USAs utenriksminister hyller Moldova for Ukraina-innsatsen

CHISNAU /OSLO (VG) USAs utenriksminister Antony Blinken roste søndag Moldovas ledere for å ta imot flyktninger fra Ukraina.

— Moldova fortjener vår takknemlighet. Vår regjering vil understreke vår støtte til selvstendige stater, sa utenriksminister Antony Blinken under en pressekonferanse søndag.

Han understreket at USA vil støtte Moldova i arbeidet med å jobbe frem uavhengige medier og bekjempe korrupsjon.

Blinken besøker Moldova under sin rundreise gjennom Øst-Europa i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Han visiterer også Belgia, Polen, samt Estland, Latvia og Litauen på samme reisen.

Moldova, som er Ukrainas naboland, har tatt imot store flyktningmasser fra Ukraina. Landet søkte også EU-medlemskap denne uken.

VG er på plass i presidentbygningen i Moldovas hovedstad Chisinau der Blinken holder presseorientering søndag formiddag.

Det myldrer av sikkerhetsvakter og politi både i presidentbygningen og på gaten utenfor. Spenningsnivået er høyt. På veien ble VGs team stoppet av sivile sikkerhetsvakter og måtte vise ID.

Det er ikke mye som minner om et fattig land inne i marmorbelagte presidentpalasset. En enorm krystallysekrone lyser opp rommet der blinken og Moldovas president holder pressekonferansen.

Moldova: – Vi fordømmer angrepet

President Maia Sandu takket for samarbeidet med USA og hjelpen for å stable på beina et demokrati. Hun tegnet videre et mørkt bilde av dagens situasjon.

– Vi lever i en mørk tid. Det er en mørk tid for hele regionen. Vi fordømmer angrepet på Ukraina og ber om fred. Vi fortsetter å opprettholde dialog for å få en fredfull utgang på konflikten, sa Sandu under pressekonferansen søndag.

Ifølge presidenten har Moldova så langt tatt imot 250 000 flyktninger.

– Vi trenger hurtig hjelp fra det internasjonale samfunnet. Først og fremst for å klare å gjenvinne freden, understreket Sandu.

Flyktningstrøm

Siden krigen startet 24. februar har mer enn 230.000 mennesker krysset grensen til Moldova fra Ukraina. 120.000 av dem har oppholdt seg i landet, sa statsminister Natalia Gavrilita i et møte med Blinken i Chisinau søndag.

– For et lite land som Moldova er dette et veldig stort antall, og Moldova vil trenge hjelp for å håndtere tilstrømningen, sa hun ifølge Reuters.

USAs utenriksminister hyllet Moldovas sjenerøsitet og gjestfrihet under konflikten. Ifølge FNs flykningeråd kan så mye som 1,5 millioner ha flyktet fra Ukraina så langt.

RUNDREISE I ØST-EUROPA: USAs utenriksminister Antony Blinken samtaler med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba under et møte på grensen mellom Polen og Ukraina 5. mars i år.

Den tidligere sovjetrepublikken Moldova er i likhet med Ukraina ikke medlem av NATO, men søkte torsdag formelt om å bli medlem av EU.

Dette vil trolig provosere den politiske ledelsen i Moskva, som har anslagsvis 1500 soldater basert i utbryterregionen Transnistria i Moldovas øst.

Frykter Transnistria-effekten

Folk i Moldova sier til VGs team at de redde og nervøse for at det kan gå med dem som med Ukraina. De frykter at Russland skal bruke den prorussiske regionen Transnistria til å invadere også dette landet.

INTENST DIPLOMATI: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Antony Blinken under et møte i Belgia 4. mars.

Blinken sa videre at Moldova ga et «mektig og positiv» inntrykk fra et fremvoksende demokrati «i et øyeblikk da demokratier over noen år har beveget seg bakover og ikke fremover».

Blinken møtte også Moldovas president Maia Sandu. Sistnevnte er en tidligere Verdensbank-økonom som kom til makten i 2019. Under en valgseier i juli i fjor lovet han tettere bånd med Vesten.

Det er stor dugnadsånd i Moldova for å klare å ta imot flyktningene. Forholdene er særdeles enkle, ofte får ikke flyktningene mat mer enn én gang daglig. Måltidet kan da bestå av havregrøt og vann.