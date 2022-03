KJØLIGE FORHANDLINGER: Fire ukrainske og fem russiske representanter var samlet ved forhandlingsbordet i Hviterussland mandag. Blant dem var Ukrainas forsvarsminister, Oleksij Reznikov (andre t.v.), den russiske juniorforsvarsministeren, Alexander Fomin (andre t.h.), og juniorutenriksminister Andrej Rudenko (t. h).

Zelenskyj-rådgiver om samtaler med Russland: − Små positive fremskritt

Rådgiveren til Ukrainas president, Mykhailo Podoljak, sier ukrainske og russiske representanter har gjort små fremskritt under tredje runde med fredssamtaler mandag.

Av Ingri Bergo

Mandag, på den tolvte dagen av den russiske invasjonen av Ukraina, møtte ukrainske og russiske representanter i Hviterussland for en tredje runde med samtaler.

Forventningene om gjennombrudd var lave i forkant, men i en video publisert ved samtalenes slutt uttrykte presidentrådgiver Podoljak forsiktig optimisme.

Partene har gjort «små positive fremskritt» når det gjelder å «forbedre logistikken til humanitære korridorer», sier han i videoen.

Opprettelsen av humanitære korridorer var et viktig tema for mandagens samtaler. Disse skal blant annet kunne gi sivile ukrainere mulighet til å flykte fra landet uten å bli skutt på samt mulighet for humanitære forsyninger og hjelp til sivile som er i landet.

Russland tilbød tidligere samme dag å åpne evakueringsveier for sivile i de omringede byene Kharkiv, Kyiv, Mariupol og Sumy. Ukraina avslo tilbudet fordi flere av korridorene førte til Russland eller Hviterussland heller enn ukrainsk territorium, ifølge NTB.

Nå sier presidentrådgiver Podoljak at partene har hatt «intense samtaler» om den «grunnleggende politiske blokken av regelverket, sammen med våpenhvile og sikkerhetsgarantier».

KRIGENS MINSTE OFRE: En ukrainsk politioffiser leier et lite barn på flukt ut av byen Irpin, like nordvest for Kyiv, der kamper pågår for fullt.

Den russiske sjefsforhandleren, Vladimir Medinsky, sier imidlertid det er for tidlig å snakke om noe positivt, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

De to tidligere samtalerundene mislykkes i å sikre både en vedvarende våpenhvile og Russlands tilbaketrekning.

Russland gikk med på en midlertidig våpenhvile, men brøt den like etterpå.

Ukraina har anklaget landet for å bruke de midlertidige våpenhvileavtalene til å omorganisere styrkene og forberede nye angrep. De sier også at Russland så langt ikke har overholdt de tidligere planlagte våpenhvilene.

Våpenhvilen er et PR-stunt fra russernes side, har oberstløytnant Palle Ydstebø, som er seksjonsleder ved Krigsskolen (KS) ved Forsvarets høgskole, tidligere sagt til VG.

FORVANDLES TIL KRIGERE: Ukrainske sivile får våpentrening i utkanten av Lviv, vest i Ukraina, mandag.

Dette er Putins krav

Før samtalene mandag sa Kreml sa at de vil stoppe invasjonen umiddelbart dersom Ukraina går med følgende krav:

Stanse militære handlinger.

Endre grunnloven til å etablere nøytralitet.

Anerkjenne den annekterte Krim-halvøya som russisk territorium og de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som selvstendige stater.

– Ukraina vinner

Presidentrådgiver Podoljak avviser at Ukraina vil legge ned våpnene.

– Nå er vi i ferd med å begynne å snakke med representanter for et land som seriøst mener at massiv vold mot sivile er et argument. La oss bevise at de tar feil, sier han i en video delt på Twitter da samtalene begynte.

I videoen ber han den ukrainske befolkningen se bort fra det han kaller «forfalskninger» («fakes»), som Russland ønsker å utnevne til «spesialrepresentanter» for Ukraina.

Han trekker blant annet frem Viktor Janukovitsj, Ukrainas president fra 2010–2014, som regnes som Russlandorientert. Den ukrainske befolkningen organiserte masseprotester mot Janukovitsj-administrasjonen i 2013 og 2014.

En annen som nevnes er Jurij Bojko, Ukrainas visestatsminister fra 2012 til 2014 og også kjent for å ønske å styrke båndene med Russland.

Å innsette en russisk nikkedukke-regjering i Kyiv kan være ett av president Vladimir Putins mulige mål i Ukraina, ifølge Russland-kjennere.

Men å tvinge frem en langsiktig løsning med makt, vil ikke fungere, sier presidentrådgiver Podoliak.

– Alt kommer til å bli slik Ukraina trenger det, og slik folket vårt, som allerede har bevist at Ukraina vinner, forlanger, sier han i videoen.