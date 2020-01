FØLGER MED: USAs president Donald Trump fulgte utviklingen fra Det hvite hus tirsdag kveld amerikansk tid. Foto: Alex Brandon / AP

Trump etter angrepene i Irak: – Alt er bra!

NEW YORK/BEIRUT/OSLO (VG) I sin første kommentar etter det iranske rakettangrepet, skryter USAs president Donald Trump av det amerikanske militæret.

Det ble først varslet at Trump skulle holde en TV-sendt tale etter angrepene mot de amerikanske militærbasene i Irak. Hans første kommentar kom i stedet på Twitter:

– Alt er vel! Raketter avfyrt fra Iran mot to amerikanske militærbaser i Irak. Vurderingen av tap og skadeomfang skjer nå. Alt vel så langt! Vi har det mektigste og mest velutstyrte militære i hele verden, med stor margin!, skriver presidenten, som varsler at han vil uttale seg onsdag morgen amerikansk tid.

Meldingen kom timer etter den dramatiske utvikling i den pågående storkonflikten etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani:

Et titalls raketter ble avfyrt mot Erbil i nordlige Irak og mot al-Asad-basen vest i landet i det Iran selv omtaler som et «hevnangrep».

Så langt er det ikke meldt om amerikanske tap. Heller ikke blant de norske styrkene på al-Asad-basen er det meldt om skader.

Overvåket situasjonen

Tirsdag bedyret Donald Trump at det ville få konsekvenser hvis Iran gjorde «noe de ikke burde gjøre». Han sa også at USA var forberedt på at Iran kunne slå til mot amerikanske mål.

Både forsvarsminister Mark Esper og utenriksminister Mike Pompeo møtte presidenten i Det hvite hus etter meldingene om angrepene.

Det hvite hus opplyste at presidenten overvåket situasjonen tett sammen med sitt nasjonale sikkerhetsteam.

Bakgrunn: Trump presses om Iran-angrep

– En krigshandling

En av Trumps fremste støttespillere, senatoren Lindsay Graham, sier til Fox News at han snakket med Trump på telefon sent tirsdag kveld amerikansk tid.

– Dette var en krigshandling. Rakettene kom fra Iran og var rettet mot anlegg som huser militært personell. Presidenten har all myndighet, i tråd med artikkel to, til å svare. Hvordan han vil svare er ennå ikke avgjort, men han har myndigheten til å svare, sier Graham med henvisning til den amerikanske grunnloven.

Graham sa at presidentens viktigste oppgave nå er å forsikre seg om at dette ikke vil skje igjen. Senatoren pekte videre på tre forhold: Iran må endre sitt missilsystem, det må bli en slutt på det han kaller statsfinansiert terrorisme og det er behov for en ny atomavtale.

– Hans respons må være å håndtere disse tre punktene - hvordan få regimet til å endre oppførselen sin, sa Graham.

LYSENE PÅ: Alt tyder på at det er aktivitet i Det hvite hus natt til onsdag norsk tid. Foto: Alex Brandon / AP

– Ikke råd til krig

Leder for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier at hun følger nøye med på situasjonen.

– Vi må sørge for sikkerheten til våre soldater, både ved å stanse de unødvendige provokasjonene fra den sittende administrasjonen, og ved å kreve at volden fra Iran opphører. USA og verden har ikke råd til krig, skriver hun på Twitter.

Visepresident Mike Pence har kontinuerlig kontakt med USAs nasjonale sikkerhetsrådgivere og har ringt sentrale senatorer, melder hans pressesjef.

