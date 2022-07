DO-DRAMA: Norske Trine Amundsen Olsen (42) sitter redd og alene inne på do på Field’s kjøpesenter. Bildet er tatt mens skytedramaet utspiller seg rett utenfor.

Norske Trine livredd under skytedrama: «Jeg er låst inne på do. Noen skyter her»

Trine Amundsen Olsen (42) og familien havnet midt opp i søndagens skytedrama på Field’s kjøpesenter i København. Innelåst på do var hun redd for at familien ikke kom seg i sikkerhet.

«Hva skjer?»

«Jeg er låst inne på do»

«Noen skyter her»

Trine har panikk. Hun står inne på do på Field’s kjøpesenter. Datteren hennes på 15, mannen og foreldrene hennes er like utenfor. Hun aner ikke om de er trygge.

«HOLD DEG GJEMT»: Dramatiske meldingsutvekslinger mellom Trine Amundsen Olsen og mannen.

Familien har nettopp ankommet kjøpesenteret når skytingen starter. Trine har gått inn på et av senterets toaletter, mens familien sitter på en kafé rett ved inngangen.

– Jeg er akkurat ferdig på do når jeg hører det første skuddet, forteller Trine Amundsen Olsen til VG mandag morgen.

Hun forstår at det er alvor når hun like etter hører flere skudd på rad og masse hyling:

– Jeg blir kjemperedd. Jeg visste jo ikke hvor gjerningsmannen var.

Tre personer ble drept og fire alvorlig skadet etter at en mann skjøt rundt seg inne på kjøpesenteret Field’s i København søndag ettermiddag.

22-åringen ble pågrepet 13 minutter etter at politiet fikk melding om skytingen.

«GLAD I DEG»: Trine sto livredd inne på do, uten å vite hvilke scener som utspilte seg rett utenfor.

Trine har bare 20 prosent batteri igjen på telefonen og forsøker å sende korte meldinger til mannen:

– Jeg var aller mest bekymret for at familien min ikke hadde rukket å komme seg ut av kjøpesenteret.

PÅ STEDET: Ambulanse som har ankommet Field’s kjøpesenter.

Trine blir stående alene inne på do i over en og en halv time.

– Jeg tenker: Hva skjer? Kommer jeg meg ut? Alt er usikkert, sier hun.

Hun forteller at fire fullt bevæpnede politimenn hentet henne trygt ut til slutt. Totalt hadde de vært syv personer inne på toalettet, i separate båser. De visste ikke at de hadde stått der sammen før i ettertid.

– Vi ble tatt imot av et kriseteam da vi endelig turte å forlate toalettet, sier Trine.

– Det var stor gjensynsglede når hele familien møttes igjen.

Her blir den mistenkte pågrepet pågrepet:

Fullt kaos

Familiens bil står fremdeles i parkeringshuset på kjøpesenteret. Over 14 000 mennesker skulle evakueres samtidig etter at Harry Styles konserten som skulle blitt avholdt like ved, ble avlyst søndag ettermiddag.

– I alt kaoset fikk vi ikke tak i ledig taxi. Så det ble en gåtur på drøye 8 km til campingplassen i går kveld, forteller Trine.

Familien Amundsen Olsen har vært på ferie i København siden lørdag og skal forsøke å nyte de siste dagene, før de reiser hjem på onsdag:

– Vi prøver så godt vi kan å omstille og nyte København. I dag har vi tenkt oss på Tivoli, avslutter Trine.