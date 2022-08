ENGLAND: Aktivist markerer motstand mot kloakkforurensning, 23. april.

Hardt ut mot Storbritannia: − Vi frykter negative konsekvenser

Ved å tillate dumping av urenset kloakk i havet, truer Storbritannia livet i havet langs den franske kystlinjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette sier tre franske parlamentsmedlemmer i EU, ifølge BBC.

Forurensingsvarsler har blitt sendt ut til nesten 50 strender i Storbritannia og Wales. Dette etter at store regnbyger natt til torsdag fikk kloakken til å flyte over, og renne ut i elver og havet.

De franske parlamentsmedlemmene anklager Storbritannia for å neglisjere landets miljøforpliktelser, samtidig som britiske vannselskaper sier at de jobber med å løse problemet, skriver BBC.

Den 18. august delte aktivistgruppen SOS Whitstable bilder fra kystbyen Whitstable:

Krever handlinger fra EU

Franskmennene krever nå handlinger fra EU mot Storbritannia, etter at store mengder urenset kloakk skal ha nådd Den engelske kanal og Nordsjøen.

I et brev til EU-kommisjonær for miljø, den litauiske politikeren Virginijus Sinkevičius, skrev de tre parlamentsmedlemmene følgende denne uken:

– Vi frykter negative konsekvenser for kvaliteten til de marine farvannene vi deler med Storbritannia. For øvrig frykter vi også for det marine biologiske mangfoldet, men også for aktiviteten til fiskere og skalldyroppdrettere.

De understreker også at Storbritannia har forpliktelser i henhold til handels- og samarbeidsavtalen mellom partene.

– Til tross for dette har Storbritannia valgt å senke vannkvaliteten. Dette er uakseptabelt og reiser spørsmål rundt EU-landenes innsatts de siste 20 årene. Storbritannia er forpliktet til å bevare havene rundt seg, som vi deler med dem, heter det i meldingen fra franskmennene.

– Vi oppfordrer kommisjonen til å bruke alle tilgjengelige politiske og lovlige midler for å stanse situasjonen.

En talsperson for regjeringen i Storbritannia sier at beskyldningene ikke er sanne, skriver BBC.

KREVER HANDLING: EU-medlem Nathalie Loiseau har sammen med Pierre Karleskind og Stéphanie Yon-Courtin tatt til ordet mot Storbritannias utslipp.

Opptil 200 ganger i året

The Guardian skriver at Storbritannia har et kloakksystem hvor avfallsvann fra bad og kjøkken havner i de samme rørene som regnvann, før det går til renseanlegg.

For å hindre oversvømmelse i boliger og offentlige bygninger, er systemet konstruert for å renne over og slippe urenset kloakk ut i elver og sjøer ved kraftig regnvær.

Videre skriver BBC at hetebølgene i landet har økt faren for flom, ettersom den tørre jorden ikke absorberer vann godt nok.

Euronews skriver at avløpsselskaper er tillat å dumpe regnvann i tilfeller som dette, men at de nå blir anklaget for å også dumpe urenset kloakk.

I slutten av juni kom blant andre Englands helsedirektør med en advarsel om at denne typen utslipp i havet ikke er unike tilfeller, og at det skjer opptil 200 ganger i året.

I 2021 ble selskapet Southern Water, som håndterer kloakkavfall i flere britiske fylker, bøtelagt 90 millioner pund for å ha dumpet milliarder av liter med urenset kloakk i havet. Boten tilsvarer rundt én milliard kroner.

FAREVARSEL: Det er sendt ut gult farevarsel for torden og regn i Sør- og Øst-England. Bildet viser hunden Hunter i Ingrebourne Valley naturreservat, 25. august.

I januar skrev den franske avisen Le Monde om bekymrede badegjester og østersfiskere i kystbyen Whitstable, ettersom Southern Water angivelig dumper kloakk i området.

Water UK, som representerer den britiske vinindustrien, skal ha anerkjent problemet og investerer tre milliarder pund, rundt 34 milliarder kroner, for å bedre håndteringen av oversvømmelser.