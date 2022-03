Stor demonstrasjon i russisk-kontrollerte Kherson

Tusenvis tok lørdag til gatene i Kherson for å demonstrere mot den russiske invasjonen. Havnebyen falt onsdag kveld.

Omtrent 2000 ukrainerne synger nasjonalsangen, roper slagord som «Russere, dra hjem» og «Kherson er Ukraina», samtidig som de vifter med ukrainske flagg, skriver BBC. Det er flere videoer i sosiale medier som skal vise demonstrasjonen.

Samtidig sees russiske tropper skyte i luften, i et forsøk på å spre folkemengden, melder BBC.

Da Russland tok over byen, ble det innført nye forbud for innbyggere.

Det er for eksempel forbudt å samles i grupper på mer enn to, og det er ikke lov å provosere russiske tropper. Det meldte ordfører Igor Kolykhaev på sin egen Facebook.

– Alt som skjer i byen vår akkurat nå er politikk som jeg hater, skrev han i innlegget.

I et innlegg på Facebook-siden sin ved 13.30-tiden lørdag skriver ordføreren.

– Jeg kan hverken forby deres demonstrasjoner eller tillate dere å organisere dere. Jeg er som alltid bekymret for deres liv og vil be dere om alltid å være forsiktige.

Strategisk viktig by

Den ukrainske byen Kherson langs Svartehavet falt som den første ukrainske byen på kvelden onsdag 2. mars. Den er nå under kontrollen til russiske styrker.

– Det er ingen ukrainsk hær her. Byen er omringet, meldte ordfører Igor Kolykhaev.

Rundt 300.000 mennesker bor i byen.

Byen regnes som strategisk viktig. Skulle russiske styrker klare å holde kontrollen over byen, vil det hjelpe Russland med å opprette en såkalt landbro som kan strekke seg både østover mot utbryterregionene Donetsk og Luhansk, men også vestover mot Odessa.

Inntok rådhuset

Borgermesteren meldte da byen falt at en gruppe på ti væpnede, russiske offiserer sammen med sjefen for styrkene som angrep byen, gikk inn i rådhuset onsdag.

Her skal de ha informert ordføreren om at de ville sette opp en ny regionregjering tilsvarende de russiskstøttede utbryterregionene Luhansk og Donetsk øst i landet, har.

– Jeg har ikke lovet dem noe. Jeg har ingenting å love bort. Jeg er kun interessert i et normalt liv for byen vår! Det eneste jeg ba om, var at de ikke skyter folk, skriver borgermesteren på Facebook om møtet med offiserene.

UNDER RUSSISK KONTROLL: Byen Kherson i Sør-Ukraina ble satt under kontroll av russiske styrker torsdag 3. mars. På bildet ses flere russiske soldater rundt en russisk stridsvogn tirsdag.

Demonstrasjoner verden rundt

Fredag tok folk til gatene i Tbilisi i Georgia for å vise sin støtte til Ukraina.

– Vi er ikke redde for russerne, sier Mariam Kakasjvili (29), lege og politiker som VG snakket med i demonstrasjonen i hjertet av Tbilisi.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt var lørdag til stedet på Amnestys demonstrasjon utenfor Stortinget.

STØTTE: Demonstranter med ukrainske flagg og støtteerklæringer til Ukraina på Trafalgar Square i London lørdag.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

