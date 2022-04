Krigen som aldri slutter

Krigen som aldri slutter – Allahu Akbar, roper en tsjetsjensk soldat. Så løper en annen kriger over en bakkekam og fyrer av en rakettdrevet pansergranat mot russiske styrker rett utenfor Kyiv. To tsjetsjenske grupper kjemper nå på ukrainsk side. For dem er dette bare en ny front i en krig som har pågått siden 1994. Blant dem er det ti norsk–tsjetsjenere.

KRIGEN I UKRAINA

– I går gikk vi til og tok dem, sier norsk-tsjetsjeneren som i flere uker har deltatt i kamper utenfor Kyiv.

Tirsdag i forrige uke var han en del av kampene som vises i videoen over.

Kampene har bidratt til at russiske styrker den siste uken er blitt slått tilbake rundt hovedstaden og nå gjør retrett, ifølge Institute for Study of War.

For tsjetsjenerne som kjemper, er Ukraina bare en ny front i en krig som – for dem – aldri har tatt slutt.

VG har snakket med kommandantene i de to tsjetsjenske gruppene, samt to norsk–tsjetsjenere i Ukraina.

De tegner et verdensbilde hvor Russland er en imperiemakt med ambisjoner om å slukke alle tidligere sovjetstater. President Vladimir Putin er en diktator på nivå med historiens store tyranner. Og konflikten i Ukraina er en del av en eksistensiell konflikt for Europa og Kaukasia.

– Jeg vil si til alle europeiske menn: Stopper vi ikke russerne her, kommer de til oss, sier norsk – tsjetsjeneren.

Historien de har levd, forklarer kanskje hvorfor de tenker sånn.

Tsjetsjenia løsrev seg da Sovjetunionen falt i 1991. I 1994 angrep Russland og tok Groznyj. Mer enn 27.000 sivile døde i kampene om hovedstaden, deriblant over 5.000 barn. Men Russland klarte ikke å nedkjempe tsjetsjenerne utenfor Groznyj og måtte trekke seg tilbake i 1996. I 1999 invaderte Russland på nytt, samtidig som Vladimir Putin var i ferd med å befeste sin makt i landet. Denne gangen var russiske styrker bedre utstyrt og forberedt. Groznyj ble bombet i stykker. Mellom 5000 og 8000 sivile døde. Etterpå ble Akhmad Kadyrov utpekt av Putin til å styre landet. Motstandskampen fortsatte innad i landet i nesten ti år; separatister gjennomførte også et av historiens verste terrorangrep, mot en skole i Beslan i 2004. Over 300 sivile ble drept, delvis på grunn av russernes katastrofale håndtering. Til slutt hadde de fleste separatistene flyktet landet, og Kadyrov-familien styrer fortsatt Tsjetsjenia den dag i dag. Sønnen Ramzan tok over etter at Akhmad ble drept under en militærparade i 2004, av en bombe gjemt i vip-avdelingen.

Selv om krigen i Tsjetsjenia offisielt er over, ser tsjetsjenske separatister annerledes på det.

– Etter at Polen falt og Frankrike falt, gikk franskmennene og polakkene til andre land og kjempet med de allierte mot nazistene, sier Adam Osmayev (40), som kommanderer Dudayev-bataljonen.

Bataljonen er en av de to markante tsjetsjenske gruppene som kjemper i Ukraina, oppkalt etter presidenten i årene landet først var uavhengig. Dzhokhar Dudayev ble myrdet med russiske, laserstyrte missiler mot slutten av den første krigen i Tsjetsjenia.

Navnene på Russlands militære ledere styrker også følelsen av at Ukraina bare er en fortsettelse av krigen i Tsjetsjenia.

– Det er den samme hæren, med de samme offiserene vi kjempet mot da. De har bare fått høyere grader, sier Osmayev.

Øverst i den russiske generalstaben sitter for eksempel Valery Gerasimov, som i Tsjetsjenia ledet en armé med bakkestyrker. (Han må ikke forveksles med Vitaly Gerasimov, den andre russiske generalen som ble drept under invasjonen av Ukraina.)

Osmayev vokste opp på internatskole i England; hans far var en av Tsjetsjenias rikeste forretningsmenn. Etter attentatet på president Kadyrov i 2004 mistet familien posisjonen sin, og Osmayev ble involvert i separatistbevegelsen. Han dro til Ukraina, hvor han i 2012 ble arrestert: – Jeg var anklaget for å planlegge et attentat på Vladimir Putin. De satte meg i fengsel i Odesa, hvor jeg tilbrakte noe tid, forteller Osmayev. I 2014 annekterte Russland Krim-halvøya, og kampene om de to regionene Luhansk og Donetsk startet. Den tsjetsjenske opprørslederen Isa Munayev bestemte seg da for å igjen gå i krigen. Han reiste fra Danmark, hvor han hadde fått asyl og blitt statsborger, og opprettet Dudayev-bataljonen i Ukraina. Omtrent samtidig slapp ukrainerne Osmayev ut av fengsel, idet president Janukovitsj ble styrtet i Maidan-revolusjonen og erstattet med et nytt, provestlig styre. Osmayev reiste til fronten og sluttet seg til opprørslederen Munayev. I 2015 ble Munayev drep i slaget om Debaltseve, da prorussiske styrker tok den lille byen i Donetsk, øst i Ukraina. Osmayev tok over som leder for Dudayev-bataljonen, hvor han kjempet sammen med sin kone, Amina Okuyeva. I 2017 forsøkte en mann forkledd som en fransk Le Monde-journalist, å skyte dem begge i Kyiv. Osmayev ble skadet, men kona hans klarte å skyte attentatmannen, som ble pågrepet av politiet. Samme år fant et nytt attentat sted, da uidentifiserte menn åpnet ild mot bilen de satt i. – I det andre attentatet døde dessverre kona mi, sier Osmayev. – Jeg overlevde, og jeg fortsetter kampen

Norsk – tsjetsjeneren som VG har snakket med, er en del av den andre kampgruppen i Ukraina – Sheik Mansour-bataljonen. Den skal, ifølge gruppen selv, telle over 100 soldater.

Han forteller at de til sammen er ti stykker som har reist fra Norge.

Det bekrefter også bataljonens leder, Muslim Cheberloevsky, da VG møter ham i Kyiv. VG har også snakket med en tredje kilde i Norge med kjennskap til dem som har reist, som bekrefter opplysningene.

Kommandant Cheberloevsky har kjempet i Ukraina siden 2014, etter 15 år med motstandskamp i Tsjetsjenia og noen år med asyl i Sveits.

– To har vært med oss siden 2015. De andre har kommet de siste ukene, sier Cheberloevsky om norsk – tsjetsjenerne.

Kadyrov-regimets tradisjon for å gå etter familiene til opposisjonelle gjør at de fleste ikke kan stå frem med navn. Cheberloevsky har fått hele sin familie ut av landet, som gjør at han er åpen om sin rolle.

– To ganger er jeg blitt torturert av russerne, sier den ene norsk – tsjetsjeneren, som hjemme i Norge jobber med transport.

Menneskerettighetsorganisasjonen Helsingforskomiteen opplyser at de har to kilder som bekrefter soldatens historie om tortur.

– Vi har ikke sjekket den i detalj selv. Men generelt er det en lite oppsiktsvekkende historie han forteller. Vi har dokumentert dusinvis av tortursaker bare de siste fem årene, sier Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen.

Bortføringer og tortur er også dokumentert av blant andre Amnesty.

Også norsk-tsjetsjenere hjemme i Norge bidrar.

Denne helgen kom norsk-tsjetsjeneren Mikael Dudajev (36) til Kyiv for å levere droner og varmesøkende kikkerter til styrkene i Sheik Mansour-bataljonen.

Utstyret er kjøpt inn med donasjoner fra Norge.

Dudajev har selv erfaring fra motstandskampen i Tsjetsjenia, før han i 2009 flyktet til Norge.

– Jeg vet ennå ikke om jeg blir her og kjemper, sier Dudajev.

Mens andre fremmedkrigere som nå strømmer til Ukraina, har høyst variabel erfaring med krig, er mange av tsjetsjenerne veteraner gjennom ikke bare år, men årtier med krig.

De tsjetsjenske gruppene kjemper uten tunge våpen, som artilleri og pansrede kjøretøy.

– Det er den måten vi alltid har kjempet på. Vi fungerer ofte som en avledning og angriper fra en annen kant hvor de ikke forventer det. Vi sitter ikke og venter, vi jakter, sier Cheberloevsky.

Han beskriver kortfattet hvorfor de kjemper i Ukraina:

– For å drepe flere russere – og for en gang å frigjøre Tsjetsjenia.

De prorussiske tsjetsjenske styrkene til Kadyrov er også i Ukraina. Blant annet viser flere videoer dem nær havnebyen Mariupol, som har vært beleiret siden 28. februar.

Rundt 1000 av hans menn kjemper på russisk side.

Tsjetsjenerne på ukrainsk side kaller ofte Kadyrovs styrker for «tiktok-krigere», et av krigens nyord. Det er en nedsettende betegnelse på soldater som heller enn å kjempe er mer opptatt av hvordan de fremstår på sosiale medier.

– Vi ønsker at folk skal forstå at de ikke representerer Tsjetsjenia, men er en av Putins bataljoner, etablert av ham, sier Cheberloevsky.

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen beskriver også kadyrovene som marionetter for russiske myndigheter i Kreml.

– Kadyrov og hans milits tok knekken på de tsjetsjenske separatistene, med ekstremt brutal hånd. Mange eksil-tsjetsjenere ser på ham som en slags Quisling, forklarer Wilhelmsen til VG.

Ukrainere og tsjetsjenere flest har hverken språk, religion eller etnisk tilhørighet til felles. De tingene er ofte noe som definerer konfliktlinjer i krig. Men tsjetsjenerne forstår i stedet begge konfliktene som kolonikriger, hvor de kjemper mot det de mener er Russlands ambisjoner om et imperium.

– Krigen i Tsjetsjenia handlet egentlig om å holde Tsjetsjenia innenfor Russlands grense. Det er mange likhetstrekk til krigen i Ukraina i dag, sier NUPI-forskeren.

– Hvor har de en mulighet til å hevne seg for det som har skjedd i deres hjemland? Jo, på slagmarken i Ukraina, sier forskeren.

Av de to kampgruppene er Sheik Mansour-bataljonen den hvor islam har en mest synlig rolle. I allianser mellom vesten og muslimske separatister finnes det betente historiske eksempler: Mest kjent er vestens støtte til Taliban under Sovjetunionens invasjon fra 1979 til 1989, med Talibans påfølgende støtte til terrororganisasjoner som Al Qaida, som gjennomførte en rekke terrorangrep i vesten. Tsjetsjenske separatister står også bak en rekke terrorangrep mot sivile opp gjennom årene. Det finnes også tsjetsjenske separatister som senere ble kommandanter i terrorstaten som i noen år oppsto i Syria og Irak – ISIS – blant annet beskrevet av den amerikanske tenketanken Atlantic Council. Sheik Mansour-bataljonen har gjentatte ganger avvist anklager om forbindelser til ISIS, som har vært et tilbakevendende tema i artikler om gruppen i russisk presse.

Ingen av kommandantene vektlegger religion i intervjuet med VG. Osmayev har også tidligere beskrevet dem som dro til Syria for å kjempe med ISIS, som hjernevasket.

De to kommandantene vender derimot stadig tilbake til et dystert verdenssyn hvor de argumenterer for at Russland kommer til å fortsette å sluke land etter land, så lenge ingen stopper dem.

Blant tsjetsjenerne er et gammel TV-intervju fra 90-tallet av president Dudayev nå blitt populært. Der snakker han om hvordan Russland ikke kommer til å stoppe i Tsjetsjenia, men også ta Georgia og Krim-halvøya.

– Den gangen var det ingen som brydde seg, sier Cheberloevsky.

– Nå ser alle talen hans – og ser den som en spådom som har gått i oppfyllelse.