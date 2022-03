SA OPP JOBBEN: Marina Ovsjannikova var redaktør i Kanal 1 i forkant av TV-stuntet. På plakaten står det «No war».

Blir anklaget for landsforræderi: − Jeg er redd

En uke etter Marina Ovsjannikovas TV-protest blir hun anklaget for landsforræderi. Hun sier til Aftonbladet at hun er redd.

Søndag kveld gikk nyhetsdirektøren i TV-kanalen Pjervyj, Kirill Klejmenov, direkte og anklaget Marina Ovsjannikova for landsforræderi, skriver kanalen sin Telegram-profil.

Ifølge den russiske straffeloven kan forræderi gi 20 års fengsel.

– En følelsesladet handling er én ting. Men svik - det er noe annet - når en person forråder landet sitt og alle oss som hun har jobbet med i 20 år. Et kaldblodig kalkulert svik, sa Klejmenov under sendingen.

Marina Ovsjannikova var redaktør i Pjervyj i forkant av TV-stuntet. I ettertid har hun sagt opp jobben sin. Den statlige TV-kanalen er en av Russlands største kanaler målt i antall seere.

Viste avisforsider fra Vesten

Nyhetsredaktørens uttalelser ble innledet av et klipp der Ovsjannikovas protest ble sendt på nytt. Det ble også vist utallige avisforsider fra ulike medier, flere av dem fra Vesten.

Ovsjannikova har blitt hyllet verden rundt, etter at hun mandag kveld stjal all oppmerksomheten under en direktesendt TV-sending på den russiske kanalen.

Siden mandag forrige uke har Ovsjannikova blitt intervjuet av flere store aviser og TV-kanaler i Vesten. Mandag morgen snakket Ovsjannikova med den svenske avisen Aftonbladet.

– Jeg er redd, fordi de anklager meg for landsforræderi, sier hun til avisen.

På plakaten som Ovsjannikova viste under protesten skrev hun blant annet «Stopp krigen. Ikke tro på propagandaen. Alle lyver her».

Nyhetsdirektør Klejmenov uttaler også at Ovsjannikova har hatt kontakt med den britiske ambassaden før hun stilte seg opp bak den kjente nyhetsankeren Jekaterina Andrejeva.

Den franske presidenten har tilbudt beskyttelse til Ovsjannikova ved den franske ambassaden i Moskva, som hun har takket nei til.

– Jeg har nektet å få politisk asyl i Frankrike fordi jeg er en patriot. Jeg vil bo i Russland, mine barn vil bo i Russland. Vi har hatt et bra liv i Russland og jeg vil ikke emigrere og miste ti år av livet mitt.

Til Meduza forklarer hun det som skjedde fram til hun kuppet sendingen:

– Det har modnet hos meg og nådde et vendepunkt ved starten på krigen i Ukraina. Det var umulig å holde ut: sjokk, redsel, jeg kunne verken sove eller spise, jeg var bare nummen. Jeg trodde ikke at dette kunne skje i prinsippet ...

– Jeg, som alle andre, trodde at dette var nok en sabelrasling for å få til forhandlinger mellom Russland og NATO. Selv da folkerepublikkene i Donbass ble anerkjent og stridsvognene var i bevegelse, trodde jeg de ville stoppe innenfor grensene til områdene i Donbass. Men da de dro mot Kyiv og begynte å bombe Kharkiv, så passet ikke dette bildet av verden inn i hodet mitt, sier hun i intervjuet med den uavhengige nettavisen Meduza.

Fikk bot

Ovsjannikova ble ikke bøtelagt for å avbryte TV-sendingen, men for en video hun lagde før hun kuppet TV-sendingen, skriver The Guardian.

I videoen sier hun at hun skammet seg over å ha jobbet i tv-kanalen og for å spredd propaganda fra Kremlin. Hun fikk en bot på 30.000 rubler, 2500 norske kroner i dagens kurs.