KJØLIGE FORHANDLINGER: Fire ukrainske og fem russiske representanter var samlet ved forhandlingsbordet i Hviterussland mandag. Blant dem var Ukrainas forsvarsminister, Oleksiy Reznikov (andre t. v.), den russiske juniorforsvarsministeren, Alexander Fomin (andre t. h.), og juniorutenriksminister Andrej Rudenko (t. h).

Zelenskyj-rådgiver om samtaler med Russland: – La oss vise at de tar feil

Ukrainske og russiske representanter gjør et nytt forsøk på å samtaler i Hviterussland mandag. Rådgiver til Ukrainas president Mykhailo Podoliak, ga klar beskjed om at landet ikke vil gi opp ennå.

Av Ingri Bergo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den russiske invasjonen av Ukraina er inne i sin tolvte dag, og den situasjonen på bakken forverres for hver dag som går.

Mandag møtte representanter fra Ukraina og Russland i Hviterussland for en ny runde samtaler.

Forventningene om gjennombrudd var lave allerede før start.

Kreml sa mandag at de vil stoppe invasjonen umiddelbart dersom Ukraina går med på Putins krav om at Ukraina stanser militære handlinger, endrer grunnloven til å etablere nøytralitet, anerkjenner den annekterte Krimhalvøya som russisk territorium og å anerkjenne de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som selvstendige stater.

Rådgiver til Ukrainas president Mykhailo Podoliak, ga klar beskjed om at landet ikke vil gi opp så lett.

– Nå er vi i ferd med å begynne å snakke med representanter for et land som seriøst mener at massiv vold mot sivile er et argument. La oss bevise at de tar feil, sier han i en video delt på Twitter.

De to foregående forhandlingsrundene har ikke klart å sikre en vedvarende våpenhvile eller Russlands tilbaketrekning. Russland har likevel gått med på en midlertidig våpenhvile, men denne ble brutt kort tid etter.

Ukraina har anklaget landet for å bruke de midlertidige våpenhvileavtalene til å omorganisere styrkene og forberede nye angrep. De sier også at Russland så langt ikke har overholdt de tidligere planlagte våpenhvilene.

Et tema i samtalene vil trolig være opprettelsen av humanitære korridorer, som blant annet skal kunne gi sivile ukrainere mulighet til å flykte fra landet uten å bli skutt på samt mulighet for humanitære forsyninger og hjelp til sivile som er i landet.