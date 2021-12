EKSPERT: Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvaret forskningsinstitutt mener det er liten sjanse for at Russland går til militært angrep på Ukraina de neste dagene.

Forsvarsekspert: − Russland har lite å tjene på angrep

Selv om Russland har kommet med flere politiske utspill mot Ukraina de siste dagene, mener Russland-forsker at lite vil skje før forhandlinger med USA og NATO kommer i gang på nyåret.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Konflikten mellom Russland og Ukraina har pågått siden 2014. Den går i grove hovedtrekk ut på at Ukraina frykter å miste sin uavhengighet. Landet ønsker å selv bestemme sin politikk, både utenriks og innenriks. Det har vært greit for Putin, med visse begrensninger, blant annet at Ukraina ikke blir med i NATO noen gang.

Det andre punktet i konflikten går på USA og NATOs politikk om å utplassere militære styrker i andre land. I de siste dagene har det vært ulike politiske utspill fra Russland, men forsker Tor Bukkvoll ved Forsvaret forskningsinstitutt mener det er liten sjanse for et militært angrep de neste dagene.

– Man venter på forhandlinger. Det har begge parter sagt, både USA og Russland. Så selv om det nok kan komme flere politiske utspill fra begge sider, er det vel lite sannsynlig at noe stort skjer før man prøver å forhandle, sier han.

Bukkvoll har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Så det er ikke noen fare de nærmeste dagene, slik jeg forstår deg?

– Det tror jeg er lite sannsynlig, for begge parter har sagt at de ønsker å prøve forhandlingsbordet, sier han.

Forhandlinger ventes i januar

Hvordan konflikten mellom Russland og Ukraina utvikler seg er ifølge Bukkvoll avhengig av hvordan Russlands forhandlinger med USA over nyttår går.

– Nå er det sagt at det skal være forhandlinger i Genève i første halvdel av januar, så må man jo vente på resultatene fra dem. Litt avhengig av hva som skjer der, kan man enten tenke seg at spenningsnivået senkes noe eller at spenningsnivået fortsetter. Det vet vi rett og slett ikke. Det vil avhenge av hvordan forhandlingene går, sier Bukkvoll til VG.

– Hvordan stiller NATO seg til dette?

– Russland har foreslått en avtale også med NATO, men NATO er jo med ganske aktivt i forhandlingsprosessen. Så vidt jeg vet så har Stoltenberg også foreslått møte i Russland-NATO-rådet først på nyåret. Så forhandlingene mellom Russland og USA og Russland og NATO går i parallell.

forrige

fullskjerm neste KRIGSFRYKT: Det ukrainske forsvaret frykter invasjon, og trener opp reservestyrker nær hovedstaden Kiev. 1 av 2 Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

De neste ukene finnes det en liten mulighet for at Russland går til militært angrep mot Ukraina, men dette vil Russland tjene lite på, mener Bukkvoll.

– Den største faren er at Russland bruker militær makt på et eller annet vis. Da kan de prøve å presse Ukraina til å oppgi målet om medlemskap i NATO. Det er det imidlertid lite sannsynlig at Ukraina går med på og derfor har jeg vanskelig for å se at Russland skal tjene noe særlig på det, sier Bukkvoll.

Vil få støtte ved eventuell krig

Bukkvoll opplyser at Ukraina per i dag ikke kan bli med NATO fordi de ikke oppfyller kriteriene, men at de likevel vil kunne få en god del hjelp av NATO dersom det skulle bli krig mellom dem og Russland.

– Hvis det blir krig vil de uansett få mye politisk støtte, og Vesten vil mest sannsynlig sette inn enda strengere økonomiske sanksjoner mot Russland. Så har det vært snakk om å støtte Ukraina mer med våpen og kanskje med etterretning. Men, USA og NATO vil ikke sende inn egne militære styrker, sier Bukkvoll.

Flytter soldater

Søndag varslet Russland at de trekker 10.000 soldater ved den ukrainske grensen. Mye kan tyde på at det er taktisk spill før forhandlingene starter, mener forskeren.

– Alt dette her har med å forberede USA og NATO på forhandlinger. Russland har lenge sett det slik at ingen egentlig ville snakke med dem, så satte de i gang disse opptrappingene langs grensen for å tvinge USA og NATO til å ta dem alvorlig. Nå, når dette er bekreftet, kan det være aktuelt å trappe litt ned, forklarer Bukkvoll.

Russland har forsøkt å få NATO med på at de aldri med på at de aldri skal godkjenne Ukraina som medlemsland. Det har de ikke akseptert.

– Det er vanskelig for NATO å gå med på et russisk krav om at Ukraina aldri skal bli med, for da blir det slik at det er Russland som bestemmer hvem som blir med i NATO. Det vil aldri NATO som organisasjon leve med, forklarer Bukkvoll til VG.

STYRKER: Russiske styrker ved byen Novoozernoye ved Krim. Bildet er fra oktober.

Frykter NATO nær russisk grense

Når Ukraina ikke er med i NATO har Russland et nøytralt land mellom seg og NATO-landene. Dersom Ukraina skulle bli medlem i fremtiden, kommer NATOs militærbaser nærmere Russland. Det er det Putin frykter.

Ukraina har heller ikke selv ønsket å gå med på Russlands krav om å aldri bli et NATO-land.

– I Ukraina tenker de på at de ikke var med i NATO da Russland angrep dem i 2014 og at det gikk dårlig. Hvis de ikke blir med i NATO, tenker Ukraina at Russland hele tiden vil prøve å bestemme over landet, forklarer Bukkvoll til VG.