1 / 4 KANON: En av torpedokanonene om bord USS Samuel B. Roberts. STYRHUS: Styrhuset om bord USS Samuel B. Roberts. SKUDDSALVER: Torpedorør tilhørende USS Samuel B. Roberts. SUNKET: Vraket av USS Samuel B. Roberts sett forfra. forrige neste fullskjerm KANON: En av torpedokanonene om bord USS Samuel B. Roberts.

Fant historisk skip på rekorddybde

Det amerikanske krigsskipet USS Samuel B. Roberts (Sammy B) er trolig det dypestliggende skipet som noensinne har blitt funnet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Skipet ble funnet i to deler utenfor Filippinene, på rundt 6895 meters dybde, ifølge en uttalelse fra oppdageren Victor Vescovo og Eyos Expeditions.

Skipet ble brukt i amerikanernes kamp mot Japan under andre verdenskrig og er av typen jager.

– Det var en stor ære å finne dette utrolig berømte skipet, og med det ha muligheten til å gjenfortelle hennes historie om heltedom og plikt overfor de som ikke kjenner til det skipet og mannskapet ofret, sier Vescovo.

Historiens største sjøslag

I fjor, i samme område, fant Vescovo det skipet som tidligere var tidenes dypestliggende skip, USS Johnston, på rundt 6500 meters dybde. . Til sammenligning ble verdenskjente Titanic funnet på 3800 meters dybde, ifølge National Geographic.

Både Sammy B. Roberts og USS Johnston bidro til amerikansk seier under slaget ved Samar, oktober 1944. Dette omtales som historiens største sjøslag, skriver NBC News.

HISTORISK BILDE: Det japanske skipet Yamato veide 40.000 tonn. Det ble torpedert og sank 7. april 1945.

Skipet gikk til angrep på en flåte japanske marineskip ledet av Yamato, tidenes største krigsskip.

– En hellig krigsgrav

Sammy B sank i det filippinske hav under kampene, og 89 av dets 224 besetningsmedlemmer omkom.

– Dette lille skipet gikk imot det beste av den japanske marinen og slåss til siste slutt, skriver Vescovo på Twitter.

– Dette stedet er en hellig krigsgrav, og tjener for å minne alle amerikanere om de store kostnadene påført tidligere generasjoner, for at vi skulle få friheten vi i dag tar for gitt, sa Samuel J. Cox, tidligere admiral og direktør for sjøhistorie- og kulturarvkommandoen.

1 / 2 SLAGET VED SAMAR: Amerikanere ser skipet USS Gambier Bay bli angrepet, like utenfor øyen Samar i Filipinene, 25. oktober 1944. SLAGET VED SAMAR: Et amerikansk skip blir bombet av japanske fly, oktober 1944. forrige neste fullskjerm SLAGET VED SAMAR: Amerikanere ser skipet USS Gambier Bay bli angrepet, like utenfor øyen Samar i Filipinene, 25. oktober 1944.

Caladan Oceanic, et maritimt utviklingsselskap, og EYOS Expeditions satt i gang seks dykk over åtte dager, på søken etter Samuel B. Roberts og et annet skip, Gambier Bay.

18. juni fikk de resultater, men restene etter Gambier Bay er ennå ikke oppdaget.

