Full stillingskrig i Kongressen: Krever interne e-poster og nye vitner

Nylig offentliggjorte e-poster styrker Demokratenes jakt på interne dokumenter fra Det hvite hus i riksrettssaken mot Donald Trump. Men republikanerne i Senatet viker ikke en tomme.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, gjør det mandag klart at det ikke er mulig å utnevne riksrett-aktorer «før vi vet hva slags riksrettssak Senatet kommer til å føre».

– President Trump har hindret vitner og dokumenter i å nå Representantenes hus og det amerikanske folk, på bakgrunn av falske anklager om prosessen vår. Hva er unnskyldningen hans nå? skriver hun på Twitter.

I et intervju med Fox News svarer republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, med å kalle Pelosis forhandlingsposisjon «absurd».

– Hun (Pelosi) prøver tydeligvis å fortelle oss hvordan vi skal føre en riksrettssak. Men du vet, det er ingen hast for min del, så hvis hun vil sitte med disse papirene får hun bare gjøre det, sier han.

– Situasjonen er fastlåst. Vi får se når vi kommer tilbake etter ferien hvordan vi ligger an. Vi kan ikke begynne å diskutere noe vi ikke har, sier McConnell.

Samtidig viser han et aldri så lite tegn til oppmykning og sier han er åpen for å kalle inn vitner i riksrettssaken. Spørsmålet er om det er vitnene Demokratene ønsker seg.

Vurderer nye riksrettsanklager

Justiskomiteen i Representantenes ba nemlig mandag en føderal ankedomstol om å beordre tidligere rådgiver i Det hvite hus, Don McGahn, om å vitne for Kongressen, skriver Reuters.

McGahn ble opprinnelig stevnet for å forklare seg om Trumps innsats for å hindre spesialetterforsker Robert Mueller i hans Russland-gransking, men hans forklaring kan også åpne opp for flere riksrettsanklager mot president Trump, tror justiskomiteen.

Ifølge Mueller-rapporten skal McGahn ha vært et av spesialetterforskerens viktigste vitner, skriver New York Times.

STEVNET: Demokratene mener Trumps tidligere rådgiver Don McGahn kan vise seg å være et viktig vitne i riksrettssaken. Foto: Jacquelyn Martin / AP

– Dersom McGahns vitnemål gir nye beviser som støtter konklusjonen om at president Trump har gjort ting som tilsier riksrett, og som ikke dekkes av de allerede godkjente anklagene, vil komiteen fortsette med saken, og, om nødvendig, avgjøre om vi skal anbefale nye riksrettsanklager, skriver komiteens advokater i forespørselen sin til retten, skriver nyhetsbyrået AP.

USAs justisdepartement har bedt retten om å avvise saken, og påpeker at de ikke mener dommerne skal blande seg inn i en politisk feide.

Krever flere dokumenter

Det er telefonsamtalen mellom USAs president og hans ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj den 25. juli i år som står i hjertet av riksrettstiltalen Representantenes hus vedtok mot Trump forrige uke.

Her anklages Donald Trump for maktmisbruk og for å ha motarbeidet Kongressen.

Etter et søksmål fikk gravejournalist-organisasjonen Centre for Public Integrity fredag utlevert 146 tungt sensurerte interne e-poster fra Trump-administrasjonen rundt denne datoen.

En av dem viste at Michael Duffey, en tjenestemann i Trump-administrasjonen, beordret stans i utbetalingen av militærstøtte til Ukraina kun 91 minutter etter at Trump var ferdig med å prate med Zelenskyj.

Kjerneanklagen fra Demokratene i riksrettssaken er at presidenten forsøkte å presse Zelenskyj til å etterforske sønnen til Joe Biden, en av Trumps fremste rivaler i valget i 2020, gjennom å holde igjen militærstøtte.

Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, krever å få vite mer i lys av de nye e-postene.

– E-posten fra Michael Duffey viser hvor viktig det er at Det hvite hus gir oss disse dokumentene og lar nøkkelpersoner vitne under ed, skriver han.

Nye motangrep fra Trump-leiren

Mens stillingskrigen mellom Pelosi, Schumer og McConnell fortsetter, kunngjør Trumps valgkampteam at han planlegger et valgkamparrangement i Ohio 9. januar.

Dermed får Trump nok en plattform til å dele sitt syn på riksrettsprosessen i det som trolig blir en nøkkelperiode før riksrettssaken i Senatet.

På en annen plattform, Twitter, langer han ut mot Pelosis «grining etter rettferdighet i Senatet» og spår hennes undergang i neste valg.

– Pelosi gir oss den mest urettferdige saksbehandlingen i den amerikanske Kongressens historie, og så griner hun nå etter rettferdighet i Senatet mens hun bryter alle tenkelige regler. Hun mistet Kongressen en gang, og hun vil gjøre det igjen, skriver han.

Han får støtte fra sin personlige advokat Rudy Giuliani, som lufter tanken om at Pelosi prøver seg på ennå en riksrettssak hvis hun ikke lykkes denne gangen.

TALETRENGT: Trumps personlige advokat Rudy Giuliani er ikke redd for å uttale seg i hverken tradisjonelle eller sosiale medier. Foto: Charles Krupa / AP

– Trenger det amerikanske folk mer bevis på at denne riksrettssaken er et overgrep mot nasjonen vår? tvitrer han.

– Oppkonstruerte anklager, hastebehandling og nå utsettelse. De tror vi er dumme. Dette slutter bare hvis vi stemmer Pelosi og Demokratene hennes ut av Kongressen. Ellers gjør hun det igjen.

Flere ubesvarte spørsmål

Washington Post har gått systematisk gjennom hva offentligheten foreløpig vet og ikke vet i forbindelse med Trumps håndtering av militærstøtten til Ukraina.

Kjernespørsmålet – hvorfor Trump-administrasjonen valgte å holde den igjen – er fortsatt ubesvart.

Da saken ble offentlig kjent var Trumps forklaring at han ville tvinge andre land til å gjøre mer for å hjelpe Ukraina. Før det har imidlertid tjenestemenn i administrasjonen hans uttalt at de ikke ble gitt noen grunn til hvorfor de skulle fryse pengene, skriver Washington Post.

Fredagens e-postlekkasje sår også tvil rundt om når det ble besluttet at pengene skulle fryses, påpeker avisen.

