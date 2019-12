MILJØAKTIVIST: Greta Thunberg. Foto: Riccardo Giordano / Pa Photos / NTB scanpix

Thunberg om klimaforhandlingene: – Faller fra hverandre

FNs klimakonferanse skulle egentlig være over fredag. Mens forhandlingene fortsetter på overtid, frykter miljøaktivisten Greta Thunberg (16) det verste.

– Det virker som COP25 i Madrid faller fra hverandre akkurat nå. Forskningen er klar, men forskningen blir ignorert. Uansett hva som skjer kommer vi aldri til å gi opp. Vi har bare så vidt begynt, skriver hun på Twitter lørdag kveld.

Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og omtales derfor som COP25.

Bakgrunn: Klimaforhandlinger på overtid

Uenighetene skyldes, ifølge en talsmann for Chile, at den store majoriteten av delegasjoner vil ha en mer ambisiøs slutterklæring.

Forhandlingene som skulle vært ferdig kl. 18 fredag, pågår fortsatt natt til søndag. Et utkast til en slutterklæring ble forkastet tidligere lørdag. Natt til søndag opplyser lederne for konferansen at de jobber med et mer ambisiøst utkast, og at de har oppfordret delegasjonene til å inngå kompromisser, skriver NTB.

– Vi er nesten der

Chilenske Carolina Schmidt, som har ledet konferansen, sier at de nærmer seg en løsning.

– Vi er nesten der. Det har vært tøft, det har vært vanskelig, men det er verdt det, sa hun natt til søndag ifølge Reuters.

Likevel føler ikke alle at de har blitt hørt.

– De siste 24 timene har 90 prosent av deltagerne ikke vært involvert i prosessen, sier Papua Ny-Guinea delegat Kevin Conrad ifølge nyhetsbyrået.

Han får støtte fra Carlos Fuller fra AOSIS.

– Er vi en del av denne prosessen eller ikke, spurte han journalistene.

– Vil ikke bli forstått

Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen var klar på at det på tide å lytte til forskningen og til folket.

– Vi er vitenskapen. Vi har den kollektive viljen til å følge Parisavtalen. Nå er tiden for å vise det, sa han ifølge nyhetsbyrået Ap.

– Et svak oppmuntring vil ikke bli forstått av omverdenen. Det vil sende et budskap om at vi ikke hører på vitenskapen, fortsatte han.

KLAR TALE: Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen, her sammen med Finlands miljøminister Krista Mikkonen og Sveriges klimaminister Isabella Lövin. Foto: Maria Davidsson/ NTB scanpix

Reflekterer ikke advarslene

Til tross for at Elvestuen mener det må sendes et klart signal om at klimakrisen tas på alvor, er ikke klimaekspert Alden Meyer imponert over det han har sett i Madrid.

– Jeg har vært med på disse klimaforhandlingene siden de startet i 1991, men jeg har aldri sett så stor avstand som vi har sett her. Avstand mellom hva forskere mener, hva folket krever og hva klimaforhandlerne leverer, sier han til nyhetsbyrået Ap.

Han mener forslaget ikke reflekterer advarslene fra forskere.

– Planeten brenner, og tidsrommet vi har for å komme oss ut blir mindre.

Blant spørsmålene som fortsatt diskuteres er regler for det internasjonale karbon-markedet, og et system for å hjelpe fattige land takle de økonomiske utfordringene ved klimaforandringene.

– Dette åpner potensielt for et stort hull i Parisavtalen, mener Meyer.

Publisert: 15.12.19 kl. 05:10

