EKSPLODERTE: En eksplosjon inntraff i en boligblokk i Göteborg tidlig tirsdag morgen. Det pågikk et massivt redningsarbeid med flere ambulanser på stedet.

Löfven etter eksplosjonen: Rammer hele landet

Politiet jobber ut fra to hovedspor etter eksplosjonen i boligblokken i Göteborg. Ingen er foreløpig pågrepet.

Eksplosjonen i boligblokken skjedde like før klokken fem i Annedal sentralt i Göteborg.

En gasslekkasje eller en sprengladning er politiets hovedspor, ifølge Göteborgs-Posten. Totalt ti personer er ført tilsykehus, hvorav seks er alvorlig skadet. Ingen av dem er i livsfare, men tre personer får intensivbehandling

Statsminister Stefan Löfven sier at hendelsen rammer hele Sverige.

– Jeg vil begynne med å henvende meg til de skadde og beboere i bygget, pårørende, alle ofre i forbindelse med den grusomme eksplosjonen i Annedal, og uttrykke min og regjeringens empati med de berørte, sier Löfven.

– Det rammer beboerne hardt, men også Göteborg og hele vårt land, sier han videre.

Innenriksminister Mikael Damberg sier han har vært i kontakt med berørte myndigheter om eksplosjonen.

– Det er åpenbart at en kriminell handling ikke kan utelukkes, sier Damberg.

To hovedspor

– Vi tror at noe har eksplodert som ikke er av naturlige årsaker, sa pressetalsperson Thomas Fuxborg ved politiet i Göteborg i 10.30-tiden.

Politiet har innledet etterforskning av såkalt allmennfarlig ødeleggelse.

Årsaken til eksplosjonen og skadeomfanget er foreløpig uklart.

– Ingen er pågrepet eller mistenkt, sier politiets pressetalsmann Stefan Gustafsson til VG.

Politiets pressetalsperson Thomas Fuxborg sier på en pressekonferanse i 10.30-tiden at etterforskningen vil vise hva som eksploderte.

En etterforsker på åstedet sier til Göteborgs-Posten at politiet har to hovedspor: Enten at eksplosjonen skyldes en gasslekkasje, eller at årsaken er en sprengladning.

– Vi tror at det handlet om en enkelt spredningladning som ble plassert i en port, og der trykkbølgen spredte seg samtidig i flere trappeoppganger, sier politietterforskeren til GP.

Innsatsleder ved redningstjenesten i Storgöteborg Jon Pile sier til SVT Väst at eksplosjonen inntraff i indre gård og at porten er blåst inn.

Politiet banker på dører, avhører vitner og innhenter overvåkningsfilm. Tekniske undersøkelser blir gjennomført så snart det er mulig.