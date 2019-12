SIDEBYTTE: Jeff Van Drew ble valgt inn for Demokratene. Nå, bare dager før de skal stemme over riksrettssaken, hopper han over gjerdet. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demokrat skifter side

Riksrettssaken mot Donald Trump får nye konsekvenser. Lørdag meldte demokraten Jeff van Drew at han hopper over til republikansk side.

Jeff Van Drew har lenge vært en av de tydeligste forkjemperne mot en riksrettssak mot USAs president. Nå, bare dager før Kongressen skal ha den endelige avstemningen om det skal reises riksrettssak, velger han å skifte politisk side.

Lørdag meldte han til sine medarbeidere at han kommer til å kunngjøre partibyttet kommende uke, før avstemningen. Det skriver New York Times, som også kan fortelle at Van Drew besøkte Donald Trump i Det hvite hus på fredag, for å få hans støtte til partibyttet.

Ville ikke bli gjenvalgt

Van Drew er valgt inn til Kongressen for staten New Jersey, nabostaten til New York. I november skal han ha sagt at han aldri kommer til å være noe annet enn demokrat.

– Jeg forandrer ikke noe, jeg gjør bare jobben min. Jeg er fremdeles en demokrat, sa han til Washington Post tirsdag denne uken.

EN AV TO: Van Drew var en av bare to demokrater som i oktober stemte imot en resolusjon om å fortsette undersøkelsene om riksrett. Foto: Mel Evans / AP

Det var før en opinionsmåling viste at det å stemme imot riksrettssak ville skade mulighetene hans til å bli gjenvalgt som representant for Demokratene.

I stedet for å bytte mening, byttet han dermed side.

Avstemning fredag

– Jeg kan ikke se at det er noe verdi i å fjerne en president fra sitt verv, sa han tidligere denne uken.

Det er ventet at Kongressen fredag vil stemme om det skal reises riksrettssak mot Donald Trump.

Van Drews sidebytte vil ikke endre utfallet av avstemningen, siden Demokratene har klart flertall i Kongressen. Lenger vil imidlertid riksrettssaken neppe komme: I senatet har republikanerne flertall.

