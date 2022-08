TAIWAN: Nancy Pelosi ankom Taiwan tirsdag kveld.

Lang dag venter: − Taiwan vil ikke trekke seg unna militære trusler

Natt til onsdag møtte Nancy Pelosi Taiwans president, Tsai Ing-wen. Dette er starten på en rekke møter som kommer til å sette scenen for den videre konflikten med Kina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette skriver New York Times.

Tirsdag kveld, norsk tid, ankom Pelosi Taiwan. Hun er speaker i representeres hus i USA, og er ansett som den mektigste politikeren i den amerikanske kongressen.

Møtet mellom de to ble sendt direkte på TV.

– I dag har verden et valg mellom demokrati og autokrati. USAs besluttsomhet om å bevare demokrati i Taiwan og verdenen over, forblir uberørt, sier Pelosi.

Pelosi har også uttrykt at USA ønsker å opprettholde «status quo» i konflikten mellom Kina og Taiwan, skriver Nyhetsbyrået Reuters.

– Vi ønsker ikke at noe skal skje med Taiwan gjennom bruken av makt.

Også Russlands utenriksminister, Sergey Lavrov, har uttalt seg om Taiwan-besøk.

– Pelosis besøk til Taiwan viser Amerikas ønske om å demonstrere at de kan gjøre som de vil og irritere Kina, sier Lavrov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

AMPER STEMNING: Russlands utenriksminister uttrykker misnøye rundt Pelosis Taiwan-besøk.

Ing-Wen skal ha kalt den amerikanske demokraten «Taiwans mest betrodde venn», ifølge en annen artikkel av New York Times.

Under møtet takket Ing-Wen for Pelosis engasjement og overrakte henne en hedersmedalje, skriver NTB.

– Taiwan vil ikke trekke seg unna i møtet med økte militære trusler. Vi vil opprettholde vår nasjons suverenitet og fortsette å holde forsvarslinjen for demokrati, sa Ing-Wen.

Info Dette er konflikten om Taiwan: Konflikten om Taiwan går tilbake til borgerkrigen i Kina, som raste i årene før og etter andre verdenskrig.

Da kommunistene seiret på fastlandet i 1949, opprettet deres motstandere et militærdiktatur på Taiwan, som de offisielt kalte Republikken Kina.

Folkerepublikken Kina ser Taiwan som en opprørsprovins som fortsatt er en «uatskillelig del av Kina», og fordømmer alle skritt mot en mer selvstendig status.

Også Taiwan-regjeringen har helt siden 1949 holdt fast ved «Ett Kina»-prinsippet om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

Taiwan er i dag et demokrati med 24 millioner innbyggere. En stadig sterkere opinion slår til lyd for at Taiwan skal gå sin egen vei som selvstendig nasjon, løsrevet fra Kina.

Kina boikotter alle land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Norge anerkjenner ikke Taiwan.

Taiwan har også vært et stadig tilbakevendende stridsemne i forholdet mellom Beijing og Washington

USA brøt de formelle diplomatiske bånd med Taiwan i 1979, men har holdt fast ved rollen som beskyttelsesmakt. Amerikanske våpenleveranser har satt Beijing i harnisk. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

Krenket luftrommet

I natt innførte Kina importforbud på sitrusfrukt og fisk fra Taiwan, i tillegg til å ha stoppet eksporten av sand til landet.

Kina advarte mot Pelosis besøk i forkant, og reagerte i går med å varsle om en gigantisk militærøvelse med skarp ammunisjon rundt Taiwan. Tirsdag kveld skal 21 kinesiske militærfly ha krenket Taiwans luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement.

18 av disse flyene skal ha vært jagerfly.

Blokade og alternative ruter

Channel News Asia melder at Japan og Filipinene forhandler med Taiwan om alternative fly-ruter, ettersom kinas øvelser forårsaker en blokade.

Kinas tilstedeværelse rundt Taiwan har også gjort at det har oppstått frykt for landets beholdning av ressurser som råolje og naturgass. Taiwans økonomiminister har forsikret at de har gode energilagre, og at de hadde planlagt i forkant av Kinas øvelser.

Samferdselsminister har også utalt seg om saken:

– Det er intet behov for å finne alternativer til sjøtransport, for skip kan unngå kinesiske øvingssoner.

GODE VENNER: Tsai Ing-wen betegner Pelosi som en god venn av Taiwan.

Pelosi har også tiltrukket seg oppmerksomhet fra lokalbefolkningen i Taiwan. Da hun ankom landet ble hun møtt av flokker av både tilhengere og protestanter.

Dette fortsatte da hun med politieskorte ankom et møte med Taiwans styresmakt. På den ene siden av bygningen sto en gruppe mennesker som ønsket henne velkommen, mens det på den andre siden sto en gruppe med skilt som sa «brannstifter». De sistnevnte anklaget Pelosi for å blande seg inn i Kinas interne affærer.

Lang dag

Det er planlagt at Pelosi skal delta på en bankett på Tapei gjestehus, besøke en historisk regjeringsbygning, og besøke det Nasjonale menneskerettighetsmuseet, som sitter på dokumenter om Taiwans historie som et demokrati.

Siden 1949 har Taiwan styrt uavhengig av Fastlands-Kina, etter at kommunistene vant borgerkrigen. I dag ser Kina på Taiwan som en frafallen provins, og ønsker å «forene» Taiwan med fastlandet.

Også USAs president Joe Biden har vist støtte til Taiwan. Han har sagt at USA er villige til å bruke makt for å beskytte Taiwan.

Tidligere har det amerikanske militæret varslet at Kina kan komme til å invadere Taiwan innen 2027. Jo Jakobsen, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, har sagt til VG at det i dag er langt vanskeligere å forutsi hvem som vinner en væpnet kamp mellom USA og Kina, enn hva det var for bare noen år siden.

Japan er bekymret, Nord-Korea viser støtte

Den japanske regjeringen uttrykker bekymring over Kinas militærøvelser rundt Taiwan etter Pelosis besøk. Samtidig oppfordrer Sør-Korea til ro.

Japan har kommunisert direkte med myndighetene i Kina og uttrykt bekymring for militærøvelsene til sjøs, som inkluderer bruk av skarpe våpen i Taiwanstredet.

Områdene som Kina har kunngjort at de vil bruke til militærøvelser, overlapper Japans økonomiske sone, ifølge samordningsminister Hirokazu Matsuno.

Sør-Korea, som er USAs kongressleder Nancy Pelosis neste stopp på Asia-rundturen, etterlyser konfliktløsning gjennom dialog.

– Vår regjering vil fortsette å ha en tett dialog med relevante parter med forutsetningen om at fred og stabilitet er av største betydning, sa en talsperson for den sørkoreanske regjeringen på en pressekonferanse i Seoul onsdag.

I Nord-Korea er det en annen tone – der uttrykker regjeringen sin fulle støtte til Kina og kaller Pelosis Taiwan-besøk for et «frekt inngrep» i Kinas anliggender.

VG NYHETER - PELOSI SIER HUN SØKER FRED UNDER BESØKET - SE VIDEO: