På denne måten kan de kaste Johnson

Onsdag ettermiddag sitter 1922-komiteen i et møte, som kan resultere i et nytt mistillitsforslag mot Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Flere har stilt store spørsmålstegn til Johnson, og mye tyder på at mange har fått nok av statsministeren. Tirsdag kveld trakk helseminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak seg fra sine poster, etterfulgt av 36 andre regjeringsmedlemmer på onsdag.

– Jeg tror at et lag er like bra som lagkapteinen, og en kaptein er like god som laget. Så lojalitet må gå begge veier, sa Javid da han forklarte sin avgang for komiteen.

Forrige torsdag ble Tory-toppen Chris Pincher suspendert fra partiet etter anklager om seksuell trakassering. Johnson sa først at han ikke var kjent med noen av anklagene mot Pincher da sistnevnte ble forfremmet til partipisk i februar. Storbritannia-ekspert Erik Mustad, som er lektor for britiske studier i UiA, fortalte til VG på tirsdag at han tror det var dette som fikk begeret til å renne over for Sunak og Javid.

– Mange har sittet på gjerdet, så har de siste begivenhetene gjort at mange har fått nok, sier Mustad til VG, onsdag.

Det er ventet at flere statsråder vil be Johnson om å gå, melder BBC. Blant dem som angivelig vil troppe opp i statsministerboligen er finansminister Nadhim Zahawi. Han overtok posten etter at Sunak trakk seg på tirsdag.

Johnson har selv sagt at han ikke vil gå av, da «dette er det siste landet trenger».

Mulig nytt mistillitsforslag

I begynnelsen av juni ble det stilt mistillitsforslag mot Johnson. Regelverket hos 1922-komiteen sier at det må gå et helt år før det kan stilles et nytt mistillitsforslag - med dette regelverket sitter Johnson i teorien trygt.

Mustad forteller at komiteen onsdag ettermiddag diskuterer om de skal endre reglene, slik at Johnson kan kastes som partileder, og derav må gå av som statsminister.

– De ønsker å endre disse reglene allerede i kveld, så får vi se hva som skjer. Jeg tror ikke han har så lenge igjen, men han er ikke den som lar seg vippe av pinnen, sier Mustad.

Dersom komiteen faller ned på at de skal stemme for en regelendring, vil avstemningen først finne sted på mandag, melder nyhetsbyrået Reuters.

I dag er det 358 konservative parlamentsmedlemmer. Nick Sitter, professor ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI, forteller at det trengs 181 stemmer for å kaste Johnson.

– Sist gang var det 149 som stemte mot han, men nå må man legge til de som har gått. Dersom det blir en ny avstemning blir det sannsynligvis flertall for at Johnson må gå, sier Sitter.

Info Hva er 1922-komiteen? 1922-komiteen er en organisasjon for de konservative parlamentarikerne som ikke har en rolle i regjeringen. De kan utløse en avstemning om mistillit til partilederen dersom 15 prosent ber om dette, med dette kan kun skje en gang årlig, om reglene ikke endres. Dette forklarer Sitter. Vis mer

– Han er ikke desperat, for han har seniorenes støtte

Sitter sier at de fleste som har fratredd fra sine regjeringsposisjoner er «juniorer».

– Han er ikke desperat fordi han har støtte fra seniorene. Alle de med tunge stillinger støtter fortsatt Johnson.

Sitter forteller videre at han tror Javid og Sunak trakk seg fordi de tror Johnson ikke kan lede dem til en ny valgseier, mens at juniorene har tenkt at det ikke er noen fremtidig karriere i å følge Johnson.

– De som gikk av prinsipielle grunner har gått for lenge siden. De som fortsatt støtter Johnson gjør det av forsiktighet og lojalitet. Det er også vanskelig å kaste en leder når man ikke har et troverdig alternativ.