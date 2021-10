forrige

fullskjerm neste OPPRØRERE: Opprørssoldater fra Tigray i provinshovedstaden Mekele i juni, da de var på fremmarsj. Nå blir de bombet av regjeringshæren. 1 av 2 Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Sult, krig og flyktningkrise: Stadig forverring i fredsprisvinnerens land

Forholdene i Tigray-provinsen i Etiopia gjenspeiles i forfatningen til de få som klarer å unnslippe krigens herjinger: Utsultede, desperate og helt uten eiendeler.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Ved grensen til Sudan, der titusenvis av flyktninger strømmet inn fra Etiopia i fjor, er det nå et mindre stritt, men fortsatt jevnt, tilsig av rømlinger.

Å unnslippe Tigray-regionen er blitt svært vanskelig, forteller de som fortsatt kommer seg ut. Ulike militser som støtter regjeringsstyrkene forsøker å hindre folk fra å flykte, forklarer Odd Evjen fra Kirkens Nødhjelp, til VG på telefon fra Sudan.

BAKGRUNN: Krig i Etiopia: − Det største omdømmetapet for Fredsprisen noen gang

forrige



fullskjerm neste MATLEVERING: En etiopisk kvinne har fått tak i en sekk med mel under matutlevering i Tigray, på et bilde fra mai. 1 av 3 Foto: Ben Curtis / AP

– Selve flukten til Sudan er blitt veldig farlig. Det er en merkbar endring i forhold til for noen måneder siden. De som klarer å krysse nå er svært medtatte av krig og sult, og har omtrent ingen eiendeler med seg, forteller han.

– Det kommer et mindre antall flyktninger, rundt hundre, fra Tigray hver dag. Dette tallet forventes å øke de neste månedene som følge av en forverring av situasjonen på andre siden av grensen, forsetter Evjen.

I SUDAN: Odd Evjen fra Kirkens Nødhjelp.

les også Mot sultkatastrofe i Etiopia: – Veldig mange kan dø

Elendige forhold

Nordmannen har nettopp besøkt to av leirene nær grensen til Etiopia, som huser til sammen nær 60.000 flyktninger. Han forteller at forholdene i leirene er svært dårlige, særlig tilgangen til rent vann og sanitæranlegg.

– Fra sine slektninger som fortsatt er i Tigray får flyktningene høre om stadig mer desperate forhold, grunnet sultkatastrofen og pågående kamphandlinger. Håpet om snarlig retur forsvinner og de innser at situasjonen vil vare lenge. Dette fører til en følelse av sorg og maktesløshet, sier Evjen.

– Det er også stor fare for at unge kvinner utsettes for trafficking. De lokkes med løfter om et bedre liv, men ender som ofre for menneskehandel, fortsetter han.

Etiopisk lege til VG: − Vi drepes

forrige

fullskjerm neste FLYKTNINGER: Abrahet Kahsai (35) og yngstedatteren Hermela (3) flyktet fra Tigray i Etiopia til Sudan. 1 av 2 Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp har tidligere møtt flyktningen Abrahet Kahsai (35), som krysset grensen med fire døtre.

– Flukten startet med at vi fikk beskjed om at angrepene kom nærmere og nærmere, og vi ble bedt om å komme oss nordover, forklarer hun til organisasjonen.

Hun og ektemannen samlet døtrene, pakket det aller mest nødvendige og forlot landsbyen. På vei mot grensen var det mange soldater, og de ble vitner til at skytevåpen, økser og kniver ble brukt mot uskyldige.

– Vi ble stoppet på veien, og flere fra landsbyen min ble drept foran øynene våre. Det var grusomme syn og gaten var full av døde kropper, forteller Abrahet.

– I alt kaoset kom mannen min og jeg bort fra hverandre. Siden da har ingen sett han, og vi frykter han ikke klarte å krysse grensen.

forrige

fullskjerm neste SPESIALSTYRKER: En soldat fra Amhara Special Forces i byen Dansha i Etiopia på et bilde fra november i fjor. 1 av 2 Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

Bomber opprørsgruppe

Provinshovedstaden i Tigray, Mekele, er blitt utsatt for bombing minst fire ganger denne uken, melder NTB.

Både FN og USA har advart og kritisert på det sterkeste. Samtidig har etiopiske myndigheter selv bekreftet, og forsvart, bombeangrepene.

– Det siste angrepet var rettet mot et treningssenter som opprørsbevegelsen TPLF bruker til militær opplæring, sier regjeringstalsmann Legesse Tulu sier til nyhetsbyrået AFP.

les også Jan Egeland om Etiopia: – Fredsprisvinneren må inngå våpenhvile

OMSTRIDT: Etiopias statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris i 2019, men nå anklages regjeringshæren for folkemord i Tigray-provinsen.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed, som fikk Nobels fredspris i 2019, innledet i november i fjor en stor militæroffensiv for å styrte det regjerende partiet i regionen, Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Abiys regjering understreker at militæroperasjonene i nord er rettet mot TPLF, som den offisielt har stemplet som en terrorgruppe, og ikke mot befolkningen som helhet.

forrige

fullskjerm neste UNDERVEKTIG: Fireåringen Rahwa Mehari behandles for feilernæring ved et sykehus i Mekele i Tigray. 1 av 2 Foto: UGC

FN har advart om at Etiopia står overfor en enorm humanitær krise. Sykehusene i Tigray mottar stadig flere alvorlig underernærte barn, og en massiv sultkatastrofe truer, skriver NTB.

Siden midten av juli er det bare sluppet inn 897 lastebiler med nødhjelp til regionen, der det bor rundt 6 millioner mennesker. Dette har dekket bare 14 prosent av det anslåtte behovet, ifølge FN.

Etiopia har anklaget FN for å blåse opp omfanget av den humanitære krisen og for å være partisk i konflikten, men har ikke presentert beviser for dette.

FN anklager regjeringen for å ha innført en blokade som hindrer livsviktig nødhjelp i å nå fram til sivilbefolkningen.