FØLGER MED: USAs president Donald Trump. Foto: Alex Brandon / AP

Donald Trump «overvåker situasjonen» etter angrep mot militærbaser

NEW YORK/BEIRUT/OSLO (VG) USAs president Donald Trump følger situasjonen tett etter iranske rakettangrep mot to militærbaser i Irak – og det er varslet at han senere skal tale til nasjonen.

Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter natt til onsdag norsk tid en dramatisk utvikling i den pågående storkonflikten etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani:

Et titalls raketter har rammet en militærbase i Erbil i nordlige Irak og al-Asad-basen vest i landet i det Iran selv omtaler som et «hevnangrep».

Ved sistnevnte er det omtrent 70 nordmenn og 130 dansker, men ingen av dem skal være skadet.

– Vi er klar over meldingene om angrep på amerikanske anlegg i Irak. Presidenten er orientert og overvåker situasjonen tett sammen med sitt nasjonale sikkerhetsteam, heter det i en uttalelse fra pressetalsperson Stephanie Grisham.

Tirsdag bedyret Donald Trump at et mulig angrep fra Iran ville få konsekvenser. Han sa også at USA var forberedt på at det kunne skje.

USAs president har så langt ikke kommentert angrepet, men CNN melder at han etter planen skal tale til nasjonen i løpet av de neste timene.

Ved 01.30-tiden norsk tid ankom forsvarsminister Mark Esper og utenriksminister Mike Pompeo Det hvite hus, og visepresident Mike Pence har kontinuerlig kontakt med USAs nasjonale sikkerhetsrådgivere, og er i gang med med en ringerunde til sentrale senatorer, melder hans pressesjef.

LYSENE PÅ: Alt tyder på at det er aktivitet i Det hvite hus natt til onsdag norsk tid. Foto: Alex Brandon / AP

Leder for Representantenes hus Nancy Pelos sier at hun følger nøye med på situasjonen.

– Vi må sørge for sikkerheten til våre soldater, både ved å stanse de unødvendige provokasjonene fra den sittende administrasjonen, og ved å kreve at volden fra Iran opphører. USA og verden har ikke råd til krig, skriver hun på Twitter.

Publisert: 08.01.20 kl. 02:00 Oppdatert: 08.01.20 kl. 02:16

