De sto opp mot Putin

Viktor Jusjtsjenko ville knytte Ukraina mot Vesten Han ble forgiftet – og mistet nesten livet Volodymyr Zelenskyj nekter å trekke tilbake Nato-ønsket Nå kjemper han for sitt land og sitt liv

Valgkampen i Ukraina i 2004 ble opprivende og stygg, da konflikt om forholdet til nabolandet blusset opp for fullt:

Statsminister Viktor Janukovitsj ville holde på Ukrainas økonomiske og sikkerhetspolitiske bånd til Russland.

Opposisjonslederen, Viktor Jusjtsjenko, lovet å orientere landet mot Vesten, ved å søke medlemskap i Nato og EU.

Den 6. september 2004 blir Justsjenko alvorlig syk etter en middag hos sjefen for etterretningstjenesten SBU.

Han flys i all hast til en klinikk i Østerrikes hovedstad Wien.

Politikerens lever og bukspyttkjertel er skadet. Han har åpne sår i fordøyelsessystemet.

Det slås fast at han er forgiftet av dioksin. Ansiktet blir skamfert.

Før/etter bildene av politikeren går verden rundt:

Det er aldri blitt bevist hvem som sto bak.

Ukrainas spionsjef anklages, men opposisjonen er overbevist om at ordren kom fra Moskva og at det er agenter for den russiske presidenten Vladimir Putin som har forsøkt å ta Justsjenko av dage.

Men han overlever, og fortsetter i kampen om å bli president.

– Justsjenko var tidligere sentralbanksjef, og hadde økonomisk teft. Han lovet reformer og ville integrere landet mot Vesten, forklarer rådgiver i Helsingforskomiteen, og ekspert på Ukraina, Arve Hansen.

Motstander Janukovitsj hadde på sin side et tett forhold til regionens mektigste mann – Russlands president Vladimir Putin.

Janukovitsj ønsket å holde på handelsavtaler med Russland for kull- og jernindustrien og hadde bindinger til mektige oligarker i Øst-Ukraina.

Justsjenko hadde i flere år vært konflikt med de samme oligarkene.

I første runde av valget fikk ingen av de to kandidatene rent flertall, selv om Justsjenko fikk marginalt flere stemmer.

I andre valgrunde erklæres Janukovitsj som vinner.

– Valgkampen var veldig skitten, og det kom påstander om valgfusk og manipulering. Dermed brøt det ut protester, sier Hansen.

Protestbølgen vokste seg stadig større, og fikk navn etter Justsjenkos signalfarge: Oransjerevolusjonen.

Justsjenko fikk med seg en annen politiker som ville dra landet mot Vest: Julia Timosjenko.

De to ledet an i protestbølgen, som til slutt førte til at det ble bestemt å holde en ny runde i presidentkampen.

Denne gangen vinner Justsjenko, med 52 prosent av stemmene.

Timosjenko utnevnes til statsminister. Men samarbeidet rakner raskt.

– Timosjenko var ambisiøs og populær, og da Justsjenko ikke klarte å holde sin blokk samlet, ble de to rivaler, forklarer professor Geir Flikke ved Universitetet i Oslo.

De neste årene preges av politisk uro.

Først blir Justsjenko nødt til å innsette sin gamle rival Janukovitsj som ny statsminister, så prøver han å bedre forholdet til president Putin.

Det lyktes ikke.

I 2008 forsøkte både Georgia og Ukraina å få en bindende avtale om Nato-medlemskap.

Det endte med en formulering om at begge land vil bli medlem, uten at det står noe om når.

Det er denne formuleringen som Putin har brukt som ett av påskuddene til dagens krig.

Justsjenko igangsatte også forhandlinger med EU om fremtidig medlemskap.

Men Justsjenkos periode som president preges av konflikter, og innen presidentvalget i 2010, har han mistet nesten all oppslutning.

– Justsjenko snakket om å bli medlem i Nato og EU, men det folk forventet var raske og effektive økonomiske reformer, forklarer Arve Hansen.

Den mest populære vestligvendte politikeren i valget i 2010 blir i stedet Julia Timosjenko. Men Russland-vennlige Viktor Janukovitsj vinner valget.

Årene under Janukovitsj preges av en markant økning i politisk korrupsjon, og en forverring av menneskerettene, forklarer Arve Hansen.

– Alle måtte betale oppover i systemet.

Høsten 2013 skulle assosieringsavtalen mellom Ukraina og EU endelig undertegnes.

Men Janukovitsj hadde en annen mulig avtale på trappene.

– Russlands ambisjon var å få Ukraina med i et utvidet økonomisk samarbeid med utgangspunkt i tollunionen med Hviterussland og Kasakhstan, forteller professor Geir Flikke.

– Kreml drev derfor med en kombinasjon av pisk og gulrot høsten 2013, og søkte å overby det EU hadde å tilby.

Janukovitsj biter på det russiske agnet og skrinlegger EU-avtalen.

Det setter i gang en ny runde med folkelige opptøyer.

Raskt samles titusenvis på Maidan-plassen i hovedstaden Kyiv:

Janukovitsj beordrer opprørspolitiet ut mot demonstrantene. Men volden fra politiet fører bare til enda voldsommere protester.

Opptøyene leder til at Janukovitsj rømmer landet – til Russland.

Petro Porosjenko blir landets neste president, og innen han tar over er det brutt ut full konflikt med Russland.

Først annekterer Russland Krim-halvøya i mars 2014.

Så får utbrytere i Øst-Ukraina støtte fra det russiske militæret, tar over fylkene Donetsk og Luhansk, og erklærer dem som «folkerepublikker».

Under Porosjenkos ledelse tar den ukrainske hæren tilbake store deler av utbryternes områder.

Konflikten ender med at begge parter befester sine posisjoner i skyttergraver.

Porosjenko blir kjent som en effektiv «krigspresident». Men innen valget i 2019 er folket lei.

Og Porosjenko får en uventet utfordrer.

Komikeren Volodymyr Zelenskyj, mest kjent for å spille president i en TV-serie, seiler uventet opp som den sittende presidentens største motstander.

– Som politisk fenomen var Zelenskyj et uttrykk for at folket var lei politiske konflikter, og ønsket en nullstilling for Ukraina, forklarer Geir Flikke.

– Det var en fordel for ham at han ikke var del av den politiske eliten, utdyper han.

I andre valgrunde vinner komikeren en overraskende og overveldende seier.

– Zelenskyj er en populist, og det var vanskelig å vite hva han sto for, påpeker Arve Hansen.

Men som sine forgjengere, blir hans presidentperiode raskt styrt av Ukrainas vanskelig forhold til Russland.

Forsøk på å komme til enighet med Putin om Øst-Ukraina og Krim, har mislyktes. Under opptrappingen har Zelenskyj gått fra å bli ansett som en «klovn», til «krigspresident».

Zelenskyj har ikke gitt etter for Putins krav om å trekke tilbake ønsket om medlemskap i Ukraina og Nato.

Og mens krigen har herjet, har han fornyet søknaden om EU-medlemskap.

– Da Putins opptrapping langs grensen begynte, dalte Zelenskyj på meningsmålingene. Mange ukrainere angret på at de ikke hadde holdt seg til Porosjenko, forklarer Arve Hansen.

– Men etter invasjonen har populariteten hans skutt til værs. Måten han fremstår på betyr at folket har samlet seg bak ham.

Zelenskyj har sagt at han vet at både han og familien står i fare for å bli drept. Like fullt har han takket nei til å bli evakuert.

«Vi blir her», er hans mantra.