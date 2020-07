KORREKT: Da bruden Osnat Baron giftet seg med Yaniv Jenger i april, foregikk seremonien i tråd med covid-19 restriksjonene. I juni var bryllupsfester den største smittekilden da coronaen slo tilbake i Israel. Foto: RONEN ZVULUN / REUTERS

Bryllupsbølge i Israel gir alvorlig corona-oppsving

Israelerne trodde de hadde full kontroll på coronaviruset. Så ble landet åpnet opp i slutten av mai. Nå er det full coronakrise i Det hellige land.

Mens europeiske land i vinter så at antallet corona-smittede stige for hver dag, høstet Israel lovord for måten regjeringen til Benjamin Netanyahu taklet krisen på.

Det meste ble stengt ned og hver kveld sto statsministeren fram på TV og forklarte personlig hvor viktige det var å vaske hendene, og ta på seg munnbind. Og israelerne gjorde stort sett som Netanyahu ba om.

MILITÆRET: Israelske sanitetssoldater deltar i testingen av covid-19 viruset på militærlaboratoriet i Tel Aviv. Foto: Xinhua / ZUMA

Men nå skyller en ny virus-bølge inn over landet med syv millioner innbyggere, kraftigere og mer omfattende enn det landet ser ut til å kunne takle. Det er mangel på behandlingsmuligheter på sykehus og IDF, den israelske hæren, er satt inn for å bistå i kampen for bekjempe pandemien.

Bryllupsfester i store lokaler hvor folk i gledesrus klemmer hverandre, synger, danser og drikker, slik jødiske høytidsdager ofte foregår, blir pekt på som en hovedsmittekilde og som en av årsakene til at virus-smitten brer om seg i Israel.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at antallet alvorlige tilfeller dobler seg for hver dag, og han oppfordrer nå folk om å ha på seg ansiktsmaske og unngå store forsamlinger.

I en bredt anlagt artikkel skrevet av The Washington Posts korrespondent, Steve Hendrix, pekes det på enkeltårsaker som har snudd corona-situasjonen fullstendig på hodet: Store folkeansamlinger har ført til en oppblomstring av registrerte covid-19 tilfeller i Israel.

TEL AVIV: Utelivet ble som normalt i Israelsk største by, etter at covid-19-restriksjonene ble opphevd i slutten av mai. Nå er det tilbake til økt smitte og harde tiltak i Israel. Foto: AMIR COHEN / REUTERS

Da Benjamin Netanyahu i slutten av mai åpnet for normale aktiviteter igjen, kunne gifteklare israelere begeistret gå i gang med å planlegge og arrangere bryllupsfester i store haller med så mange gjester som det var plass til.

Regjeringsforskere har sporet hvor de dramatiske smittetallene skriver seg fra. En byråkrat som den amerikanske avisen har snakket med, men som ikke ønsker å bli navngitt fordi saken er politisk sensitiv, peker på at spesielt bryllupsseremonier, har vært rene utklekkingsarenaer for virusspredning.

Klemmer, synger og danser

Mellom 15. og 25. juni ble det arrangert rundt 2092 bryllup i Israel. «Til disse kommer det folk fra hele landet. De klemmer hverandre, de synger og danser. Det hele er den ultimate anledningen til å spre viruset», sier kilden til The Washington Post.

Israel har sendt advarsler til andre regjeringer om det landet har observert som årsaker til en oppblomstring av covid-19 tilfeller. Fredag ettermiddag er det registrert 34 825 tilfeller av corona-smitte og 348 døde. Tallene er ventet å stige betraktelig.

PROTEST: Et nytt oppsving av covid-19 viruset, rammer økonomien i Israel kraftig. Folk tar til gatene i sinne og protest, her i byen, Kfar Ahim Foto: Sebastian Scheiner / AP

Store forsamlingshus der bryllup arrangeres, er nå stengt. Det samme er konsertlokaler og offentlige badebasseng. Restauranter kan nå kun ha 20 gjester innendørs, men det ute kan være tredve gjester, mens synagoger og religiøse forsamlingslokaler ikke har lov til ha flere enn 19 mennesker til stede.

Ifølge den liberale israelske avisen Haaretz har et ekspertpanel anbefalt Israels nasjonale sikkerhetsråd, om at myndighetene umiddelbart erklærer unntakstilstand under henvisning til det økte antallet av nye smittetilfeller.

ALVOR IGJEN: Kjempepopulær i april og mai, men nå sliter statsminister Benjamin Netanyahu etter at en alvorlig virus oppblomstring i Israel. Foto: GALI TIBBON / REUTERS

Den økte populariteten som statsminister Benjamin Netanyahu nøt godt av i vår, er i dag snudd til en storm av kritikk mot statsministeren og regjeringen.

I hovedsak klandres Netanyahu for ikke å ha opprettet et nettverk og av testlaboratorier med fagfolk som kunne spore virusspredning. Dette burde ledes av en «coronavirus «tsar», ifølge israelske helsepolitiske eksperter.

– Vi er det eneste landet i verden som er mindre forberedt for en bølge nummer to, enn det vi var da covid-19 rammet oss første gang, sa opposisjonsleder Yair Lapid på et partimøte mandag, gjengitt i The Washington Post.

UFORBEREDT: Den politiske opposisjonen i Israel mener regjeringen var uforberedt på en ny corona-bølge. Her under øvelse på corana-avdelingen på Ziv-sykehuset i den nordisraelske byen Zefat. Foto: ATEF SAFADI / EPA

– Coronavirus spredningen i Jerusalem blir mer og mer bekymringsfull. I løpet av en uke økte antallet covid-19 smittede fra 662 til 1.416, skriver The Jerusalem Post.

Et panel av israelske helseeksperter er ledet av professor Eli Waxman, lege ved Weizmann Institute. Han sendte dette brevet til statsminister, helse- og finansminister og Det nasjonale sikkerhetsrådet:

«Selv om utviklingstendensen i antall virusinfeksjoner stoppes, er tallet på alvorlig syke pasienter ventet å øke i løpet av en måned til et så stort antall at sykehusene ikke vil kunne fungere skikkelig».

BIDRAR: Israelske soldater hjelper til med matlevering i den ultraortodokse jødiske byen, Bnei Brak, som er hardt rammet av covid-19 viruset. Foto: AMIR COHEN / REUTERS

En talsmann for IDF, den israelske hæren, sier at IDF har spilt en avgjørende rolle siden tidlig i mars, ved å hente og bringe testmateriell, ved å hjelpe til med å se til at portforbud og nedstenging gikk som planlagt og med å utvikle nye respiratorer.

– IDF er klare, utstyrt til, bemannet og forberedt på å ta del i alt det som regjeringen ber oss om å gjøre, sier oberst Jonathan Conricusm, ifølge The Washington Post.

Professor Dan Ben-David ved Universitetet i Tel Aviv og president i Shoresh Institution for Socioeconomic Research, sier at «dette var det mulig å unngå, det er det som er tragedien».

ORTODOKSE: En jødisk ortodoks gateartist har satt munnbind på dukken som han opptrer med. Selv beskytter han seg ikke. Foto: ABIR SULTAN / EPA

The Washington Post skriver at professor Ben-David klandrer, som så mange andre israelere, styresmaktene for den negative utviklingen. – Politikken har skapt et nasjonalt kaos, mener han, og legger til at den elendige responsen på det nye utbruddet reflekterer en regjering som ikke opptrer samlet. – Med den nye regjeringen er skillelinjene økt ytterligere, sier Ben-David.

Publisert: 11.07.20 kl. 04:27

