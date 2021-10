FORKLARER: NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg var i Washington D.C mandag 4. oktober for å blant annet møte president Joe Biden.

NATO-sjefen om «glemt» konflikt: − Dilemma

WASHINGTON D.C. (VG) Tyrkia eskalerte angrep i nord-Syria mens hele verden fulgte med på Talibans maktovertagelse. «Et dilemma», sier NATO-sjefen.

15. august falt Kabul etter Talibans raske, spektakulære offensiv.

Det ble den kaotiske finalen på NATOs 20 år lange tilstedeværelse i Afghanistan, og en av de største utenrikspolitiske krisene til USA på flere tiår.

I skyggen av dette har NATO-landet Tyrkias bombing av de kurdiske YPG/YPJ-styrkene i nordlige Syria økt, ifølge Foreign Policy.

Ekspert: Verden er distrahert

– Tyrkia har i flere år hatt en ambisjon om å utvide sin territoriale kontroll av Syria. Den nylige eskaleringen er vesentlig. De gjør dette mens verden er distrahert av det som skjer i Afghanistan, sier Midtøsten-eksperten Amy Austin Holmes ved den anerkjente tenketanken Wilson Center til magasinet.

Tyrkia var sentrale i å sørge for sikkerheten på flyplassen i Kabul.

Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, er uenig med eksperten.

– NATO har evnen til å både å forholde seg til situasjonen i grenseområdene i Tyrkia, Syria og Irak, men også forholde seg til andre spørsmål, som Afghanistan. Så det føler jeg blir litt for enkelt, sier Stoltenberg i et intervju med VG.

KAOS: Et stort drama utspilte seg i Kabul i Afghanistan i august.

Kjempet mot IS

Syrian Democratic Forces (SDF), militærstyrken i det kurdiskdominerte, selvstyrte området Rojava i nordøst-Syria, har gjennom flere år vært en viktig alliert for USA og andre NATO-lands koalisjon mot Den islamske stat (IS).

SDF er dominert av den kurdiske YPG/YPJ-militsene, som Tyrkia mener er en forlengelse av det terrorstemplede Kurdistans arbeiderparti (PKK). Tyrkia mener derfor at YPG/YPJ, og dermed også SDF, er terrororganisasjoner.

Også USA og EU har PKK klassifisert som en terrorgruppe, men USA drar på sin side et skille mellom PKK og SDF, ifølge tenketanken Carnegie. Dette skillet var en avgjørende forutsetning for å utstyre SDF med våpen i kampen mot IS.

– Dilemmaet er at noen av organisasjonene vi snakker om er på EUs og FNs terrorliste, andre er organisasjoner vi har samarbeidet med. Og det bare bidrar til å understreke hvor uoversiktlig situasjonen er, sier Stoltenberg.

Ifølge Carnegie, er amerikanernes skille mellom SDF og PKK «kunstig».

2015: Kurdiske YPG-krigere viser frem flagget etter å ha returnert fra å ha tatt byen Tal Abyad fra IS.

Rapport: Asymmetrisk konflikt

Da krigen mot IS var på sitt mest intense, ble den kurdiske innsatsen hyllet internasjonalt. I oktober 2019 trakk amerikanske styrker seg brått ut av nord-Syria.

Kurdiske styrker følte seg sveket og Tyrkia gjennomførte en lynkvikk bakkeinvasjon.

Ifølge en rapport fra Wilson Center ble det registrert 3319 angrep mot SDF, inkludert deres hovedfraksjon YPG, eller kurdiske sivile, fra 1. januar 2017 til 1. august 2020.

I samme periode ble det registrert 22 angrep fra SDF inn på tyrkisk territorium, hvorav kun tolv kunne bekreftes av uavhengige kilder. Samtlige tolv fant sted etter Tyrkias stormangrep mot SDF i oktober 2019, ifølge rapporten, som omtaler konflikten som «grunnleggende asymmetrisk».

ETT ÅR IGJEN: Om et år er Jens Stoltenberg ferdig som NATO-sjef.

– Krevende for oss

Ifølge Al-Monitor, er nå frykten i SDF at Tyrkia vil rykke inn over grensen på nytt. Nylige angrep har tatt sivile liv og tusener har blitt drevet på flukt.

– Det som har vært NATOs hovedformål i området har vært å jobbe i den globale koalisjonen med å bekjempe IS, og der har vi også jobbet sammen med en del kurdiske organisasjoner, sier Stoltenberg.

– ... som vel også nå opplever denne opptrappingen, og hva tenker du om det?

– Tyrkia hevder jo selv at det er først og fremst PKK de bekjemper. Det er en uoversiktlig situasjon. Det som er krevende for oss, er at det er et område hvor også IS prøver å operere, svarer Stoltenberg.

KVINNEMILITS: Gjennom kampen mot IS ble verden kjent med kurdernes kvinnelige milits YPJ. VG møtte disse fire militsmedlemmene i 2019, som hadde hjulpet IS-kvinner og deres barn ut.

Tyrkia: Terrororganisasjon

VG har vært i kontakt med den tyrkiske ambassaden i Norge.

– Det er riktig at det er et dilemma, og et problem, at noen av våre allierte valgte å samarbeide med en terrororganisasjon, for å bekjempe en annen terrororganisasjon, uttaler ambassadør Fazli Corman til VG.

Corman mener YPG/YPJ-militsen, majoriteten av SDF, er en del av PKK.

– Tyrkia kan aldri tillate en terrororganisasjon å etablere seg selv langs vår grense, uttaler Corman.

MISSILER: Russiske S-400-luftvernsmissiler lastes ut i Ankara, Tyrkia. Missilkjøpet fra Russland har også skapt spenning i forholdet mellom NATO-landet Tyrkia og deres allierte i forsvarssamarbeidet. USA har truet med sanksjoner.

– Ikke én gruppe

NATO-sjefen påpeker at det er fortsatt mange uløste konflikter i området.

– Men det er ikke lenge siden IS kontrollerte område like stort som Storbritannia. Åtte millioner mennesker levde i et terrorkalifat hvor de halshugde mennesker. Det er i alle fall stoppet, sier Stoltenberg.

– Men det var det vel kurderne som blant annet bidro sterkt til?

– Ja, det var noen ... Du snakker om kurdere. Det er flere kurdiske organisasjoner. Det er ikke én gruppe kurdere, sier Stoltenberg.

Han fortsetter:

– Mange bidro, men også noen kurdiske organisasjoner, ja, absolutt, sier Stoltenberg.

TOPPMØTE: Stoltenberg møtte den tyrkiske presidenten Erdogan under NATO-toppmøtet 14. juni i år.

– Ikke ferdige

Kampene i grenseområdene til Tyrkia har ikke vært diskutert med landets president Recep Tayyip Erdogan de siste ukene, bekrefter NATO-sjefen.

– Er det et tema du vil ta opp med han?

– Jeg tror knapt det er et møte jeg har hatt med Erdogan, eller andre tyrkiske ledere, hvor ikke situasjonen i Nord-Syria og Irak har vært et tema. Så det er jeg ganske trygg på at kommer til å bli diskutert igjen. Vi er ikke ferdige med den saken der, svarer Stoltenberg.