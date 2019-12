I FULL FYR: Irakisk milits satte fyr på et vakttårn i tilknytning til den amerikanske ambassaden. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Trump gir Iran skylden for ambassadeangrep i Irak: – Dette er ikke en advarsel, det er en trussel

OSLO/BEIRUT (VG) En irakisk milits har tatt seg inn i USAs ambassade i Bagdad i protest mot det amerikanske luftangrepet som drepte 25 irakiske militskrigere.

Nyhetsbyrået AP skriver at en mindre Iran-støttet militsgruppe og deres tilhengere rev ned en dør, og brøt seg gjennom de ytterste veggene i ambassadekomplekset.

De kom seg ikke inn i hovedbygningen, og det er ikke meldt om noen skadede.

Skudd skal ha blitt hørt idet de tok seg inn, og tåregass ble avfyrt for å spre folkemengdene som hadde samlet seg utenfor.

VG har tirsdag formiddag vært i kontakt med flere irakere som befinner seg i Bagdad. De har også sendt over videoklipp fra stormingen av ambassaden, som viser amerikanske soldater som har trukket seg tilbake bak et sikret vindu.

De sier også at de illsinte tilhengerne av militsgruppen Kataib Hizbollah, skal ha blitt sluppet gjennom sikkerhetssperringene til Green Zone av sikkerhetsvakter lojale til militsgruppen.

– Amerikanerne er kriminelle

VG kan ikke uavhengig bekrefte at det var slik gruppen klarte å samle seg utenfor ambassaden. En av irakerne VG snakker med er oppgitt over ambassadeangrepet.

– Amerikanerne er kriminelle, men de som nå er foran deres ambassade er idioter fordi de bare gjør som Iran sier, sier han.

En gruppe aktivister, som representerer mange av demonstrantene som de siste månedene i Bagdag, kom i dag med denne meldingen:

«Kjære vestlige medier. Den amerikanske ambassaden ble ikke påtent av demonstranter. Dette showet er satt igang av Iran-støttede militser og deres gjenger. Demonstranter forblir på offentlige torg over hele Irak for å kreve endring i det det politiske systemet. Vær så snille og forhold dere til fakta».

STORMER AMBASSADEN: Demonstranter satte fyr på gjerdet som omringer den amerikanske ambassaden i Bagdad. Foto: THAIER AL-SUDANI / X90151

Trump: – En trussel

USAs president Donald Trump legger i en Twitter-melding skylden på Iran for et luftangrep utført av irakisk milits, som forrige uke drepte en amerikansk entreprenør.

Ifølge USA var dette bakgrunnen for det amerikanske angrepet som søndag drepte de 25 irakiske militskrigerne.

– Nå orkestrerer Iran et angrep på den amerikanske ambassaden i Irak. De vil bli holdt ansvarlige. I tillegg forventer vi at Irak bidrar med sine styrker for å beskytte ambassaden, skriver Trump i innlegget.

I en ny melding litt senere går han enda hardere til verks, og skriver at Iran vil måtte betale en svært stor pris for liv som går tapt og skade på amerikanske fasiliteter.

– Dette er ikke en advarsel. Det er en trussel. Godt nyttår!

Natt til 1. januar er det også klart at USA sender flere soldater til midtøsten etter ambassadestormingen, skriver ABC.

Også USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton kaster seg på kritikken mot Iran, og sammenligner angrepet med gisselkrisen i Iran i 1979 – da 66 amerikanske diplomater og borgere ble holdt fanget i 444 dager.

– Det er et tegn på iransk kontroll over shia-muslimske militsgrupper, ikke et tegn på irakisk antiamerikanisme. Vi må beskytte våre borgere fra iransk krigerskhet, skriver Bolton på Twitter.

KNUSTE RUTER: Demonstranter, inkludert medlemmer av den Iran-støttede militsen, knuste de skuddsikre rutene på det amerikanske ambassadekomplekset. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Satte fyr på inngangspartiet

En AP-reporter på stedet skal ha observert flammer stige opp fra innsiden av det inngjerdede området – og minst tre amerikanske soldater på taket av ambassaden.

Brannen startet ifølge AP da militsen satte fyr på et av inngangspartiene. De skal også ha satt fyr på et av vakttårnene tilknyttet bygningen.

Ifølge Reuters, som siterer kilder i det irakiske utenriksdepartementet, skal både USAs ambassadør og andre ansatte ved ambassaden være evakuert.

«Død over Amerika»

Flere tusen irakere samlet seg nyttårsaften til en rasende protest utenfor ambassaden, etter å ha deltatt i begravelsesfølget til flere av de irakiske militskrigerne som ble drept i amerikanske luftangrep søndag kveld.

– Død over Amerika! ropte demonstrantene, som tirsdag kastet stein og vannflasker og knuste overvåkningskameraer ved ambassaden.

Sikkerhetsvakter har trukket inn i ambassadekomplekset, mens flere demonstranter hadde satt opp protesttelt utenfor, meldte nyhetsbyrået APs reportere på stedet.

Den voldsomme protesten skjer etter at 25 krigere fra en Iran-støttet irakisk milits ble drept i amerikanske luftangrep for to dager siden.

MOT USA: Irakere i Bagdad demonstrerer for å fordømme luftangrep mot militsen Hashd al-Shaabi. Foto: THAIER AL-SUDANI / NTB scanpix

Mange av de sørgende gikk etter begravelsene i Bagdad nyttårsaften videre til den tungt bevoktede grønne sonen, som huser ambassader og regjeringskontorer.

En strøm av menn, mange av dem i uniform, samt flere kvinner, gikk rett gjennom veisperringene som vanligvis begrenser innfarten til området.

Brennende flagg

Demonstrantene satte fyr på amerikanske flagg og hengte opp gule flagg tilhørende militsen Hizbollah-brigadene (Kataeb Hizbollah).

USAs angrep mot militsen har vakt raseri og kraftig fordømmelse i Irak.

– Parlamentet må kaste ut USAs soldater, hvis ikke gjør vi det, står det på en av plakatene i folkemengden utenfor ambassaden.

FLAGGBRENNING: Demonstranter utenfor den amerikanske ambassaden i Bagdad 30. desember brenner et amerikansk flagg. Foto: AP / NTB scanpix

Bagdad-regjeringen kaller angrepene et åpenbart brudd på irakisk suverenitet og sier at forholdet til USA, som har over 5000 soldater i landet, står på spill.

Lover gjengjeldelse

Amerikanske militærfly bombet søndag kveld en rekke baser i Irak og nabolandet Syria tilhørende Hizbollah-brigadene.

Militsen regnes blant de mest radikale fraksjonene i Hashed al-Shaabi, en mektig paramilitær organisasjon i Irak. Nettverket består av en rekke militser som får iransk støtte, men som i stor grad er innlemmet i Iraks sikkerhetsstyrker.

Hizbollah-brigadene har lovet å gjengjelde de amerikanske angrepene.

USA mener bombingen ble utført i selvforsvar og anklager militsen for å stå bak et rakettangrep mot en irakisk base der en sivil amerikansk kontraktør ble drept forrige uke.

Masseprotester

Irakiske ledere frykter i økende grad at landet deres skal forvandles til en slagmark i den tilspissede striden mellom Iran og USA. Myndighetene i Irak sliter allerede med voldsomme demonstrasjoner fra folk som er lei av korrupsjon og Irans enorme politiske innflytelse i Irak.

Masseprotestene i Irak tvang i forrige måned statsminister Abel Abdel Mahdi til å gå av, men han sitter inntil videre som leder av et forretningsministerium.

Samtidig som demonstrasjonene pågår, kommer nyheten fra flere medier om at Abdel Mahdi erklærer tre dagers landesorg for de drepte i det amerikanske luftangrepet.

Den republikanske senatoren Marco Rubio for Florida, skriver også på Twitter at han mener Iran har skyld i tirsdagens hendelse.

«... og må bli holdt ansvarlig for den og sikkerheten til alle amerikanere som tjenestegjør her», skriver senatoren videre.

Publisert: 31.12.19 kl. 10:37 Oppdatert: 01.01.20 kl. 00:55

