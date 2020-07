VANT: Førsteamanuensis Sofie Høgestøl mener Donald Trump kommer godt ut av hva Høyesterett torsdag kom fram til. Selv virker han ikke å være særlig fornøyd i sine Twitter-meldinger samme dag. Foto: TOM BRENNER / X06967

USA-ekspert om Høyesterett: – En liten seier for Trump

Tordagens avgjørelser i amerikansk Høyesterett betyr at Trump ikke er hevet over loven. Likevel vinner presidenten en liten seier, mener USA-ekspert.

– Disse sakene handler om mer enn bare å se hvor mye skatt Trump betaler. Dette er viktige avklaringer om maktfordeling i USA, sier Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Amerikansk høyesterett har torsdag bestemt at president Donald Trump må utlevere skattepapirer til New Yorks statsadvokat i forbindelse med en politietterforskning.

I en annen sak behandlet de spørsmål om de samme papirene også må utleveres til folkevalgte i Representantenes hus, et av de to kamrene i Kongressen. Der bestemte de at saken på nytt må behandles på et lavere nivå.

– Spørsmålet er egentlig hvor terskelen skal gå for hvilke dokumenter Kongressen kan begjære utlevert. Høyesterett mener domstolen i Washington, D.C. ikke har sett på det spørsmålet i saken, forklarer Høgestøl.

Det betyr at Trumps selvangivelser sannsynligvis ikke vil bli offentliggjort før tidligst etter høstens valg. Saken kan dessuten klages opp til Høyesterett på nytt.

– Jeg tror det er en liten seier for Trump, i og med at bare politietterforskningen får dokumentene. At den andre saken må behandles på nytt, går han også seirende ut av, fordi det gir litt mer respekt til presidentembetet.

Pelosi: – Grunnlovsseier

– Trump er ingen konge, samme hvor mye han skulle ønske han var det. Det er et viktig prinsipp i vårt demokrati at ingen står over loven. I dag ble det overholdt, sier Chuck Schumer, som er Demokratenes leder i Senatet.

Selv har Donald Trump på Twitter uttalt at avgjørelsen er urettferdig mot hans administrasjon og presidentskap.

– Dette er politisk rettsforfølgelse. Jeg vant i Mueller-heksejakten, og nå må jeg fortsette å slåss i et politisk korrupt New York, skriver han.

Videre anklager han sin forgjenger Barack Obama for å ha spionert på hans presidentkampanje, og er mildt sagt misfornøyd med avgjørelsene.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, beskriver Høyesteretts avgjørelse som en «seier for grunnloven».

– Dette er ikke gode nyheter for president Trump, sier Pelosi under en pressekonferanse torsdag.

– Selv om vi veldig gjerne vil vite om Russland har finansiert presidenten i årevis, handler ikke dette i høyeste grad om papirene. Dette handler om hvorvidt presidenten var unntatt loven, utdyper hun.

Det understreker Pelosi at Høyesterett har kommet fram til at Trump ikke er – og at 7 stemmer mot 2 betyr at også dommere han selv hadde utnevnt, stemte mot hans påberopte immunitet.

Også førsteamanuensis Sofie Høgestøl trekker fram dette som en positiv overraskelse fra torsdagens behandling av sakene.

– Dommene får en viss tyngde av at de er godkjent på tvers av skillelinjene. Det handler ikke om politikk, men større, grunnlovsmessige prinsipper, sier hun.

Hun mener avgjørelsen vil bli obligatorisk pensum for alle som studerer den amerikanske grunnloven. Sakene vil skape presedens for hvordan man avgjør lignende spørsmål i framtiden.

Ikke nødvendigvis et tap

Trumps advokat Jay Sekulow hadde på forhånd bedt om full immunitet for presidenten. Han er torsdag fornøyd med utfallet.

– Høyesterett har midlertidig blokkert både Kongressen og New Yorks aktorat fra å få tak i skattepapirene. Nå skal vi jobbe videre for å ta opp grunnlovsstridige spørsmål i de lavere domstolene, uttaler Sekulow.

The New York Times beskriver torsdag avgjørelsen som et nederlag for presidenten.

Samtidig legger de til at avgjørelsen til tross så vil amerikanske velgere trolig ikke få se noen av Trumps skattepapirer før valget i november. Avisen skriver også at de kanskje aldri vil bli offentliggjort.

CNNs jus-ekspert Jeffrey Toobin kommenterer det slik:

– Dette er et juridisk nederlag for presidenten, men det kan vise seg å bli en seier i praksis.

