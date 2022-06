DØDE PÅ VEI MOT DEN AMERIKANSKE DRØMMEN: Her endte livet til 53 migranter som døde av surstoffmangel og overoppheting i en forlatt lastebil i San Antonio, Texas, denne uken.

Menneskesmuglertragedien i Texas øker i omfang

Antallet døde migranter som ble funnet i et vogntog i San Antonio i Texas denne uken har økt til 53 personer.

Elleve personer er fremdeles innlagt på sykehus onsdag ettermiddag amerikansk tid, skriver People Magazine.

Deres kilde er en talsperson fra U.S. Immigration and Customs Enforcement, som tilsvarer amerikanske innvandrings- og tollmyndigheter.

Mandag ettermiddag lokal tid rykket nødetatene i San Antonio i delstaten Texas ut til en forlatt lastebil full av migranter.

Ifølge brannsjef Charles Hoodskal det ikke ha vært noe vann i bilen.

– Vi så hauger med kropper, uttalte han.

Det er ikke kjent hvor lenge migrantene hadde vært i lasterommet da de ble funnet. Traileren skal hverken hatt vann eller påslått airconditioning.

– Erfaringen til mange immigranter

Erkebiskop Gustavo García-Siller i San Antonio bispedømme fortalte til NBC News at han besøkte ni sykehus fra mandag kveld til tirsdag, men at mange av de overlevende ikke var i stand til å kommunisere.

– Den traileren var forlatt. Immigrantene ble forlatt. Mennesker. Mennesker. Dette er erfaringen til mange immigranter som kommer til USA selv om de har krysset grensen, sa han i intervjuet.

NØDETATENE PÅ STEDET: Åstedet i San Antonio der 53 immigranter så langt har mistet livet under menneskesmugling.

En kvinnelig immigrant som klarte å åpne øynene akkurat da erkebiskopen var på vei ut fra sykehusrommet, fortalte García-Siller at hun var fra Guatemala, ifølge NBC News.

– Jeg sa: Du er i live og vi er takknemlige overfor Gud og håper at du fortsetter å være på bedringens vei, uttaler erkebiskopen om det sterke møtet.

– Den verste hendelsen

I en pressekonferanse tirsdag ettermiddag ble det opplyst at 51 personer var funnet døde. Tallet har nå økt til 53 fordelt på 40 menn og 13 kvinner. Rettsmedisinere skal ha klart å identifisere 39 av ofrene.

– Dette er den verste menneskesmuglerhendelsen i USA. Dette kaster lys på hvor farlig menneskesmugling er, sier Craig Larrabee, en spesialetterforsker i San Antonio, til CNN.

Ofrene skal ha kommet fra Mexico, Guatemala og Honduras. Nødetatene ble varslet om den forlatte traileren i 18-tiden mandag lokal tid, skriver CNN.

ALVORSPREGET: San Antonio-ordfører Ron Nirenberg og politisjef William McManus på en pressekonferanse i San Antonio tirsdag

Ifølge brannsjef Charles Hood var 12 voksne og 4 barn «for varme til å røre» da de ble oppdaget. Disse skal ha lidd av heteslag og utmattelse.

– Vi skal ikke åpne en lastebil og se hauger med kropper. Ingen av oss kommer på jobb og ser for oss at det skal skje, uttalte Hood.

– Varmen var torturaktig. Det var ingen luft i kjøretøye. Det var ikke noe vann. De led. De mistet bevisstheten og endte opp med å dø.

Joe Biden: – Skremmende og hjerteskjærende

En lege tilknyttet brannvesenet i San Antonio har bekreftet offentlig at migrantene som overlevde var svært nær ved å omkomme.

Han betegner situasjonen som ekstremt kritisk.

President Joe Biden har uttalt seg om hendelsen og fordømt hendelsen.

– Det tragiske tap av liv i San Antonio, Texas, er skremmende og hjerteskjærende. Våre bønner går til dem som har mistet livet, sine kjære og dem som fremdeles kjemper for livene sine, sa Biden i en offentliggjort uttalelse tirsdag.

RYSTET: Joe Biden fordømmer menneskesmuglingen. På bildet fra en tale til kongressen oppfordrer han til innstramming av våpenlovene i USA etter masseskytingepisodene den siste tiden.

– Rapporter tyder på at denne tragedien ble forårsaket av smuglere og menneskesmuglere som tar ingen hensyn til livene de setter i fare og utnytter for å profittere, sa Biden.

I forbindelse med etterforskningen har to menn blitt siktet for ulovlig våpenbesittelse og en tredje mann vil trolig bli siktet for det samme, ifølge CNN og Reuters.

Disse skal imidlertid ikke være anklaget for menneskesmuglingen eller for å ha forårsaket noens død.

