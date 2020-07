DØMT: Roger Stone etter at han ble dømt til tre år og fire måneders fengsel. Nå er han en fri mann, fordi president Trump reduserte straffen hans. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Trump satte Stone fri: – Belønner dem som tar en trøkk for ham

Donald Trump høster kritikk etter å satt ned straffen til sin venn og rådgiver Roger Stone: – Uhørt, men helt som forventet, sier USA-ekspert Svein Melby.

Roger J. Stone (67) ble dømt for å ha løyet til Kongressen, forsøkt å påvirke et vitne og motarbeidet Kongressens gransking av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Den konservative, politiske rådgiveren skulle kommende tirsdag begynt å sone tre år og fire måneder i fengsel. Men president Donald Trump omgjorde fredag straffen til sin mangeårige venn og lojale støttespiller.

– Roger Stone har allerede lidd nok. Han ble behandlet veldig urettferdig, som mange andre i denne saken. Han er nå en fri mann, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier er ikke overrasket.

– Det har ligget i kortene, for det er slik Trump opererer. Han belønner de som tar en trøkk for ham, sier eksperten på amerikansk politikk.

Raser om korrupsjon

Trumps meningsmotstandere kritiserer avgjørelsen. Demokratenes leder i Representantenes hus i Kongressen Nancy Pelosi kaller beslutningen en «svimlende korrupt handling».

Også den republikanske senatoren Mitt Romney kaller beslutningen korrupt:

– En amerikansk president reduserer straffen til en person som er dømt av en jury for å lyve for å beskytte den selvsamme presidenten, kommenterte Utah-senatoren på Twitter.

Romney var den eneste republikanske senatoren som stemte for å felle Donald Trump under riksrettssaken tidligere i år. Det republikanske flertallet i Senatet frikjente presidenten for alle anklager.

Aktoratet trakk seg

Aktoratet mot Roger Stone la ned påstand om syv til ni års fengsel, men trakk seg i protest da det ble kjent at justisdepartementet ville gripe direkte inn i straffesaken og anbefale lavere straff.

Like før hadde Trump kommentert aktoratets påstand på Twitter.

Den gang uttalte tre tidligere statsadvokater – som var forferdet over departementets innblanding – til VG at de trodde en benådning fra USAs president ville bli neste skritt i straffeprosessen mot Roger Stone.

PRESIDENT: Donald Trump i Det hvite hus 7. juli. Foto: Alex Brandon / AP

Sletter ikke dommen

Grunnloven gir presidenten fullmakt til å tilgi føderale forbrytelser: Enten ved å benåde personer som risikerer fengselsstraff eller til å sette ned straffen for dem som allerede er domfelt eller under soning.

Benådning stanser rettsprosessen og er som en frifinnelse. Nedsettelse mildner straffen, men sletter ikke dommen. Ved inngangen til 2020 hadde 11.510 søkt om nedsatt straff og 2.445 om benådning i USA, ifølge Bloomberg.

Normalt tar justisdepartementet tar søknadene opp til fornyet prøving. Men Trump har ikke fulgt normal prosedyre. De fleste han har tilgitt, hadde ikke engang søkt om benådning eller omgjøring, ifølge Washington Post.

Trump i sin fulle rett

Svein Melby sier at Donald Trump er i sin fulle rett.

– Alle presidenter benåder og omgjør straff fra tid til annen, det er ikke noe nytt. Men historisk sett er hva Trump gjør, ytterst bemerkelsesverdig.

– På hvilken måte?

– Jeg kjenner ikke til at en president tidligere har brukt muligheten overfor folk som har vært direkte behjelpelige i å beskytte ham selv mot straffeforfølgelse og gransking av Kongressen, sier seniorforskeren.

En annen kjenner av amerikansk politikk, Eirik Løkke ved den liberale tankesmien Civita, kan heller ikke se noen moderne parallell til hva Trump har gjort overfor sin venn og mangeårige allierte Roger Stone.

– Stone nektet å vitne mot Trump. Og Trump belønner lojalitet til seg personlig. Han er mer opptatt av lojalitet til seg selv enn om medarbeidere er i stand til å gjennomføre jobben sin, sier Civita-rådgiveren.

Ti reduserte straffer

Før Roger Stone hadde president Trump utstedt 25 benådninger og nedsatt straffen til ti domfelte. Mange av dem er straffedømte med forbindelser til politikken på amerikansk høyreside.

Blant de mest kjente er, ifølge New York Times:

Sheriff Joe Arpaio, som i 2016 ble funnet skyldig i forakt for retten da han i strid med en rettskjennelse fortsatte å pågripe meksikanere i grense-delstaten Arizona bare på mistanke om at de var illegale innvandrere.

Trump benådet ham i 2019.

LØSLATT: Tidligere Illinois-guvernør Rod Blagojevich etter domfellelsen i 2011. Foto: FRANK POLICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tidligere guvernør i delstaten Illinois Rod R. Blagojevich, som i 2011 ble dømt til 14 års fengsel for korrupsjon. Han prøvde å selge Barack Obamas plass i Senatet, som ble ledig da senatoren ble valgt til president i 2008.

Trump ga ham nedsatt straff i 2018.

Tidligere politisjef i New York by Bernard B. Kerik, på nittitallet livvakt for borgermester Rudy Giuliani. Kerik ble i 2010 dømt til fire års fengsel for skatteunndragelser og for å ha løyet til myndighetene.

Trump benådet ham i 2018.

Tidligere visepresident Dick Cheneys stabssjef Lewis «Scooter» Libby, som i 2007 ble dømt for falsk forklaring og motarbeidelse av rettsvesenet da identiteten til CIA-ansatte Valerie Plame ble avslørt i 2003.

Trump benådet ham i 2019.

