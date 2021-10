FUNNET I SKOGEN: Christopher Ramirez ble gjenforent med sin mor etter tre dager alene i skogen.

Treåring savnet i tre dager - funnet i god behold

Treårige Christopher Ramirez, som var meldt savnet siden onsdag ettermiddag i Texas, er funnet igjen.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det ser ut som han har rotet seg bort i skogen, sier sheriff Don Sowell i Grimes County til NBC.

Ramirez ble funnet nesten 8 kilometer hjemmefra, etter at mer enn 150 politifolk hadde lett etter ham siden onsdag.

Gutten virket være i god form, men er tatt med til et sykehus for en sjekk.

Sheriff Don Sowell sier til lokalstasjonen KBTX at det var en innbygger i Plantersville som ringte etter å ha hørt lyder i skogen utenfor. Kort tid etter ble Ramirez funnet i skogen.

– Han drikker mye vann, og moren er med ham. Det er gode nyheter, sier sheriffen.

Det er ikke kjent hvordan treåringen havnet så langt unna hjemmet sitt, men sheriffen retter en stor takk til lokalsamfunnet og media som har holdt fokus på saken.

Det var svært få ledetråder i søket etter gutten, men det var ingen indikasjoner på at han var utsatt for noe kriminelt.

Ramirez forsvant da han løp etter naboens hund. Moren Araceli Nunez fortalte tidligere i uken under en pressekonferanse at det tok to minutter før hun oppdaget at gutten var borte. Hun løp etter ham så fort hun fant ut at han var borte. Gråtkvalt ba hun lokalsamfunnet om hjelp, og lørdag endte historien bra.

Både FBI og Homeland security var koblet inn i søket etter gutten.