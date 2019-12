EKSKOLLEGAER: John Bolton (høyre) var sikkerhetsrådgiver for Trump inntil september i år. Her er de to sammen i Det hvite hus i mai. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Bolton hevder at Trump bløffet om å stoppe Nord-Koreas atomvåpen

Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver mener at presidenten snart blir nødt til å innrømme at han har feilet.

I et ferskt intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios kommer John Bolton, som inntil september i år var president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver, med krass kritikk av sin tidligere sjef.

Der sier han blant annet at han ikke tror Trump-administrasjonen «virkelig mente det» da de erklærte at de ville stanse Nord-Korea fra å utvikle kjernefysiske våpen og missiler med lang rekkevidde.

– Hadde de ment det, hadde de gjort ting annerledes, sier han.

Bolton har vært i krangel med Trump helt siden han sluttet i jobben, og Trump gikk ut på Twitter og sa at han hadde gitt Bolton sparken og at Bolton hadde vært «en katastrofe» når det kom til Nord-Korea-politikk.

Tiden renner ut

I starten av desember advarte det nordkoreanske utenriksdepartementet om at landet ville gi USA en «julegave» hvis de ikke kommer med innrømmelser i de fastlåste samtalene om atomvåpen.

Det er uklart hva denne gaven vil være, men amerikanske etterretningsorganisasjoner har tolket den i retning av nye raketter.

Fristen ble satt til slutten av året. Det er ifølge Axios derfor Bolton kommer med kritikken nå.

Ettersom året nå snart er over, sier han at Det hvite hus må gjøre noe som «vil være svært uvanlig» for denne administrasjonen: Å innrømme at de har gjort en feil.

– Det at vi legger maksimalt press på Nord-Korea er dessverre ikke sant, sier han til Axios.

Han sier at USA fint kunne ha brukt sterkere pressmidler, som for eksempel å få marinen til å blokkere oljen som blir ulovlig solgt til Nord-Korea på sjøen.

Bolton mener i stedet at Trump-administrasjonen i dag har en slags «retorisk politikk» der de bare sier at det er uakseptabelt at Nord-Korea har atomvåpen som kan ramme USA eller deres allierte.

TESTET VÅPEN: Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå hevder at dette bildet fra september i år viser en nyutviklet «superstor» oppskytningsrampe for raketter. Foto: KCNA

Tror Nord-Korea forbereder seg

Ifølge flere eksperter har imidlertid Nord-Korea trappet opp sitt våpenprogram kraftig siden juni 2018, da Trump og Kim Jong-un møttes for første gang i Singapore.

Nord-Korea har også selv bekreftet flere rakettester det siste året.

Boltons kritikk mot Trump kom like etter at ferske satelittbilder av Nord-Korea ble gjort offentlige forrige uke.

Bildene viser aktivitet på steder som er i forbindelse med stedene Nord-Korea skal ha produsert sine langdistanse-missiler.

Denne «aktiviteten» indikerer ifølge Asia-ekspert Jeffrey Lewis at Nord-Korea utvider atomvåpenkapasiteten sin.

– Det er aktivitet på flere steder som tyder på at de legger et grunnlag for å utvide sitt program for interkontinentale raketter – flere systemer, flere bygninger og større kapasitet, sier han til NBC.

23.12.19

