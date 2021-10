FANTOMTEGNING: Dette bildet av «Le Grêlé» var lenge det eneste politiet hadde å gå etter.

Fransk politimann utpekt som seriemorder

Den ukjente seriemorderen «Le Grêlé» herjet i Paris mellom 1986 og 1994, har vært en uløst gåte for fransk politi. Nå er en avdød tidligere politimann siktet for fire drap og seks voldtekter.

Av Kaia Hauge Nustad

Publisert: Nå nettopp

I 35 år har fantomtegningen av seriemorderen «Le Grêlé» hengt på veggen ved franske politistasjoner, og fått etterforskerne til å rive seg i håret.

Den til nå ukjente mannen er mistenkt for å stå bak fire drap og seks voldtekter mellom 1986 til 1994.

Lenge sto politiet uten mistenkte eller spor, før nå.

Herjet i åtte år

«Le Grêlé» sitt første kjente offer var 11 år gamle Cécile Bloch fra Paris. Hun ble funnet voldtatt, knivstukket og drept i kjelleren til bygården hun bodde i, i 1986.

Samme morgen som Bloch forsvant møtte stebroren hennes Luc Richard en ukjent mann i heisen til bygården. Mannen ble raskt ble utpekt som hovedmistenkt.

Luc Richard beskrev mannen som i overkant hyggelig og selvsikker. Han la også merke til mannens markante kvisearr i ansiktet, og dermed fikk den ukjente morderen kallenavnet «Le Grêlé», – som betyr merket av arr på fransk.

Årene som fulgte ble «Le Grêlé» koblet til en rekke rystende hendelser i Paris.

I 1987 ble den 38 år gamle mannen Gilles Politi og den 21 år gamle Au Pairen som jobbet for han, Irmard Muller, funnet drept. Begge ble torturert før de døde.

Juni 1994 ble den 19 år gamle studenten Karine Leroy funnet drept.

«Le Grêlé» ble også koblet til seks voldtekter i løpet av åtte år, – hvorav to av ofrene var 14 og 11 år gamle.

Tidligere politimann

På slutten av september i år sendte politiet i Paris ut en innkalling til 750 tidligere politibetjenter som jobbet i hovedstaden samtidig som «Le Grêlé» var aktiv.

Alle ble bedt om komme inn for å avlegge en DNA prøve, i politiets jakt etter den ukjente seriemorderen.

«Le Grêlé» skulle nemlig ha identifisert seg som politimann for minst tre av ofrene han voldtok, og politiet ønsket nå å følge dette sporet.

Den 59 år gamle pensjonerte politimannen identifisert som François V i franske medier, mottok innkallingen 24. september. Han ble kort tid etter meldt savnet av konen sin.

Den 27. september, dagen han etter planen skulle avlegge DNA prøven sin hos politiet, ble François V funnet død i en utleieleilighet sør i Frankrike.

Han hadde tatt livet sitt, og etterlot seg et brev.

Selvmordsbrevet er ikke offentliggjort, men kilder innad i politiet har fortalt til den franske avisen Le Parisien at François V blant annet skal ha skrevet at han var en morder, og at han hadde gjort utilgivelige handlinger.

Videre skal han ha skrevet at han fikk kontroll over impulsene sine i 1997, og at han ikke hadde begått noen kriminelle handlinger siden.

Han skal ikke ha skrevet hvem han drepte, eller gått nærmere inn på hvilke kriminalsaker det gjaldt.

Det franske politiet bekrefter nå at DNA-prøvene til François V kan knyttes opp til DNA prøvene som har blitt funnet på åstedene til «Le Grêlé».

François V jobbet i politiet i en årrekke, og skal blant annet ha jobbet i en etterforskningsgruppe rettet mot å identifisere pedofile

Naboer i sjokk

Tidligere naboer BBC har snakket med er rystet over informasjonen som nå har kommet frem.

– Han var en rolig familiemann som var gift og hadde to barn, forteller en av naboene.

Videre blir han beskrevet som en hyggelig og hjelpsom.

– Regelmessig kom han hjem til oss for å hjelpe kona mi hvis hun fikk problemer med datamaskinen. Dette er rett og slett helt utrolig.

Bistandsadvokat til de pårørende, Didier Saban forteller til BBC at det ikke er utenkelig at François V trolig står bak flere kriminelle handlinger.

– Familiene får nå aldri svaret på hva som virkelig skjedde med sine kjære, uttalte Saban til CNN.

Også tidligere leder for etterforskningen av drapet på Cécile Bloch uttalte til BFMTV på torsdag at han får vondt på vegne av familien hennes.

– Denne mannen vil nå gå ustraffet.