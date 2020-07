Ifølge nyhetsbyrået AP hadde Trump på seg munnbind da han gikk rundt i korridorene på militærsykehuset Walter Reed utenfor Washington D.C. Foto: CHRIS KLEPONIS / POOL / POLARIS IMAGES POOL/EPA

Trump viste seg med munnbind for første gang under coronapandemien

USAs president Donald Trump viste seg lørdag for første gang offentlig med tildekket ansikt – slik landets helsemyndigheter anbefaler.

Det skjedde under et besøk til militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center, hvor han møtte sårede soldater og helsearbeidere som behandler pasienter som er syke med covid-19.

– Når du er på et sykehus, tenker jeg det er forventet å bruke munnbind, sa presidenten til pressen før han satte seg i helikopteret utenfor Det hvite hus lørdag, skriver nyhetsbyrået AP.

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder, og presidenten har flere ganger fått kritikk for å ikke følge anbefalingen.

Lørdagens sykehusbesøk er ifølge flere amerikanske medier den første gang under coronapandemien at presidenten viser seg offentlig med munnbind.

Bruken av munnbind har til en viss grad blitt et politisk spørsmål i USA, men med økte smittetall har flere og flere republikanske politikere tatt til orde for munnbindpåbud.

Det hvite hus har tidligere insistert på at Trump ikke trenger å bruke munnbind fordi både han og menneskene rundt ham testes jevnlig for coronaviruset. Han har dukket opp på pressekonferanser, politiske møter og andre begivenheter uten, skriver NTB. Han skal også ha antydet at den demokratiske rivalen Joe Biden «så svak» ut da han brukte munnbind offentlig.

Før besøket til militærsykehuset benektet Trump imidlertid at han noen gang har vært en motstander av å bruke munnbind.

– Jeg synes det er flott å bruke munnbind. Jeg har aldri vært imot munnbind, men jeg mener at det er en tid og sted for å bruke dem, sa han til pressen ifølge CNN.

Det er natt til søndag 3.199.600 bekreftede smittetilfeller i USA, og 134.269 coronarelaterte dødsfall. 1. juli så smittekurven i landet slik ut:

Publisert: 12.07.20 kl. 01:00

