PÅ ÅSTEDET: Nødetater rykket ut til et kontorbygg i Osaka i Japan, som blant annet huser en psykiatrisk klinikk.

Dødsbrann i Japan: 27 fryktes omkommet

27 personer antas å ha mistet livet etter at det brøt ut en brann i et kontorbygg i Osaka i Japan. Etterforskere mistenker at brannen var påsatt.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Brannen brøt ut i fjerde etasje i en åtte etasjer høy bygning i shopping- og underholdningsdistriktet i Osaka fredag. Brannen ble slukket etter en halvtime.

Bygget huset blant annet en psykiatrisk klinikk.

Fem personer er så langt bekreftet døde, men nødetatene opplyser at det er funnet 28 personer, og at 27 av dem ikke viser noen tegn til liv. I Japan kan ikke medier bekrefte dødsfall før de er erklært døde av en lege.

Brannårsaken er så langt ikke kjent, men enkelte medier skriver at politiet etterforsker ildspåsettelse som mulig årsak. Det meldes blant annet at en mann med vilje skal ha helt ut brennbar væske i bygget og tent på.

Et øyenvitne sier hun så en kvinne lene seg ut av vinduet og rope om hjelp.

– Hun virket veldig svak. Kanskje hun hadde pustet inn masse røyk, sier hun.

TV-bilder viste fredag morgen et stort antall brannmenn som jobbet inni og utenfor kontorbygningen etter at brannen var slukket.

I fjerde etasje, der klinikken lå, er vinduene sotet og knust, og på innsiden kan man skimte utbrent interiør.