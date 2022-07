NASA deler bilder fra nytt romteleskop: − Vi var målløse

NASAs nye romteleskop, James Webb, har tatt historiske bilder som ser mer enn 13 milliarder lysår unna. Aldri før har det blitt tatt skarpere bilder i verdensrommet.

Publisert: Nå nettopp

Et av de nyeste bildene viser fem ulike galakser, kjent som Stephan’s Quintet, og mange milliarder stjerner. Noen av dem er 300 millioner lysår unna.

Øverst på bildet under ser man to galakser som er i ferd med å slås sammen, gass og støv som varmes opp i sammenslåingen av de to galaksene og nye stjerner som dannes.

STEPHAN’S QUINTET: Bildet er satt sammen av nesten 1000 ulike bilder som viser disse fem galaksene. Romteleskopet gjør det mulig å zoome inn og se bilder av ulike bølgelengder i galaksene. Det skal gjøre det mulig å forstå sammensetningen og temperaturen på gassene.

Astronomen Giovanna Giardino og professor Mark McCaughrean forteller på en pressekonferanse at vår egen og mange andre galakser vises i bakgrunnen i bildet i form av små snøflakstrukturer. Rundt kantene på bildet ser man stjerner som er mye lenger unna enn det også, forteller forskerne.

– Dette bildet tar oss fra Melkeveien til galakser som utvikles.

Forskerne forteller også at når man fjerner det infrarøde lyset fra bildet, så ser man noe nytt og veldig lyst ved den øverste galaksen.

– Det er et aktivt sort hull hvor man ser at ting svermer rundt og svelges av dette «kosmiske monsteret», forteller Giardino.

STOLT: Bill Nelson er stolt over arbeidet NASA har gjort og kaller det et steg for menneskeheten.

Bill Nelson, administrerende direktør i NASA, forteller at romteleskopet James Webb representerer det beste av NASA.

– Webb viser vår evne til å utvikle oss videre innen forskning og risikotagning, og er inspirerende. Vi vil aldri stoppe å utforske himmelen og vil gå flere steg videre for menneskeheten.

Han avslutter med et sitat fra den kjente astronomen Carl Sagan:

– Et eller annet sted venter noe fantastisk på å bli oppdaget. Disse ordene blir nå virkelighet, forteller Nelson.

Bildet viser et mysterium

Det siste bildet som ble lagt frem tirsdag viser nye stjerner man tidligere ikke så. Det skal visstnok være vanskelig å forstå alt bildet viser, men forskeren Amber Straughn forteller at teksturen og dybden i dette bildet er helt unikt, og viser deler av universet som er 7600 lysår unna.

VANSKELIG Å FORSTÅ: Dette bildet skal være så detaljert at forskerne selv er usikre på hva de faktisk ser.

Straughn forteller at det også er mange planeter på bildet.

– Det er veldig fascinerende at vi er dannet av de samme stoffene som det vakre landskapet vi ser her.

Hun forteller at man noen plasser også ser hulrom og bobler, i tillegg til galakser øverst på bildet. Bildet viser også store, gigantiske og varme unge stjerner, og Straughn forteller om et mysterium relatert til dette:

Deler av stjerneformasjonen skal være stanset, og det eroderes vekk støv og gass som er viktig for dannelse av nye stjerner.

– Men samtidig så dannes det jo nye stjerner, forteller hun.

CNN: Kan være det første steget mot å finne liv

De første bildene som ble mottatt fra verdensrommet med Webb, skal ha vært de mest høyoppløselige infrarøde bildene som noensinne er tatt i verdensrommet.

– Vi var målløse over detaljnivået og dybden i bildene, forteller medlemmer i NASA om øyeblikket da de så bildene for første gang.

HISTORISK: Det finnes ikke et skarpere, klarere og mer detaljert bilde av universet enn dette

Bildet over ble frigitt av NASA i går og viser blant annet stjerner som er i ferd med å dannes og små røde galakser, hvor de som er lengst unna er mer enn 13 milliarder år gamle, ifølge NASA.

Romteleskopet skal være i stand til å se hvilke grunnstoffer, som neon, hydrogen og oksygen, som ulike elementer i universet er dannet av.

NASA forteller at de også har fått mer informasjon om planeter, asteroider og kometer i vår egen galakse som de vil utgi senere.

Eric Smith som var med å utvikle James Webb forteller under en pressekonferanse at mange mennesker ser bilder av verdensrommet og føler seg små.

– Når jeg ser disse bildene føler jeg meg mektig. At et team med folk kan lage et slikt instrument for å finne ut så mye om universet, viser at når mennesker vil så klarer vi det.

BEDRE ENN NOENSINNE: Bildet til venstre viser et tidligere bilde av verdensrommet, mens bildet til høyre er det nyeste bildet som er tatt.

Ifølge CNN håper forskere at James Webb er det første steget mot å finne liv i verdensrommet. Astronomer har enda ikke funnet et solsystem som er som vårt, men det finnes mange eksoplaneter.

En eksoplanet er en planet som går i bane rundt en annen stjerne enn Solen.

James Webb vil se inn i atmosfæren til disse eksoplanetene, fordi noen av de potensielt kan være beboelige. Siden den første oppdagelsen av eksoplaneter på 90-tallet, har mange lurt på om det kan finnes en annen jordklode som gjerne kalles Planet B.