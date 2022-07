TÅREGASS: Politiet bruker tåregass mot demonstranter utenfor statsminister Ranil Wickremesinghes kontor i Colombo på Sri Lanka onsdag.

Setter inn militæret for å få kontroll på demonstrantene

Sri Lankas statsminister Ranil Wickremesinghe har bedt politiet og militæret om å «gjenopprette orden» på Sri Lanka etter nye demonstrasjoner onsdag. De bruker tåregass for å spre folkemengdene.

Henrik Røyne

NTB

Det ble erklært en landsomfattende unntakstilstand kun timer etter at president Gotabaya Rajapaksa flyktet fra Sri Lanka til Maldivene onsdag.

– Siden presidenten er ute av landet, er det blitt erklært en nødsituasjon for å håndtere krisen i landet, sier talsmann Dinouk Colombage fra Statsministerens kontor. Det innebærer blant annet et portforbud.

Lederen i nasjonalforsamlingen, Mahinda Yape Abeyewardana, sier i en TV-sendt tale at statsministeren er utnevnt til fungerende president, til stort raseri fra demonstrantene, som også raser mot at Rajapaksa fikk forlate landet.

– Vi trodde han skulle bli satt bak lås og slå, ikke rømme til en tropisk øy. Hva slags rettferdighet er det? spør en demonstrant.

Tåregass mot demonstrantene

Tusenvis av dem har stormet statsministerens kontor i hovedstaden Colombo, for å kreve at Wickremesinghe går av umiddelbart.

Han har vært statsminister i knappe to måneder, men ifølge demonstrantene har han ikke gjort nok for bedre den økonomiske situasjonen i landet.

– Wickremesinghe kunne ikke levere det han lovet i løpet av de to månedene sine, så han burde slutte. Alt han gjorde var å prøve å beskytte Rajapaksa, sier Supun Eranga, som er en av demonstrantene som har møtt opp utenfor Wickremesinghes kontor onsdag.

OPPTØYER: En kvinne sitter på et bord i statsministerens offisielle residens i Colombo denne uken.

Det er satt inn militærstyrker for å drive vekk demonstrantene ved bruk av tåregass.

Stormet direktesending

Demonstrantene stormet også den største statlige TV-kanalen på Sri Lanka, Sri Lanka Rupavahini Corporation, under en direktesending og beordret at bare nyheter fra demonstrasjonene kringkastes.

Statsministeren selv har sagt at han bare vil gå av når en ny regjering er på plass, og har bedt srilankisk politi og militære om å gripe inn for få «gjenopprette orden» på Sri Lanka.

Ifølge nyhetsbyrået AP er flere bevisstløse demonstranter fraktet til sykehus etter å ha kollapset onsdag.

Flere helikoptre sirkler allerede over hodet til de oppmøtte, som holder opp langfingeren og vaier srilankiske flagg.

Korrupsjonsanklager

Det har vært voldsomme demonstrasjoner på Sri Lanka i flere måneder, men i helgen tok det helt av da tusenvis av demonstranter stormet presidentpalasset i Colombo og brant ned statsministerens private hjem.

UNNTAKSTILSTAND: Myndighetene har erklært unntakstilstand på Sri Lanka etter at presidenten flyktet fra landet onsdag.

Sri Lanka opplever for tiden den verste økonomiske krisen siden uavhengigheten i 1948, en krise presidenten får skyld for. Demonstrantene anklager blant annet Rajapaksa og hans slektninger for å i en årrekke ha stjålet offentlige penger til privat bruk og for å ha framskyndet landets kollaps ved å feilstyre økonomien.

Presidentfamilien har benektet korrupsjonsanklagene, men Rajapaksa erkjente at noe av hans politikk har bidratt til at økonomien har kollapset.

Flere reiser langt for å delta i demonstrasjonene i Colombo, og demonstrantene har sagt de vil okkupere offentlige bygg i hovedstaden inntil både statsministeren og presidenten har gått av for godt.

Bilder fra innsiden av presidentpalasset viser folk som bader i svømmebasseng, beundrer malerier og slapper av i Rajapaksas seng. Demonstrantene har også okkupert presidentens kontor i Colombo.

Økonomisk krise

Srilankiske parlamentarikere har sagt de vil velge en ny president neste uke.

INFLASJON: Folk venter i kø for å kjøpe gass til matlaging i nærheten av et distribusjonssenter i Colombo 12. juli. Den økonomiske krisen i landet har ført til skyhøy inflasjon.

Sri Lanka er nærmest bankerott og har suspendert betalingen av 7 milliarder dollar på utenlandsgjelden som har forfall i år. Landet har gått tom for valuta og er ikke i stand til å importere mat, drivstoff, gass til matlaging eller medisiner.

Mangelen på drivstoff til kraftstasjoner fører til daglige strømbrudd, og folk står i kø i dagevis for å kjøpe bensin. På grunn av krisen er inflasjonen skyhøy, noe som særlig rammer de fattigste.

Det norske utenriksdepartementet har frarådet alle reiser til Sri Lanka som ikke er strengt nødvendige.