STORMER AMBASSADEN: Demonstranter setter fyr på gjerdet som omringer den amerikanske ambassaden i Bagdad. Foto: THAIER AL-SUDANI / X90151

Demonstranter stormer USAs ambassade i Bagdad

Irakiske demonstranter har tatt seg inn i USAs ambassade i Bagdad, i protest mot det amerikanske luftangrepet som drepte 25 irakiske militskrigere.

Nyhetsbyrået AP skriver at de sinte demonstrantene rev ned en dør og stormet ambassaden.

Tåregass ble avfyrt og skudd skal ha blitt hørt idet de tok seg inn.

En AP-reporter på stedet skal ha observert flammer stige opp fra innsiden av det inngjerdede området – og minst tre amerikanske soldater på taket av ambassaden.

Brannen startet ifølge AP da demonstranter satte fyr på et av inngangspartiene.

BBC skriver også at demonstranter har satt fyr på et av vakttårnene tilknyttet bygningen. Ifølge Sky News skal både USAs ambassadør og andre ansatte ved ambassaden være evakuert, men AP skriver at dette fortsatt er uavklart.

MOT USA: Irakere i Bagdad demonstrerer for å fordømme luftangrep mot militsen Hashd al-Shaabi. Foto: THAIER AL-SUDANI / NTB scanpix

«Død over Amerika»

Flere tusen irakere samlet seg nyttårsaften til en rasende protest utenfor ambassaden, etter å ha deltatt i begravelsesfølget til flere av de irakiske militskrigerne som ble drept i amerikanske luftangrep søndag kveld.

– Død over Amerika! ropte demonstrantene, som tirsdag kastet stein og vannflasker og knuste overvåkningskameraer ved ambassaden.

Sikkerhetsvakter har trukket inn i ambassadekomplekset, mens flere demonstranter hadde satt opp protesttelt utenfor, meldte nyhetsbyrået APs reportere på stedet.

Den voldsomme protesten skjer etter at 25 krigere fra en Iran-støttet irakisk milits ble drept i amerikanske luftangrep for to dager siden.

Mange av de sørgende gikk etter begravelsene i Bagdad nyttårsaften videre til den tungt bevoktede grønne sonen, som huser ambassader og regjeringskontorer.

En strøm av menn, mange av dem i uniform, samt flere kvinner, gikk rett gjennom veisperringene som vanligvis begrenser innfarten til området.

Brennende flagg

Demonstrantene satte fyr på amerikanske flagg og hengte opp gule flagg tilhørende militsen Hizbollah-brigadene (Kataeb Hizbollah).

USAs angrep mot militsen har vakt raseri og kraftig fordømmelse i Irak.

– Parlamentet må kaste ut USAs soldater, hvis ikke gjør vi det, står det på en av plakatene i folkemengden utenfor ambassaden.

FLAGGBRENNING: Demonstranter utenfor den amerikanske ambassaden i Bagdad 30. desember brenner et amerikansk flagg. Foto: AP / NTB scanpix

Bagdad-regjeringen kaller angrepene et åpenbart brudd på irakisk suverenitet og sier at forholdet til USA, som har over 5000 soldater i landet, står på spill.

Lover gjengjeldelse

Amerikanske militærfly bombet søndag kveld en rekke baser i Irak og nabolandet Syria tilhørende Hizbollah-brigadene.

Militsen regnes blant de mest radikale fraksjonene i Hashed al-Shaabi, en mektig paramilitær organisasjon i Irak. Nettverket består av en rekke militser som får iransk støtte, men som i stor grad er innlemmet i Iraks sikkerhetsstyrker.

Hizbollah-brigadene har lovet å gjengjelde de amerikanske angrepene.

USA mener bombingen ble utført i selvforsvar og anklager militsen for å stå bak et rakettangrep mot en irakisk base der en sivil amerikansk kontraktør ble drept forrige uke.

Masseprotester

Irakiske ledere frykter i økende grad at landet deres skal forvandles til en slagmark i den tilspissede striden mellom Iran og USA. Myndighetene i Irak sliter allerede med voldsomme demonstrasjoner fra folk som er lei av korrupsjon og Irans enorme politiske innflytelse i Irak.

Masseprotestene i Irak tvang i forrige måned statsminister Abel Abdel Mahdi til å gå av, men han sitter inntil videre som leder av et forretningsministerium.

Publisert: 31.12.19 kl. 10:37 Oppdatert: 31.12.19 kl. 11:37

