RUSTER OPP: Russlands president Vladimir Putin, fotografert under et videomøte i Moskva torsdag.

Russland med nye krav til Nato: Slik vil Putin endre Europa

Russlands president Vladimir Putin skal ha fremsatt fornyede krav om at Nato-landene trekker sine styrker ut av landene som grenser til Russland, og stopper all militær hjelp til Ukraina.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Kravene fra russisk side skjerpes nå, samtidig som Putin fortsetter å bygge opp militære styrker nær grensen til Ukraina.

– Bekymringen internt i Nato er stor og økende, sier en sentralt plassert sikkerhetskilde til VG fredag formiddag.

Ifølge Nato-kilder skal tilbaketrekning av Nato-styrker og stopp i støtten til Ukraina være noen av kravene/forslagene som Russland nå fremmer overfor USA og Nato.

De er beskrevet i to dokumenter som russisk UD overleverte til USAs viseutenriksminister Karen Donfried i møter i Moskva onsdag.

Forslagene i de to dokumentene som nå diskuteres internt i NATO, skal gå mye lengre enn bare å sikre Russlands interesser i forhold til Ukraina.

De tekstene som Putin har sendt til Nato og USA, innebærer krav om at Nato i så fall må reversere 25 års militær integrering med de nye medlemslandene i øst, og at USAs nærvær i Europa blir betydelig mindre.

Vil ha Russland-Nato traktat

Putins pressetalsmann har bekreftet at de har overlevert en avtaletekst og et forslag til traktat til den amerikanske utsendingen. Dokumentene skal være delt med og diskutert med Natos medlemsland i Brussel de to siste dagene.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti inneholder dokumentene russiske forslag om at verken USA eller Russland skal utplassere atomvåpen utenfor landenes egne grenser, og at landene skal trekke tilbake de kjernevåpnene som allerede er utplassert.

Putin krever også at Nato trekker tilbake vedtaket fra 2008 om at Ukraina og Georgia på sikt kan bli medlemmer av den vestlige forsvarsalliansen.

– Vi har mottatt Russlands siste forslag. Vi sier tydelig at enhver dialog med Russland også må handle om Natos bekymring over Russlands handlinger, sa Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær på en pressekonferanse fredag morgen.

– Nato-landene har også gjort det klart at om Russland tar konkrete steg i retning av å redusere spenningen, er vi klar til å jobbe for å styrke tillitsskapende virkemidler, la Stoltenberg til.

UKRAINSK HÅNDSLAG: Jens Stoltenberg mottok Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Brussel torsdag.

Sender flere soldater

Men noen tilbaketrekning fra russisk side skal det ikke være tegn til i øyeblikket. Ifølge etterretningsrapporter delt internt i Nato, har Russland nå mer enn 100 000 soldater tilgjengelig, pluss utstyr, pansrede kjøretøyer, droner og annet «som skal til for å innlede en militær operasjon mot Ukraina», slik en kilde uttrykker det overfor VG.

Fredag formiddag har Stoltenberg gjentatt at Russland må betale en høy pris dersom landet trapper ytterligere opp sin aggresjon mot Ukraina.

– Vi gjør nå en alvorlig vurdering av hvordan situasjonen akkurat nå påvirker Natos sikkerhet. Vi vil svare på enhver forverring, blant annet gjennom å styrke vår kollektive forsvar, sa Stoltenberg etter et møte med Bulgarias statsminister Kiril Petkov i Brussel.

Russland mener imidlertid at de ikke hadde fått den responsen de håpet på sine siste forslag.

Viseutenriksminister Sergei Ryabkov sa til nyhetsbyrået Interfax fredag morgen at USA og Nato hadde avslått Russlands ideer om et nytt sikkerhetssystem i Europa, og at det ikke var lovende.