyinfo.org:

– Ja, Daniel Lee ødela mitt liv. Men å ta hans liv tror jeg ikke vil endre det. Jeg kan ikke se hvordan å henrette Daniel Lee vil hedre min datters minne.

OFFER: Nancy Mueller, hennes ektemann og datter ble drept i 1996 av to unge kriminelle som var ute etter våpen og penger. Foto: Earlene Peterson / Family Photo

Ute etter penger og våpen

23-åringene Daniel Lee og Chevie Kehoe var ute etter våpen og verdisaker da de overfalt Mueller-familien i deres hjem i delstaten Arkansas i januar 1996.

Våpenhandleren William Fredrick Mueller, hans kone Nancy Ann og hennes datter Sarah (8) ble skutt med elektrosjokkvåpen og dumpet i en innsjø.

Kehoe var anføreren, ifølge dommeren. Det var ham som ifølge vitnemål under rettssaken drepte Sarah, etter at Lee nektet å ta livet av et barn.

OFFER: Sarah Powell var åtte år da hun ble drept, sammen med sin mor og stefar. Foto: Nancy Mueller / Family Photo

Voldskriminelle og rasister

Begge de unge tiltalte var organiserte rasister og voldskriminelle. Daniel Lee tilbrakte tenårene innenfor barnevern, psykiatri og internatskoler.

På tiltalebenken satt han med nazi-tatoveringer på halsen.

Da Kehoe ble idømt livstid, ba aktoratet Justisdepartementet om å trekke begjæringen om dødsstraff for Lee. Departementet nektet.

Rettssakens dommer G. Thomas Eisele og aktor Dan Stripling skrev i 2014 til riksadvokaten at dødsdommen var urettferdig og uforholdsmessig.

Men domstolene har opprettholdt straffen.

SKYLDIG: Trippeldrapsdømte Daniel Lewis Lee (47) i et udatert foto. Foto: HANDOUT / Spokane Police Department

Dødsdommen mot Daniel Lewis Lee skulle fullbyrdes i Terre Haute i delstaten Indiana mandag. Det ville blitt den første føderale henrettelsen på 17 år.

Men den juridiske dragkampen om hans liv pågår med full styrke.

Bekymret for corona

Fredag utsatte dommer Jane Magnus-Stinson henrettelsen, ifølge Fox News fordi ofrenes familier var bekymret for coronaviruset.

De etterlatte kan være til stede under henrettelsen – men kammeret er så lite at det er henimot umulig å opprettholde forsvarlig avstand.

Fire innsatte er bekreftet coronasmittet i Terre Haute, en er død. Smitten eksploderer innenfor amerikanske fengsler, ifølge CBS News.

I et prosesskrift argumenterer familiens advokater at Earlene Peterson (81) er rådet til ikke å reise og å unngå kontakt med andre under pandemien.

FENGSEL: Det føderale fengselet i Terre Haute i den amerikanske delstaten Indiana, der 62 personer sitter på «death row». Foto: BRYAN WOOLSTON / X03629

Nye utsettelser anket

Ikke før hadde en ankedomstol søndag forkastet kjennelsen om utsettelse før en annen dommer kastet kjepper i rettsmaskineriet.

Dommer Tanya Chutkan i Washington beordret justisdepartementet til å utsette fire føderale henrettelser som er planlagt i juli og august.

Dommer Chutkan behandler saker der dødsdømte har gått rettens vei for å utfordre en ny henrettelsesmetode som ble innført i 2019.

DØDSKAMMER: Fire menn som alle er dømt for å ha drept barn, planlegges henrettet i sommer i denne bygningen i fengselet i Terre Haute i Indiana. Foto: MICHAEL CONROY / AP

Dommer: Unødig lidelse

Det dreier seg om en dødelig injeksjon av pentobarbital, som erstatter tretrinnsdosen som tidligere ble benyttet.

– Overveldende vitenskapelige beviser indikerer at 2019-metoden høyst sannsynlig vil forårsake ekstrem smerte og unødig lidelse, skrev dommeren.

Justisdepartementet vil anke Chutkans kjennelse, ifølge The Guardian.

Siden 1963 har bare tre føderale henrettelser funnet sted i USA. De fire som er planlagt henrettet i sommer, er alle dømt for å ha drept barn.

Foto: RICH MILLER / INDIANAPOLIS STAR

– Vi skylder ofrene og deres familier å fullbyrde dommene som vårt rettsapparat har utmålt, uttalte justisminister William P. Barr til AP i juli.

54 prosent av amerikanerne støtter dødsstraff for overlagt drap, ifølge en meningsmåling fra 2018 utført av Pew Research Center.

Publisert: 14.07.20 kl. 03:49

Les også

Mer om Dødsstraff Justisdepartementet USA

Fra andre aviser