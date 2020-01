VIL STEMME OVER KRIGSMAKT: Nancy Pelosi er svært kritisk til president Donald Trumps siste handlinger i Midtøsten. Foto: [MANDEL NGAN, SAUL LOEB] / AFP

Kongressen krever krigssvar fra Trump: – Du er ikke en diktator

Amerikanske folkevalgte krever full innsikt i informasjonen som ledet til USAs droneangrep på den iranske generalen Qasem Soleimani.

Da Trump-administrasjonen gjennomførte droneangrepet som tok livet av generalen Qasem Soleimani i Bagdad fredag, hadde de ikke varslet Kongressen på forhånd.

I USA er det kongressen som sitter med makten til å erklære krig, og både senatorer og medlemmer av Representantenes hus krever nå svar fra presidenten på hvorfor angrepet ble gjennomført.

Leder for Representantenes hus Nancy Pelosi sier til nyhetsbyrået AP at de denne uken vil stemme over et vedtak om krigsmakt, som skal begrense presidentens muligheter for videre militære handlinger i Iran.

– Vårt første ansvar er å sørge for tryggheten til det amerikanske folk. Vi er bekymret over at administrasjonen gjennomførte dette angrepet uten å ha konsultert med Kongressen, skriver hun i en uttalelse, gjengitt i CNN, og legger til hun mener drapet på Soleimani har økt risikoen for en seriøs eskalering i spenningene mellom de to landene.

Krever full offentliggjøring

Kongressen ble varslet om angrepet i ettertid – innen fristen på 48 timer etter at angrepet ble utført. Informasjonen de fikk var imidlertid klassifisert, skriver nyhetsbyrået AP.

– Det er kritisk at informasjon om saker som angår den nasjonale sikkerheten gis til det amerikanske folket til rimelig tid. En klassifisert beskjed er rett og slett ikke passende for et demokratisk samfunn, skriver Senatets minoritetsleder Chuck Schumer og Robert Menendez som leder Senatets utenrikskomité i et brev til Trump.

De ber om at hele dokumentet, som skal inneholde bakgrunnen for angrepet mot Soleimani, offentliggjøres.

USAs forsvarsminister Mark Esper informerte natt til tirsdag flere ledende senatorer om situasjonen, og visepresident Mike Pompeo har forsvart beslutningen om å ta livet av Soleimani.

– Ikke en diktator

Trump har svart på kritikken mot Kongressen med en Twitter-melding, hvor han kunngjør at de folkevalgte kan følge med på Twitter for å få informasjon om at USA vil slå raskt tilbake dersom Iran angriper amerikanske mål.

– Et slikt juridisk varsel kreves ikke, men gis likevel, skriver presidenten.

Dette falt ikke i god jord hos utenrikskomiteen i Representantenes hus, som svarer på følgende vis:

– Denne posten er en påminnelse om at krigsmakten ligger hos Kongressen, ifølge den amerikanske grunnloven. Og om at du bør lese loven om krigsmakt. Og at du ikke er en diktator.

Senatets majoritetsleder Mitch McConnell ber om at de folkevalgte venter med å kritisere angrepet mot Soleimani før de har fått alle fakta på bordet.

– Vi kan, og vi bør, lære mer om etterretningen og tankemåten som ledet til denne operasjonen og planen for å beskytte amerikansk personell og amerikanske interesser i kjølvannet av den, sier han ifølge Reuters, og legger til:

– Dessverre, i dette giftige politiske miljøet, er det noen av våre kolleger som har vært raskt ute med å legge skylden på våre egne myndigheter, selv før de har faktaene, sier han.

Truer med å ødelegge kulturarv

Spesielt én melding fra den amerikanske presidenten har vekket oppsikt: Trusselen om å bevisst gå etter mål som er viktige for Iran kulturelt sett.

– Vi har sett oss ut 52 iranske mål (som representerer de 52 amerikanske gislene tatt av Iran for mange år siden), noen av svært høy viktighet for Iran og den iranske kulturen, skrev Trump blant annet.

Å bevisst gå etter slike mål, deler av et lands kulturarv, kan av den internasjonale straffedomstolen ICC ses på som en krigsforbrytelse, skriver New York Times.

Da Trump ankom Washington D.C. søndag kveld, etter juleferie i Florida, sa han til journalister om bord på Air Force One, at kritikken ikke bekymrer ham.

– De får lov til å drepe våre folk. De får lov til å torturere og lemleste våre folk. De får lov til å bruke bomber langs veiene og sprenge oss i luften. Og vi får ikke lov til å røre kulturelle mål? Det er ikke sånn det fungerer.

Uttalelsen fikk USAs egen forsvarssjef Mark Esper til å komme med en uttalelse som gikk presidenten midt i mot: USA kommer ikke til å bombe Irans kulturarv.

– Vi vil følge lovene som gjelder i væpnet konflikt, sier han til CNN.

Også flere republikanere har gått mot Trumps uttalelser. Senatoren Lindsey Graham fra South Carolina, kjent som en av presidentens nære allierte, sier han er bekymret over uttalelsen om at kulturelle mål skal angripes.

– Det undergraver det vi prøver å oppnå. Jeg tror presidenten sier at «vi skal treffe dere hardt», som er den riktige beskjeden. Å angripe kulturelle mål er imidlertid ikke å angripe dem hardt, det skaper flere problemer. Vi prøver å vise solidaritet med det iranske folk, og deres kultur er ikke mitt problem, sier han til CNN.

