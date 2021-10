REKORDNIVÅ: Grafen viser hvordan de daglige dødstallene i Florida utviklet seg i den perioden hvor delstaten unnlot å offentliggjøre dem.

Florida skjulte daglige dødstall i snaut fire måneder

Dødstallene steg kraftig mens den amerikanske delstaten unnlot å offentliggjøre dem på daglig basis.

Av Roy Kvatningen

I 105 dager fikk innbyggerne i Florida ingen informasjon om hvor mange som døde av coronaviruset per dag, melder Tampa Bay Times. I stedet skiftet de lokale myndighetene til en ukentlig telling.

- Covid-19-tilfellene har gått betydelig ned det siste året, forklarte guvernør Ron DeSantis’ pressesekretær Christina Pushaw 3. juni.

Så kom deltavarianten av coronaviruset. Den har herjet Florida i den perioden som de daglige dødstallene ble tilbakeholdt.

Bare i Tampa, en by med snaut 400.000 innbyggere, var det 36 dødsfall per dag i denne perioden, ifølge lokalavisen.

Snittet steg til 445 per dag

Florida gikk fra et gjennomsnitt på rundt 1000 nye smittede per dag i begynnelsen av juni til mer enn 21.000 per dag i august.

– For å være fair, er trender viktigere enn daglige tall, som kan være villedende av flere årsaker. Men å rapportere tallene i ukentlige bolker er ikke den beste måten å vise trender på, sier virolog Michael Teng ved University of South Florida til avisen.

Gjennom hele pandemien, bortsett fra noen få dager i slutten av januar, hadde Florida holdt seg under 200 dødsfall per dag, men i august steg gjennomsnittet opp mot 250 og i september var sjudagers-snittet på det meste oppe i 445 dødsfall per dag.

2. september ble det registrert 1338 dødsfall. Uten at innbyggerne fikk vite om det.

Snaut 58.000 døde i Florida

Tampa Bay Times skriver at delstaten i stedet henviste til USAs smittevernbyrå (CDC), men CDC hadde ikke disse tallene fordi Florida jo hadde sluttet å rapportere dem.

Først 17. september kom den daglige oppdateringen av coronadødsfall tilbake.

Oversikten til The New York Times viser at det så langt under pandemien er 57.859 personer i Florida som har mistet livet etter å ha blitt smittet med coronaviruset.